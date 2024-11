Sánchez anuncia el 'mayor despliegue militar en tiempo de paz' por la DANA pero descarga su responsabilidad en Mazón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo este sábado que la DANA, que deja ya más de 200 muertos en Valencia, "ha provocado el mayor desastre natural en la historia reciente de nuestro país" y que el Ejecutivo central ha puesto en marcha ya "el mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que se haya hecho jamás en nuestro país en tiempos de paz".

Durante su declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, Sánchez también comparó esta catástrofe humanitaria con otras como la pandemia de la Covid-19. Pero en esta ocasión, a diferencia de la crisis sanitaria, el Gobierno no ha establecido el mando único.

"Si necesita más recursos, que los pida", emplazó Sánchez al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. "Si requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo y se le suministrará", volvió a repetir, argumentando que "las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie".

Pero al mismo tiempo Sánchez conjugó hasta en dos ocasiones el verbo "ordenar" ("he ordenado desplegar un buque anfibio", "les informo que he ordenado el despliegue de 5.000 policías nacionales y guardias civiles"). Según la RAE, ordenar significa "mandar, imponer, dar orden de algo", lo que contradice en parte sus propias palabras. "No se trata de que la Administración General del Estado reemplace a la administración autonómica".

Emergencia Nacional

Sin embargo, tanto socios parlamentarios del Gobierno como dirigentes políticos de la oposición han reclamado a Sánchez que tendría que haber asumido la gestión íntegra de la crisis.

¿Cómo? Según el PP, a través de la declaración de la Emergencia de Interés Nacional (nivel tres), la medida más elevada en la escala prevista por la ley. Hasta ahora se ha quedado en el nivel dos en el que la Generalitat Valenciana es quien asume la máxima responsabilidad.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afeó a Sánchez que "en una Emergencia Nacional ningún gobierno espera, sino que actúa". Las críticas de Feijóo recogen la misma tesis que el informe elaborado por su partido y adelantado por EL ESPAÑOL. Ese escrito concluye que el Gobierno de España debería haber actuado con "una dirección de carácter nacional" para ofrecer "recursos a nivel supraautonómico".

También el líder de Vox, Santiago Abascal, calificó la catástrofe de "emergencia nacional" y requirió a Sánchez "el despliegue total del Ejército".

Según Podemos, en vez de la Emergencia Nacional se debería haber decretado el estado de alarma. Su secretaria general, Ione Belarra, lamentó que Sánchez se haya conformado con "no hacer nada más que lo que pide una comunidad autónoma". "El estado de alarma está para estos casos. Es hora de poner todos los recursos estatales y europeos al servicio de Valencia", exigió en un mensaje en redes sociales.

Un presidente del gobierno creo que ni puede, ni debe hacer una declaración así, dando la impresión de que no puede hacer nada más que lo que pida una CCAA. El estado de alarma está para estos casos. Es hora de poner todos los recursos estatales y europeos al servicio de Valencia — Ione Belarra (@ionebelarra) November 2, 2024

Asimismo, Compromís instó al Gobierno al envío inmediato de todos los recursos "los pida Mazón o no", en palabras de su portavoz en el Congreso, Àgueda Micó.

"Perder su autonomía"

Según la argumentación del Gobierno, en todas las reuniones de Protección Civil las comunidades han sostenido que deben ser ellas las que ostenten el mando. El Ministerio del Interior, por iniciativa propia o previa petición de las comunidades autónomas, podrá declarar la Emergencia de Interés Nacional según el artículo 28 de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil. "El tema se ha debatido en la Comisión Nacional de Protección Civil, pero ni los presidentes de la Comunidad Valenciana, ni la de Murcia, Andalucía ni Castilla-La Mancha han solicitado al Gobierno que declare la situación de Emergencia Nacional. Eso les supondría perder su autonomía, pues el Estado asumiría el control de la situación", asegura el Gobierno. El Ejecutivo afirma, además, que el propio Mazón no ha solicitado nunca llegar al nivel tres. Hasta 15.000 voluntarios se vuelcan en Valencia para ayudar tras la DANA: "El pueblo salva al pueblo"

Fuentes de la Generalitat Valenciana contraargumentan la posición de Moncloa y aseguran a este periódico que "no se puede caer en la trampa" de que es Mazón "quien tiene que pedir ayuda para que el Estado" intervenga. "En absoluto".

Esas mismas fuentes recuerdan la norma recogida en la Guía de organización operativa estatal para la respuesta inmediata ante emergencias de Protección Civil, elaborada por el Ministerio del Interior. "Se precisa aportar medios estatales externos a la Comunidad Autónoma, para apoyar las tareas de los grupos de acción en la zona de emergencia", se puede leer en el citado documento.

Las fuentes del PP añaden: "Es decir, que la Generalitat Valenciana puede y tiene que pedir recursos y medios al Estado, pero el Estado también debe poner más medios y más recursos a disposición de la Generalitat sin necesidad de que esta los solicite, porque el Estado está obligado a ello según la norma del propio ministerio".