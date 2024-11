Pedro Sánchez ultima la sustitución de Ribera en medio de cruces en las competencias de varios ministros

El Gobierno tiene una portavoz del Gobierno que no ejerce como portavoz del Gobierno desde hace 10 días, hasta este viernes.

Tiene una vicepresidenta para la Transición Ecológica que no se ha pronunciado sobre la catástrofe provocada por la DANA.

Hay un ministro de Política Territorial y Memoria Democrática que hace de portavoz del Gobierno y gestiona la inmigración.

Efe/ Kai Forsterling El Gobierno dice que los grupos de trabajo funcionan y aplaza la petición de explicaciones a Mazón por la DANA

Una ministra de Migraciones que no gestiona las migraciones.

Un ministro de Transportes que hace de portavoz sobre la DANA.

Una ministra de Ciencia y Universidades que fija la posición política del Gobierno sobre la catástrofe.

Un ministro de Cultura y otro de Transformación Digital y de la Función Pública que gestionan la política sobre los medios de comunicación.

Un ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que escribe a las empresas españolas para que no operen con Israel. Y que se comunica por carta con la ministra de Defensa para saber si se comercia con armamento con Israel.

Y una vicepresidenta primera que no ha hablado aún sobre la DANA.

El Congreso del PSOE

Previsiblemente, la próxima semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordará cambios en el Consejo de Ministros como consecuencia de la salida de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que asumirá el cargo de comisaria europea.

Obviamente, se desconoce hasta dónde llegarán los cambios y sólo Sanchez sabe si afectará en algo a sus planes el hecho de que gran parte del Gobierno esté trabajando a pleno rendimiento para hacer frente a los graves efectos de la DANA.

De hecho, inicialmente se dijo que esos cambios podían estar ligados a los que pueden producirse como consecuencia del Congreso del PSOE previsto para el último fin de semana de noviembre. Y que serían numerosos para dar impulso al Gobierno y al partido en un momento en el que han estallado diversos escándalos en torno al Ejecutivo.

La vicepresidenta Teresa Ribera se somete este martes al Parlamento Europeo en una larga comparecencia previa a ser designada comisaria. Pese a tener competencias sobre la DANA, a través de la Aemet y la Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ), no se había pronunciado públicamente, protegida por el Gobierno, hasta que este viernes fue entrevistada en Hora 25 de la Cadena Ser, aunque participa en el gabinete de crisis desde el primer día.

De ese comité participa también la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y fue quien lo convocó y presidió la noche del 29 de octubre, pero también ha evitado comparecencias públicas. Sí coordina internamente las medidas económicas del plan que se aprobó el martes y que tendrá continuidad este lunes en el Consejo de Ministros, cumpliendo la orden de Sánchez de hiperactividad frente a las acusaciones de pasividad de los primeros días.

Desde que se produjo la catástrofe, por decantación natural y arrojo político, asumió el papel de portavoz eficaz del Gobierno el ministro de Transportes, Óscar Puente. El ministro ha actuado como en sus tiempos de alcalde y hasta ahora le ha funcionado.

Con un tono muy informativo y pedagógico y usando en redes fórmulas que muestran la asunción del papel por su cuenta: “Sé que no es mi competencia, pero vuelvo a dar información que espero clarifique alguna confusión que leo” y “vuelvo a entrar en un territorio que no es el mío, pero creo que es importante dar información para que los bulos sobre número de fallecidos o desaparecidos no se abran paso”.

En cambio, la ministra Portavoz, Pilar Alegría, ha dejado de ejercer ese papel justo desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 29 de octubre, horas antes de estallar la DANA.

Europa Press Sánchez da protagonismo a Diana Morant pero Mazón no la incluye en sus cinco grupos de respuesta ante la DANA

Otro papel curioso es el de Diana Morant. Pese a ser titular de Ciencia y Universidades, acompañó a Sánchez el pasado miércoles a visitar el centro de coordinación y desde entonces ha hecho declaraciones desde el punto de vista de la estrategia política. Casualmente, es secretaria general del PSPV y será candidata en las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana.

Como portavoz del gabinete de crisis frente a la DANA actúa el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Este ministro ha ganado peso en los últimos meses y, por ejemplo, desde verano ha asumido las competencias sobre inmigración y la negociación con el PP para cambiar la ley y poder ubicar a menores migrantes.

La única razón es que es canario y, previsiblemente, será candidato en esa comunidad de la que ya fue presidente autonómico.

Así es a pesar de que hay un ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que encabeza Elma Sáiz. Esta ministra provocó una cierta tensión con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, a propósito de la propuesta de bajas flexibles.

Juanjo Martín EFE Yolanda Díaz reconoce que conoció la denuncia contra Errejón en 2023 y delegó la investigación en Más Madrid

Es curioso también que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, fue quien presentó tras un Consejo de Ministros las medidas sobre los medios de comunicación, pese a que su departamento no es el encargado de ese asunto.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presentó el decreto que modifica el sistema de elección del Consejo de RTVE. La anterior reforma, la de 2022, la presentó y defendió el Ministerio de Hacienda.

En ese cruce de competencias, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, remitió recientemente una carta a empresas españolas emplazándolas a no tener relaciones comerciales con Israel, provocando malestar de otros ministerios, como el de Exteriores.

Bustinduy también intercambió cartas con la titular de Defensa, Margarita Robles, con quien se sienta en el Consejo de Ministros los martes, sobre el comercio de armas con Israel.

Hay siete ministros que participan directamente en los grupos creados con la Generalitat y que, en la práctica, dirigen los trabajos en este momento. Son el de Sanidad, con la ministra Mónica García; Infraestructuras, con el ministro Óscar Puente; Servicios Sociales y Vivienda, con los ministros Pablo Bustinduy e Isabel Rodríguez; Empleo y Empresa, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, e Interior, con el ministro Fernando Grande-Marlaska.