Pedro J. Ramírez: "Es desmoralizador que se lucren en torno a la seguridad de las mujeres"

El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, y el director adjunto de este diario, Mario Díaz, han participado este jueves en La Hora del Suscriptor, el foro semanal de encuentro entre nuestros suscriptores y nuestros periodistas para explorar a fondo la actualidad y responder las dudas de los lectores.

En esta decimocuarta edición, conducida por Puri Beltrán, Pedro J. Ramírez ha tratado un tema de rabiosa actualidad: la reciente exclusiva publicada por EL ESPAÑOL sobre la gestión presuntamente fraudulenta de los Puntos Violeta por parte de la directora del Instituto de la Mujer.

Mario Díaz, por su parte, ha hablado de la Selección, del torneo europeo, y de sus experiencias. Pero también ha hablado de la cara menos lucida del fútbol, de cómo España ha pasado de la gloria futbolística a la controversia institucional en apenas unos días, cuando el Tribunal Administrativo del Deporte suspendió a Pedro Rocha, actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol, por un periodo de dos años.

Trama de los Puntos Violeta

El director de EL ESPAÑOL, a petición de los suscriptores, ha hablado en este coloquio del caso de Isabel García Sánchez, directora del Instituto de las Mujeres, y su pareja Elisabeth García, quienes facturaron hasta 250.000 € por 64 adjudicaciones de distintos ayuntamientos socialistas para la gestión de los Puntos Violeta.

"¿Por qué no ha dimitido ya la directora del Instituto de las Mujeres?", preguntó Lucía, suscriptora de este periódico, quien también dio los números ascendentes de muertes por violencia machista sufridos en España en los últimos años. "¿Y qué explicaciones ha dado?", añadió.

"Yo no vincularía la evolución de las estadísticas sobre la violencia de género con esta polémica", ha afirmado Pedro J. Ramírez al comienzo de su respuesta. "Es verdad que los sucesivos gobiernos en España están fracasando a la hora de erradicar esta lacra", ha reconocido.

Sin embargo, el director percibe, al mismo tiempo, que "la concienciación de la sociedad española se ha incrementado significativamente".

[Isabel García, la feminista que fue acusada de delitos de odio por decir que "las mujeres trans no existen"]

En todo caso, ha añadido Ramírez, "es intolerable, desalentador y frustrante que un alto cargo, directora del Instituto de las Mujeres, haya montado en paralelo un negocio a partir de este drama".

Pedro J. Ramírez, en La Hora del Suscriptor Rodrigo Mínguez

Ella -Isabel García- "nos ha enviado una carta de rectificación que publicaremos íntegramente", ha anunciado. "También vamos a contestarle a ella, aunque ya está contestada en algunos casos". Isabel, ha recordado Ramírez, había sido asesora de José Luis Ábalos, exministro de Transportes.

"Que, junto a su pareja, monte una actividad lucrativa en torno a la seguridad de las mujeres es desmoralizador, porque ya no sabes en qué punto terminan sus ideales y dónde empieza su interés crematístico", ha añadido el director de este diario.

Pedro J. Ramírez afirma que "ella nos dice que cumple con las regulaciones de la ley de altos cargos, que la obliga a no tener más de un 10% de participación". Pero "a quien le ha vendido el resto de las acciones es a su pareja". De hecho, Ramírez ha afirmado que, "si la ley lo permite, la ley está mal, porque en ese caso no regula el conflicto de intereses, sino su apariencia".

"Paralelismos"

Al margen de si es o no legal, a ojos de Pedro J no es "ético". De hecho, en este sentido, el director de este periódico ve "muchos paralelismos con el caso de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. "Hay cosas que no se deben hacer, que reflejan imprudencia, irresponsabilidad, falta de sentido de los límites".

"Quien ostenta un cargo público o es pareja de un cargo público, tiene que actuar de acuerdo con la regla de que no sólo deben ser honradas, también deben parecerlo. Y desde luego, aquí no lo parece", ha añadido.

Un trabajo "silencioso"

En otro orden de cosas, España ha hecho historia en el fútbol al mismo tiempo que ha vuelto a ilusionar a todo un país con la cuarta victoria en una Eurocopa. Mario Díaz es, en palabras de Puri Beltrán, "una de las personas que más sabe de deporte".

Beltrán comenzó el coloquio dirigiéndose así a Díaz, quien, de hecho, trabajó "toda su vida" en la sección de deportes, antes de llegar a EL ESPAÑOL.

El director adjunto de EL ESPAÑOL ha reconocido en su respuesta que vivió las dos anteriores finales de la Eurocopa en una redacción. "Incluso en las derrotas es divertido trabajar", ha asegurado.

"Hemos sido la mejor selección, sin embargo, lo que a mí más me ha gustado ha sido lo inesperado. Ninguno contábamos con ganar una Eurocopa este año. Se ha visto esa construcción, ese desarrollo de equipo similar a lo que se ve en el baloncesto", ha reflexionado.

Esa sorpresa, ha añadido, "da un punto más de ilusión, de nervio y de identificación".

En cuanto a Luis De la Fuente, el seleccionador nacional, Díaz ha afirmado que "su mayor virtud ha sido el hecho de llevar trabajando con algunos de ellos más de siete años". De hecho, esta hazaña no ha sido "llegar y besar el santo". "Ten en cuenta que De la Fuente ha sido campeón de Europa sub-19, sub-21, y ahora lo es de la absoluta. Pero ha sido un recorrido, más allá de su propia experiencia profesional".

Mario Díaz en La Hora del Suscriptor Rodrigo Mínguez

Díaz pone siempre el ejemplo de Cucurella, a quien ha seguido durante sus tres años en el Getafe, club del que es aficionado: "De la Fuente tenía una base con ellos. Él rescata a estos jugadores para darles una visibilidad internacional. Cucurella es un tipo que se va al Chelsea por 30 millones, que es alto para un lateral izquierdo, pero no fue un fichaje estrella. Ahora Cucurella puede valer el doble".

Sin embargo, y echando la vista al pasado, a Díaz le es difícil establecer similitudes entre Luis Aragonés y De la Fuente. "Hay pocas. Aragonés hacía equipo a través de la reivindicación. De la Fuente hace un trabajo silencioso", ha afirmado.

"Él, que es un hombre acostumbrado a ir por la sombra, se vio envuelto en la polémica de Luis Rubiales, ya que fue uno de los que le aplaudió en la asamblea en la que Rubiales se negó a dimitir", ha recordado Díaz.

Así que, a De la Fuente, opina el director adjunto de EL ESPAÑOL, "le ha venido muy bien volver a este segundo plano. Aragonés era un padre reivindicador. De la Fuente es un padre guía, diferente, más calmado".

Carvajal y Pedro Sánchez

Puri Beltrán, en este punto, ha preguntado a Mario Díaz por el saludo "cobra" del central de la Selección, Dani Carvajal, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un frío saludo que fue viral y que ha levantado titulares durante días.

"Es una cobra en toda regla", ha afirmado Díaz mientras se proyectaba el vídeo. "Yo titulé esa historia", ha contado. Es evidente, ha reconocido, "que Carvajal hace un desprecio al presidente, y el problema no está en el desprecio que se le hace a Pedro Sánchez, sino al que se le hace a la institución". Dicho eso, "no deja de ser una anécdota que manifiesta la situación del país".

¿Deben los deportistas manifestarse políticamente? La libertad de expresión, ha explicado Díaz, consiste en que cada cual sea libre de expresar lo que desee. "El hecho de que tú seas futbolista o albañil ni te priva de dar tu opinión ni te obliga a hacerlo".

Inhabilitación "esperada" de Rocha

El coloquio tornó después al lado más "oscuro" del fútbol español. La inhabilitación por dos años de Pedro Rocha, hasta ahora presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Una inhabilitación, ha afirmado Díaz, que se "esperaba desde hace tiempo".

De hecho, Díaz cree que es importante "destacar de quién estamos hablando". Rocha es, "para empezar, el vicepresidente económico de la Federación de Luis Rubiales", ha recordado. Rubiales, "más allá del piquito, está imputado por una serie de contratos opacos", como el que llevó a que se disputase la Supercopa en Arabia Saudí.

Puri Beltrán y Mario Díaz, en La Hora del Suscriptor Rodrigo Mínguez

"Pedro Rocha", ha explicado Díaz, "inicialmente va a declarar como testigo", para ser, "inmediatamente después de su declaración, investigado". Una vez que Rubiales deja de ser presidente de la RFEF, "Rocha se convierte en el presidente de una gestora que tuvo como objetivo asegurar la celebración de elecciones".

"Lo primero que hace Rocha", ha recordado Díaz, "es ponerse un sueldo de 600.000 euros al año". Después de esto, que fue exclusiva de Jorge Calabrés en EL ESPAÑOL, "él decide no convocar las elecciones cuando correspondía, porque quería preparar el terreno para presentarse".

Esto supuso una denuncia por "extralimitación de sus funciones". Esa denuncia es la que ha propiciado que ahora el Tribunal Administrativo del Deporte haya declarado su inhabilitación. "La FIFA ya se había planteado inhabilitarlo hace meses". En resumidas cuentas, "estamos hablando de un personaje singular", concluyó Mario Díaz.