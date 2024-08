El Gobierno evita rendir cuentas y celebra que el PP no logre mayorías: "De 10 votaciones no ganó ni una"

Una detrás de otra, hasta llegar a diez, el Congreso ha rechazado este martes todas las solicitudes del PP para que miembros del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez, den explicaciones sobre asuntos de actualidad, desde el concierto catalán hasta la política migratoria. Ninguna ha salido adelante a pesar del voto favorable de Junts, que no deja de tensar relaciones con el Ejecutivo desde la investidura de Salvador Illa en Cataluña.

En una situación normal, los siete diputados de Carles Puigdemont hubiesen sido suficientes para decantar la balanza a favor de la oposición, pero no esta vez. Al producirse en la Diputación Permanente, la aritmética no es la típica del Pleno, sino que sólo votan 69 representantes parlamentarios. Salvo Junts y Podemos —que se ha abstenido en dos puntos— el bloque de investidura ha cerrado filas alrededor del 'no'.

"Todo el verano el PP hablando de temas y más temas, pidiendo comparecencias y diciendo que las ganaría por la debilidad parlamentaria... y hoy, de diez votaciones, han perdido las diez", resume una fuente de Moncloa. Como nota, en realidad fueron ocho votaciones, no diez, dado que algunas solicitudes se agruparon y se votaron a la vez.

El resultado quedó como sigue: en seis votaciones, 35 noes frente a 33 síes; y en otras dos, empate a 34 con una abstención.

Este último voto, el de Podemos, ha sido el que ha decantado la balanza en favor del Gobierno. Ante un empate a 34, como ocurrió con la votación sobre la comparecencia de Sánchez, la abstención de la diputada Ione Belarra se volvió crucial. Cuando esto ocurre, la votación debe de repetirse hasta tres veces y, si el empate persiste, se considerará decaída.

"El PP ha pedido un circo, montar el lío después del verano y llamar a comparecer hasta al apuntador", apuntan fuentes del partido que, no obstante, destacan el hecho "simbólico" de abstenerse en dos votaciones —las relativas a Sánchez y al ministro de Transportes, Óscar Puente— para "meter miedo" al Gobierno.

En el caso de Junts, por otro lado, la ruptura con el bloque de investidura ha sido más que simbólica y ha votado a favor de tres comparecencias: la de Sánchez, para explicar el problema migratorio que asola Canarias y Ceuta; la de la vicepresidenta María Jesús Montero, sobre la "financiación singular" de Cataluña; y la de Puente, para abordar el "caos ferroviario" de agosto.

Mayoría endeble

Las ajustadas votaciones de la Diputación Permanente visibilizan el complicado impasse del Gobierno, que arranca el curso con unas victorias que no hubieran conseguido de producirse en un Pleno convencional, con todos los diputados presentes. "Es la magia del periodo inhábil", ironiza un socio del Ejecutivo sobre la mayoría puntual del martes.

El Pleno del Congreso no se citará, en principio, hasta la segunda semana de septiembre, en la que se dará comienzo al próximo periodo de sesiones. Si las mayorías se hubiesen replicado en la Cámara, la oposición —con el apoyo de Junts— hubiese obtenido mayoría absoluta.

El PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y el PNV se han posicionado en contra de todas las solicitudes del PP y, en ninguna variable, los populares habrían cosechado apoyos para superar la mayoría de ellas. Sí lo hubieran hecho en las tres en las que Junts se desmarcó, aunque no contaran con el sí de Podemos.