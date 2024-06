Anatomía de un bulo: cómo hacer de la alcaldesa de Valencia una homófoba por algo que no ha dicho

"El Ayuntamiento de Valencia no pone banderas en el balcón. Pero no por el Orgullo. No las pone el Día del ELA, ni el Día del Alzheimer, ni el Día del Cáncer...". Con estas palabras la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, pretendía explicar que el consistorio no coloca pancartas en el balcón municipal para celebrar los días internacionales, sino que desde noviembre los publicita a través de dos mupis (pantallas digitales).

A partir de estas declaraciones a varios medios de comunicación, dirigentes del PSOE y de Sumar han retorcido las palabras de la alcaldesa para acusarla de "homofobia y bajeza moral", en palabras de la ministra Mónica García. A sus ojos, la alcaldesa estaba comparando a los participantes del Día del Orgullo LGTBI con los enfermos, y bajo esta premisa no levantaba la bandera del Pride.

Uno de los primeros en publicar el vídeo de las declaraciones, cortadas, fue el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, quien emplazó a Catalá a "disculparse o dimitir de inmediato". Por su parte, la exministra socialista Reyes Maroto la acusó de caer en "la patologización y el estigma".

Que dice la alcaldesa de València, del PP, que ella no pone la bandera del orgullo porque no pone la de ningún tipo de enfermos.



Debería disculparse o dimitir de inmediato. pic.twitter.com/zNe3PXAnn7 — Íñigo Errejón (@ierrejon) June 26, 2024

Fuentes municipales recalcan que invisibilizar la semana no entra dentro de los planes del Ayuntamiento. Es más, los mupis han proyectado "la campaña del Día del Orgullo tanto el pasado fin de semana [20, 21 y 22 de junio] como el próximo jueves 27, viernes 28 y sábado 29"; también añaden que han colocado 200 carteles, vinilado siete autobuses y este miércoles iluminarán "la fachada con la bandera LGTBIQ+".

Desde el equipo de Gobierno consideran que se ha realizado una interpretación "sesgada y tendenciosa" de las declaraciones de la alcaldesa al "descontextualizarlas" y "no darlas en su totalidad".

Los ataques de la izquierda al PP valenciano con la libertad sexual están a la orden del día, pese a que Catalá fue una de las primeras alcaldesas en salir a celebrar el Orgullo la semana pasada. Su número 2, Juan Carlos Caballero, anunció el pasado enero que planeaba casarse con su novio.

"Sería muy malo, sería muy mal mensaje, que un gobierno de distinto signo político no pudiera hacer una celebración del Orgullo. No sería, desde mi punto de vista, sano, que sólo los gobiernos de izquierdas pudieran celebrar el Orgullo", planteó la alcaldesa.