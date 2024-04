El Gobierno y Canarias pactan una reforma legal urgente para repartir 2.500 menores migrantes a CCAA

El Gobierno central y el de Canarias han pactado una reforma urgente de la Ley de Extranjería para distribuir a 2.500 menores inmigrantes no acompañados de los 5.000 que tutela las islas entre todas las comunidades y aliviar a aquellas que registran ya una situación de "emergencia" en la materia.



Esta contingencia se registra en la actualidad, con datos objetivos, en Canarias, Ceuta y Melilla, de ahí que la propuesta inicial se dirija a aliviar a esos tres territorios, dada la presión que soportan, ya que el número de menores que acogen supera con creces sus capacidades para garantizar los derechos que les asiste.



Así lo han expuesto en una rueda de prensa el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, que mantienen, no obstante, diferencias sobre el procedimiento a seguir a la hora de promover esta reforma legislativa



Quedan flecos jurídicos que pulir, si bien se pretende que esté aprobada, en forma de decreto ley, como quiere Canarias, o de proposición de ley, como plantea el Gobierno, el próximo mes de septiembre.



Antes de su aprobación, que ambas partes confían en que apoye el PP, la iniciativa será debatida en una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas, aunque Torres ya ha advertido de que la norma establecerá la obligatoriedad de que en caso de que no se alcance un acuerdo, el Gobierno central podrá imponer el reparto de los menores.