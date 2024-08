Actualidad política, en directo | Feijóo carga contra Sánchez por ofrecer empleo en su viaje a Mauritania: "Es irresponsable alentar un efecto llamada"

Una detrás de otra, hasta llegar a diez, el Congreso ha rechazado este martes todas las solicitudes del PP para que miembros del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez, den explicaciones sobre asuntos de actualidad, desde el concierto catalán hasta la política migratoria. Ninguna ha salido adelante a pesar del voto favorable de Junts, que no deja de tensar relaciones con el Ejecutivo desde la investidura de Salvador Illa en Cataluña.

En una situación normal, los siete diputados de Carles Puigdemont hubiesen sido suficientes para decantar la balanza a favor de la oposición, pero no esta vez. Al producirse en la Diputación Permanente, la aritmética no es la típica del Pleno, sino que sólo votan 69 representantes parlamentarios. Salvo Junts y Podemos —que se ha abstenido en dos puntos— el bloque de investidura ha cerrado filas alrededor del 'no'.