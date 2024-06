Feijóo resiste el aguacero: 'Cómo no vamos a soportar un chaparrón con lo que hemos aguantado 6 años'

A las seis de la tarde pesaba un bochorno veraniego sobre una abarrotada plaza de Callao. El Partido Popular había elegido el corazón de Madrid para el mitin central de su campaña para las europeas. A las siete, empezó el acto. El cielo ya había tornado a gris oscuro. Cuando tomó la palabra José Luis Martínez-Almeida, era negro zaino.

"Ya paro, que si me mojo encojo más", decía con guasa el alcalde antes de finalizar su arenga. Con el eco de los primeros truenos subía al escenario Isabel Díaz Ayuso, que con su característico tono mostraba cierta resignación: "Me ha tocado a mí la tormenta". Aunque lo cierto es que la presidenta solo se llevó unas gotas.

Nada comparado con el chaparrón que le cayó a Alberto Núñez Feijóo que, sobre meteorología, matizó: "Esto es una tormenta, las borrascas se forman en Galicia, en Madrid se generan las tormentas". El que tenga oídos, que oiga.

El temporal, que se había contenido, se desató justo cuando el líder popular mentó los escándalos que azotan al Gobierno: "Cuando se habla de corrupción, estos del PSOE se cabrean y nos mandan las nubes". Una hora antes, hubiese sido impensable semejante diluvio.

Pero el líder del PP se mojó con entusiasmo, como si fuera una planta agonizante necesitada de su riego. De hecho, se fue viniendo arriba conforme más jarreaba. "¡Aquí estamos, que no pasa nada!", animaba a los militantes. "¡Estamos dispuestos a resistir hasta el final!".

Qué son dos gotas frente al sanchismo, argumentó el jefe de la oposición. "Después de todo lo que hemos soportado seis años cómo no vamos a soportar un chaparrón". Así pidió que la cita de este domingo sea un antes y un después en su estrategia por derribar a Pedro Sánchez: "Comenzemos el cambio bajo la lluvia".

Feijóo centró buena parte de su discurso en enmendar el último mandato del presidente, repasando desde sus comunicaciones epistolares hasta sus consignas divisiorias: "A los españoles no se nos insulta con cartas lacrimógenas, ni se nos amenaza con mandarnos al otro lado del muro si no le votamos".

Consciente de que su principal enemigo el domingo es la desmovilización, el popular llamó este jueves a unir el voto en sus siglas y hacer del 9-J la "mayor manifestación democrática" de los últimos años. El objetivo que se ha fijado es que el resultado, extrapolado a unas generales, arroje una conclusión: que está en condiciones de echar a Sánchez de la Moncloa.

Sobre los comicios del 9-J, el presidente de los populares animó a defender la Europa que "no tolera ni la corrupción política de la amnistía ni la corrupción económica que ya está investigando la Fiscalía Europea", en referencia al registro que tuvo lugar este miércoles en la sede de Red.es a petición del ministerio público comunitario.

En este punto, Feijóo aclaró que el 'caso Begoña' ha dejado de ser una cuestión aislada de un juez español, al que señala el Gobierno por querer interferir en un proceso electoral. Sino que va más allá.

"La Fiscalía Europea le está investigando, que no se entera, y no tolera la corrupción en ninguno de sus gobiernos", le dijo a Sánchez. "Nosotros tampoco la toleramos, no avalamos chanchullos, somos gente decente; la mayoría no saben lo que es un Falcon y lo pagan", añadió.