Koldo García atiza a Bildu en el Senado: "Son ustedes los primeros que no tienen la conciencia tranquila"

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, que se ha negado a responder a decenas de preguntas en la comisión de Senado sobre las mascarillas, ha empleado su turno de palabra para atizar a EH Bildu.

Ha sido en el turno de preguntas del senador abertzale Josu Estarrona que, tras formularle varias cuestiones, terminaba su intervención con una en la que le pedía que dijera "quién no tiene la conciencia muy tranquila", después de que García afirmara minutos antes que él sí que la tenía "muy tranquila, mucho".

"Igual ustedes, ¿no? Los primeros", ha respondido Koldo García, dejando al senador vasco sin palabras y dando por concluida su intervención.

Comisión investigación CASO Koldo y las MASCARILLAS.

-BILDU: Usted dice que tiene la conciencia muy tranquila.

¿Podría decirnos quién no la tiene?

-KOLDO: Igual ustedes, ¿No?

— MΛRC 🐾 (@amaerx) April 22, 2024

Una respuesta similar ha obtenido la senadora de UPN María Caballero cuando le ha preguntado por una entrevista en la que Koldo García dijo que algunos políticos tenían mucho que aprender de José Luis Ábalos y ha querido saber qué es exactamente lo que tienen que aprender de él. "Igual lo mismo que usted", ha dicho García, investigado por intermediar presuntamente en los contratos públicos de compra de mascarillas que están bajo sospecha.

"Me acojo a mi derecho a no declarar"

Durante su comparencia, Koldo García ha decidido, "por sentido común", guardar silencio ante la mayoría de las preguntas que le han formulado los senadores.

Su argumento para esta actitud ha sido, según ha explicado, porque no tiene las "herramientas" para poder contrastar las cuestiones que le han formulado y porque todavía no ha dado su versión ante el juez de la Audiencia Nacional que le investiga, y ante el que también rechazó declarar cuando fue detenido el pasado mes de febrero.

Más allá de estas respuestas puntuales, la frase "me acojo a mi derecho a no declarar" ha sido la más recurrente del exasesor de Ábalos. No obstante, ha señalado que estará "encantado de volver" y responder a los senadores cuando tenga esas herramientas para contrastar las preguntas y haya declarado ante el juez. Eso sí, ha dicho, siempre y cuando los parlamentarios se ciñan al "sumario" y les ha preguntado que "¿me van a llamar cuando me declaren inocente?".

Koldo García: "He hecho lo correcto, soy inocente"

Pese a no contestar a la mayoría de las preguntas, Koldo García ha aprovechado su último turno de palabra tras la intervención del PP para hacer una defensa de su inocencia y del trabajo realizado durante la pandemia de Covid.

"He trabajado toda mi vida, toda mi vida, y he hecho lo correcto", ha defendido después de una dura intervención del senador del PP Luis Santamaría, a quien Koldo García ha reprochado que diga "por decir" toda una serie de "irregularidades" cuando la Justicia todavía no ha dictaminado nada. "Se cree el ladrón que todos son de su misma condición", ha dicho.



Tras acusarle de decir "verdaderas salvajadas" sobre él, Koldo García le ha dado su "palabra de honor" de que tendrá la "oportunidad" de volver a decírselo cuando "salga inocente", al tiempo que ha reprochado a los senadores que le culpen "sin tener conocimiento de nada" y sin que los tribunales se hayan pronunciado.



"Ya veremos lo que pasa y veremos lo que dice la Justicia. Me gustaría verles dentro de un tiempo cuando la Justicia dictamine lo que tenga que dictaminar y veremos si son tan eufóricos, aunque tendrían que aprender mucho", ha añadido mirando a los senadores del PP, que se revolvían en sus asientos ante estas palabras.