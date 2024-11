"Este es nuestro momento": Igualdad borra un tuit en el que la ministra explica a su equipo cómo sacar rédito a la DANA

El Ministerio de Igualdad ha publicado y después, borrado un post en la red social X en el que promocionaba, con tres fotografías, la "tercera reunión operativa" de la titular de la cartera, Ana Redondo, con su equipo más cercano en la sede del Ministerio "para el seguimiento de los efectos de la DANA en materia de Igualdad". En una de las imágenes se leían las notas de la ministra, que parecía explicar cómo sacar rédito al momento político que ha provocado la tragedia.

En sus papeles podían leerse arengas del tipo: "Éste es nuestro momento".

Desde el Ministerio niegan cualquier interpretación de "confrontación" a las palabras apuntadas por Redondo.

Detalle tratado con contraste de las notas de la ministra Ana Redondo. EE

Según una portavoz del departamento de Redondo, se trataba de "una arenga" a su equipo para que "lo sigan dando todo" en la gestión del desastre. "Cada departamento en su ámbito de competencias, tenemos que demostrar que las Administraciones públicas están para servir a los ciudadanos", añade esta fuente.

"Liderazgo fallido"

Pero lo cierto es que en esas notas, cuya imagen fue eliminada minutos después de que en la red social se organizase una enorme polémica, se podía leer también un mensaje de puro argumentario socialista. "Liderazgo fallido no significa sustitución", se lee nítidamente en los folios que la ministra sujeta con su mano izquierda ante sus subordinados.

Preguntadas por esta frase, extraída de las notas de la ministra Redondo, las fuentes de Igualdad se negaron a comentarla o a darle ninguna interpretación. La portavoz de Igualdad argumentó: "No me consta que esa frase sea así, así que no te puedo dar opinión sobre eso que me preguntas".

Aun así, la imagen es inequívoca. Y su coincidencia con el argumentario del Gobierno y del PSOE, en plena polémica por el reparto de responsabilidades en la deficiente gestión de la tragedia, da motivos para interpretar la primera expresión polémica -"éste es nuestro momento"- como un interés en extraer rendimiento político a las críticas a Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana.

Más allá del número de víctimas y desaparecidos, de los incidentes del domingo con las agresiones a Pedro Sánchez, a Mazón y a los Reyes en Paiporta, o de los efectos devastadores en infraestructuras y en lo económico, la mayor polémica desde el martes pasado ha sido si el Gobierno central debería haber declarado la Emergencia Nacional y, por tanto, tomado el control de la crisis, desplazando a Mazón.

De hecho, hasta la dirección del Partido Popular lo pedía en privado, desde el inicio de la crisis, y ahora ya públicamente, como hizo Alberto Núñez Feijóo el lunes.

El Ejecutivo se niega a ello, e incluso el presidente Sánchez llegó a afirmar en una declaración institucional el pasado sábado que "si la Comunidad Valenciana necesita más recursos, que los pida". Todo a pesar de que desde el mismo miércoles el Gobierno ya criticaba a Mazón, también fuera de micrófonos, acusándole de haber "arrastrado los pies" en las primeras horas de la crisis.

Argumentario del PSOE

En la sesión de "comunicación coordinada" de esta "tercera reunión operativa" de Igualdad, Ana Redondo emitió más mensajes al equipo del Ministerio de Igualdad, según sus notas: "Dogmatismo climático y negacionismo climático = mata"; "Frente a ello, técnicos y científicos".

Además, el folio de anotaciones de la ministra incluye más apartados puramente ideológicos: "Poder transformador de las políticas públicas (sostenidas con fondos públicos, impuestos de todos, auténtica solidaridad)".

Y finalmente culmina con mensajes concretos coincidentes con los lanzados por el presidente Sánchez, en la rueda de prensa que ha ofrecido tras el Consejo de Ministros para explicar el Plan de Respuesta Inmediata de Reconstrucción y de Relanzamiento de la Comunidad Valenciana: "No ansiedad. Tenemos un plan. Emergencias. Reconstrucción. Ralanz".