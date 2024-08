El presidente de Ceuta pide "socorro" por la llegada de 'menas': "Se ha agotado el presupuesto"

El presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas ha vuelto a pedir "socorro" para afrontar la crisis migratoria y ha asegurado que la ciudad autónoma "a día se hoy ha agotado el presupuesto de todo el año" para la atención de menores, ante el incremento de llegadas en los últimos días.

Ante esta situación, Vivas ha exigido la implicación de todo el Gobierno y comunidades autónomas. "Esto es un asunto de Estado al margen de colores políticos, al margen de situaciones coyunturales y de intereses partidistas", ha explicado ante la situación "absolutamente agobiante" que está viviendo la ciudad con más de 500 menores extranjeros no acompañados (MENAS).

Vivas, en una entrevista en TVE, ha reconocido la colaboración existente con el Ministerio de Juventud e Infancia, aunque ha indicado que no es suficiente. "Esto requiere de una implicación de todos los ministerios, de todo el Gobierno, de todas las comunidades autónomas", ha argumentado.

"Hace falta recursos físicos para acoger a la población, porque estos días están entrando una media de 20 menores al día y hacen falta capacidades de acogida y dinero", ha añadido.

Vivas ha evitado polemizar en relación al rechazo del PP de apoyar la reforma migratoria y ha asegurado que el PP "comparte que Ceuta necesita de una actuación inmediata y urgente". "El presidente Feijóo es sensible a esto", ha asegurado, a la vez que ha pedido "un esfuerzo a los dos partidos" para llegar a un acuerdo.

Juan Jesús Vivas, presidente Ceuta: "A día de hoy, hemos agotado el presupuesto de todo el año para el área de menores" https://t.co/fINk5aZXfZ#LHJuanJesúsVivas pic.twitter.com/I7m00GG62O — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) August 27, 2024

"Tenemos un fuego vivo, descontrolado, pero también hay que establecer las medidas estructurales necesarias para que el fuego no vuelva a producirse y esto requiere un acuerdo de Estado", ha añadido.

Según Vivas, por parte de las comunidades autónomas existe una "actitud de receptividad, de voluntad y de solidarias con Ceuta" y ha mencionado especialmente el caso de la Junta de Andalucía que "está haciendo todo lo posible para tratar de solventar el problema de Ceuta". Pero ha reconocido también que la capacidad del Gobierno andaluz está "también limitado".

Por ello, ha insistido en la necesidad de "resolverlo como Estado". "Esto es un problema para Ceuta que nos sitúa al borde del abismo, pero los ceutíes no entendemos que esto no sea un problem el conjunto de España, no entendemos que no se atienda este llamamiento de SOS", ha añadido.

Respecto a Marruecos, ha reconocido "su colaboración en el control de fronteras", pero ha apuntado la necesidad de adoptar "desde el punto de vista diplomático otras medidas de carácter estructural para la configuración de su propia frontera que nos ayude a ambos a evitar esta presión".