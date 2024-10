El PSOE usa el 'caso Errejón' contra el PP: 'Es grave que no cuente con un protocolo para prevenir la violencia machista'

Esther Peña, portavoz del PSOE, ha aprovechado el caso Errejón para arremeter contra el PP y criticar que el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo no cuente con un protocolo a disposición de sus simpatizantes para "prevenir el acoso y la violencia machista".

En rueda de prensa desde Ferraz, la dirigente socialista ha sacado pecho de que su formación, a diferencia del PP, sí que tiene un "protocolo antiacoso" disponible para "cualquier militante o cargo público para realizar de forma segura estas denuncias". "Es de fácil acceso, sólo hay que buscarlo en Google y se encuentran todos los pasos a seguir", ha añadido. Ha recordado que fue aprobado en 2021.

A juicio de Peña, que "una organización tan grande como es el PP" no tenga un protocolo es "gravísimo". "Esperemos que no lo estén redactando ahora deprisa y corriendo. Esperamos una respuesta de inmediato", ha dicho.

En cambio, sí consideran que Sumar ha tenido una respuesta acertada tras la salida de Íñigo Errejón de la política institucional. "Sumar está tomando las decisiones que toca y ha hecho bien los deberes", se ha felicitado la portavoz del PSOE, aunque ha pedido a la formación de Yolanda Díaz que abra "un periodo de reflexión para ver lo que ha podido fallar".

Asimismo, Peña ha arremetido contra aquellos que "pretenden aprovechar" esta cuestión para "cargar contra la izquierda" y ha atacado al PP por sus pactos con Vox, porque "no ayudan" a combatir el machismo.

"Gobernar con partidos ultras abiertamente machistas que se apartan de las pancartas de condena por asesinatos de violencia machista no ayuda; gobernar con quien pone a agresores machistas en cargos institucionales no ayuda; eliminar los puntos violeta no ayuda; frivolizar con la creación del teléfono de atención al hombre víctima de violencia sexual no ayuda; decir que alguien ha tenido un divorcio duro no ayuda, etc."

En cualquier caso, Peña ha pedido poner el "foco" en las víctimas de violencia machista. "La solidaridad del PSOE está con todas las víctimas", ha señalado, para mostrar su "desprecio" a las campañas de acoso que sufren las víctimas en redes y que "vienen de la ultraderecha, que está crecida y echada al monte". "Todas las victimas tienen que saber que estamos trabajando para que haya entornos seguros para denunciar".