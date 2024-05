Milei vuelve a insultar a Sánchez: "Es un mentiroso, incompetente y cobarde, el hazmerreír de Europa"

El presidente de Argentina, Javier Milei, vuelve a elevar la tensión con España. En una entrevista concedida anoche a una cadena de televisión nacional, Milei calificó al presidente Pedro Sánchez de "incompetente, mentiroso y cobarde".

Milei ha vertido estas descalificaciones en una entrevista en el canal La Nación+, tras el conflicto diplomático abierto el pasado fin de semana ente ambos países. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció el domingo que había llamado a consultas a la embajadora española en Buenos Aires, después de que Milei tildara de "corrupta" a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, durante su participación en la "cumbre ultra" organizada por Vox en Vistalegre (Madrid).

Preguntado al respecto en una entrevista, Milei aseguró anoche que Pedro Sánchez "hoy es el hazmerreír de Europa en materia diplomática".

[Milei arremete contra la "mujer corrupta" de Sánchez, que se "ensucia" para "pensarlo cinco días"]

Según el presidente argentino, Pedro Sánchez "mandó a sus ministros a agredirme e interfirió en la política argentina jugando un rol en la campaña argentina", dijo en referencia al apoyo que el primer ministro español expresó, en varios actos, al candidato kirchnerista Sergio Massa.

Javier Milei insistió anoche en que Sánchez "me mandó agredir por sus ministros, ni siquiera tuvo el coraje de hacerlo él. Después, frente al revés que recibió con el ministro de Transportes, cobardemente mandó a mujeres a agredirme, para encuadrarlo en un tema de misoginia".

"Y como no le resultó", añadió Milei durante la entrevista, "directamente me agredieron él y Zapatero. Me agredió por todas las formas habidas y por haber. Y cuando yo contesté en abstracto, con un ejemplo, él se sintió agredido y utilizó el aparato de Estado para contestar, en perjuicio de una relación hermosa entre los pueblos de España y Argentina", agregó en alusión a la crisis diplomática abierta el pasado domingo.

El presidente argentino también aludió durante la entrevista a los insultos contra Pedro Sánchez que se escucharon en el show que protagonizó el miércoles en el Luna Park de Buenos Aires, donde una parte del auditorio coreó lemas como: "¡Sánchez, compadre, la concha de tu madre!".

🔴Javier Milei tildó de "incompetente, mentiroso y cobarde" a Pedro Sánchez.



📹LN+ pic.twitter.com/Kcyq1675Nq — El Destape (@eldestapeweb) May 24, 2024

"Fui revisando los impactos en redes. La adrenalina que queda después de eso es fuerte", comentó Milei al periodista, para aludir a continuación al momento en el que "la gente empieza a insultar a Pedro Sánchez. Yo no estaba en rol de jefe de Estado", se excusó, "pero resuelvo como jefe de Estado, como cuando cantan que Cristina vaya presa. Les dije: yo cantaría como ustedes pero soy Jefe de Estado, no me puedo meter", relató.

La tensión entre ambos países no ha dejado de incrementarse desde el fin de semana. Durante un acto de precampaña del PSOE celebrado en Valladolid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sostuvo el jueves que Javier Milei "no es un león", como pretende, sino "una hiena" que se "ríe de la justicia social" y aboga por la "ley de la selva" en la que predomina el "ojo por ojo".