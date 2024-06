Pedro J., en La Hora del Suscriptor: "El Gobierno necesita la bronca para ocultar su debilidad"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha vuelto a participar este jueves en La Hora del Suscriptor, el foro semanal de encuentro entre nuestros suscriptores y nuestros periodistas para explorar a fondo la actualidad y responder las dudas de los lectores. En esta octava edición, conducida por Puri Beltrán y prologada por el subdirector Alberto D. Prieto, el diálogo se prolongó durante más de una hora.

El coloquio, que en un principio iba a centrarse en las elecciones europeas de este domingo, no pudo escapar de la más inminente actualidad nacional, tras la citación de Begoña Gómez como investigada en el juzgado. Una mancha "poco estética" para el Gobierno de Pedro Sánchez, pero de momento nada más.

"Es una conducta, como mínimo, imprudente por parte de la mujer de Sánchez; y él tiene que dar explicaciones", ha resumido Pedro J. a preguntas de los suscriptores, "pero otra cosa muy distinta es asumir responsabilidades políticas". "La democracia tiene sus rituales y no hay que apresurarse".

"De momento, la presunción de inocencia de Begoña Gómez es absoluta y plena. Estar investigado es el pan nuestro de cada día, ¡cuántas veces he estado yo investigado!", ha bromeado el director de EL ESPAÑOL. "El que no haya sido investigado al menos una vez es que no ha sido nadie en este país".

No obstante, el Gobierno también ha sido el primer culpable de inflar el globo de la mujer del presidente. En cierto sentido, cree Pedro J., es Pedro Sánchez "el que más necesita" que se hable de la causa de su mujer. Principalmente, para movilizar a los votantes socialistas.

"Necesita la bronca, las cortinas de humo, para ocultar a la sociedad que este Gobierno es el más débil de la historia de la Democracia, por muy echados hacia delante que sean sus representantes", ha analizado. "Todas estas subidas de tono son maniobras de distracción, hasta el punto de que en seis meses de legislatura sólo ha podido aprobar una ley de amnistía y los decretos anticrisis de final de año".

Pedro J. no hace referencia sólo al caso Begoña y la carta de Sánchez, sino a todas las aireadas polémicas que el Gobierno ha protagonizado en las últimas semanas para reactivar a su electorado. Ahí entran también las crisis diplomáticas con Argentina e Israel, por ejemplo, que ya han surtido su efecto en la campaña electoral.

Puri Beltrán y Alberto Prieto, durante La Hora del Suscriptor de este jueves. Javier Carbajal

"Todo es fango"

"En las cartas de Pedro Sánchez subyace un mensaje peligroso. Te advierte de que todo va a ser fango, todo va a ser bulo, pero que él es Súper Pedro y podrá con todo. ¿Sabes lo que pasa? Que Europa nos enseña que todos los demócratas que dejan de serlo empiezan atacando al poder judicial y al mediático".

Son las palabras de Alberto D. Prieto, subdirector de EL ESPAÑOL y experto en cartas del presidente, como se bromea en la redacción. Esta semana su móvil no ha dejado de sonar entre fuentes socialistas, muchas de ellas tomándose ya de cachondeo las últimas misivas de Sánchez.

"Ellos mismos no se lo toman en serio, pero creo que a la vez es muy grave", asegura Prieto. "No hay manera de pillar a Pedro Sánchez con unas comillas para atacar al juez, no lo dice, pero está poniendo en duda su independencia y sugiere que participan en una operación contra él", denuncia.

El subdirector asegura que todo esto forma parte de una estrategia del presidente del Gobierno para venderse a sí mismo "como víctima y como héroe" de sus enemigos, entre los que estarían "en un mismo pack" los jueces, los medios contrarios, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

"Pero sobre todo, creo que es un error de ellos seguirle el juego", cree Prieto.