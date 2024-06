Catalá tiende la mano al colectivo LGTBI: "Sería muy malo que solo los gobiernos de izquierda celebren el Orgullo"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha tendido este lunes la mano al colectivo LGTBI tras la negativa de las entidades principales a participar en la fiesta oficial del Orgullo en la ciudad. "Sería muy malo, sería muy mal mensaje, que un gobierno de distinto signo político no pudiera hacer una celebración del Orgullo. No sería, desde mi punto de vista, sano que solo los gobiernos de izquierdas pudieran celebrar el Orgullo", ha planteado.

La dirigente se ha pronunciado en estos términos en una entrevista concedida a Radio Valencia Cadena Ser por su primer aniversario como alcaldesa. Preguntada por la celebración del Día del Orgullo LGTBI+ en la capital valenciana y por la desvinculación de entidades como Lamda de los actos oficiales previstos por el consistorio, ha hecho un "llamamiento a la diversidad".

Ha reivindicado que, como "el ecologismo" y "el feminismo", la celebración del Orgullo es "de todos", y ha insistido en que "sería muy malo que solo los gobiernos de izquierdas pudieran celebrar el Orgullo".

"No ha pasado nada", ha asegurado María José Catalá sobre su relación con las entidades, y ha manifestado que la administración local ha atendido "todas las solicitudes" que hicieron esos colectivos a la edil de Igualdad, Rocío Gil.

"No ha pasado nada. Las solicitudes que le hicieron a Rocío Gil todos los colectivos estaban atendidas, salvo una, que era en la fiesta del Día del Orgullo", ha dicho la primera edil, a la vez que ha señalado que no puede saltarse "la Ordenanza de Ruido, que impide que finalicemos a las 3.00 horas".

"Hay que finalizar a las 2.00 horas este tipo de eventos, los conciertos y demás. No nos la podemos saltar porque no nos la hemos saltado ni para el Festival de Les Arts ni para nada. Estamos haciendo lo que está contemplado legalmente. No debemos saltarnos nuestra propia ordenanza de ruido", ha agregado.

Tras ello, Catalá ha apuntado que "a partir de ahí", el "único mensaje" que lanza es que "sería malo, sería muy malo, que solo los gobiernos de izquierdas pudieran celebrar el Orgullo".

"Sería muy malo, sería muy mal mensaje que no todo gobierno de distinto signo político pudiera hacer una celebración del Orgullo. No sería, desde mi punto de vista, sano que solo los gobiernos de izquierdas pudieran celebrar el Orgullo", ha insistido.

La responsable municipal ha considerado que "lo más sano del Orgullo es que todo gobierno, de todo signo político, reconozca la diversidad, reconozca la libertad para amar y pueda celebrar el Orgullo".

"Con tranquilidad"

María José Catalá ha apuntado que eso será "un camino que andaremos con tranquilidad con los colectivos". "Lo haremos, se lo demostremos. Traeremos confianza", ha remarcado la alcaldesa frente a la "desconfianza" que, según ha dicho, hay "respecto a los gobiernos de la Generalitat y del Ayuntamiento" actualmente.

Asimismo, ha indicado que este es un "mensaje" que trasladó también al "comité de los Gay Games, que se celebrarán en la ciudad en 2026, cuando vino a València". "No tiene sentido que los Gay Games solo se celebren en una ciudad que tiene un gobierno de izquierdas. Y no tiene sentido que el Orgullo solo se celebra si el gobierno de turno es de izquierdas", ha reiterado.

La alcaldesa ha hecho, a continuación, un "llamamiento" para resaltar que "la diversidad, como el feminismo y como la ecología, es de todos". Así, ha instado a dejar de "patrimonializar banderas que no pertenecen a los partidos políticos" sino que "pertenecen a nuestros hijos, a los hijos de todos".

Catalá ha invitado a separar estos asuntos de la política. "Si quitamos la política de esta discusión, posiblemente lo consigamos" porque "esto es de todos", ha añadido. "No es de ningún partido político, es de nuestros hijos. Y se acabó. Esto es un tema de sociedad, es un tema de avances sociales y ya está", ha apostillado.

La alcaldesa ha agradecido "mucho a la izquierda toda la labor que ha hecho de defensa de estas banderas, del feminismo, de la ecología, de la diversidad", pero ha advertido de que "ya no estamos en hace 50 años", por lo que ha destacado que estas cuestiones son "ya son logros sociales".

"Hay que agradecer el trabajo que se ha hecho, por supuesto. Pero ahora ya es de todos. Ya no vale coger la bandera", ha subrayado la primera edil.