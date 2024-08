Puente niega el caos ferroviario de este verano: “Solo falta escuchar que con Franco los trenes iban mejor"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dado hoy la cara en el Senado, tras solicitarlo la oposición, para hablar de los múltiples problemas que está viviendo este verano el servicio ferroviario. Algo que en Castilla y León se está padeciendo día sí y día también. Ahora bien, el exalcalde vallisoletano no lo ve así. Puente ha desmentido las críticas de la oposición respecto a la operativa ferroviaria. En su opinión, ,esos ataques son "partidistas e irresponsables".

Fiel a su estilo, ha usado una frase con ironía, o para algunos fuera de contexto “sólo me falta escuchar que con Franco los trenes iban mejor". Una expresión que seguro que a los muchos castellanos y leoneses, que como Masé y sus amigas, se han quedado tirados en un tren durante estas vacaciones de verano no les ha gustado nada escuchar. En el caso de esta vallisoletana tardó un día en volver a su casa por culpa de un problema ferroviario.

En Valladolid se ha llegado a ver incluso un Cercanías entrando en su estación. Y es que, dos de los trenes perjudicados, se trataban de Avant con destino Valladolid. Tal y como confirmó Adif en sus redes sociales, la incidencia se debió a "la falta de tensión, originada por un tren sin pasajeros, que enganchó su pantógrafo en la catenaria cuando circulaba para estacionarse en la vía".

Pues bien, Puente por supuesto no ha hablado de caos, y simplemente lo ha dejado en un verano "muy complicado", por lo que ha pedido las disculpas tanto del Ministerio que dirige como de Renfe y Adif, empresas públicas dependientes de su cartera. Posteriormente ha querido sacar pecho de los datos pues en su opinión ,el tren "vive en España el mejor momento de su historia", con récord tras récord de viajeros que han cambiado sus hábitos de movilidad para utilizar cada vez más el tren en sus desplazamientos”.

El ministro explicó que las incidencias que se están produciendo no se deben a un “abandono” de la red, sino a “todo lo contrario”, pues se están ejecutando “un enorme volumen de obras, el mayor de nuestra historia, mientras tratamos de compatibilizar con ellas la prestación del servicio”, según recoge Ical.

El titular de Transportes se refirió a las reiteradas incidencias que registra la estación de Chamartín en Madrid y negó que el problema de esta semana tuviera relación con falta de mantenimiento, pues se debió a un “cable cortado” que se instaló hace dos meses. “¿Cómo se puede hablar de falta de mantenimiento?”, inquirió.

Responde Vitorio, senador por Segovia

Las explicaciones del ministro no convencieron al Grupo Popular, solicitante de la comparecencia, cuyo portavoz, el senador por Segovia Juan José Sanz Vitorio, le pidió que “se ponga a trabajar o dimita”. Además, le acusó de “incompetencia” y de que “el traje de ministro le queda grande”, a lo que unió que “es bastante gafe”. “Ha desprestigiado la mejor red ferroviaria de Europa”, sentenció Sanz Vitorio, que recordó al ministro que dijo que este verano habría más viajeros pero no caos. “O desconocía la red o mintió, en ambos casos no tiene explicación que siga de ministro”, zanjó.