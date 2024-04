Moncloa activa 160 M que ya estaban presupuestados como plan urgente contra la violencia vicaria

Moncloa anunció este martes que destinará 160 millones de euros como el pilar de su plan urgente para combatir el incremento de crímenes de violencia vicaria. Sin embargo, esta medida no aporta fondos nuevos. Se trata de dinero que ya estaba incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, finalmente prorrogados, y que el Consejo de Ministros ha activado ahora.

Del total de 160 millones, 140,2 provienen de lo ya presupuestado para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y los 19,8 millones restantes son de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Según explican fuentes del Gobierno, los millones de euros para actuar contra la violencia vicaria no se han podido activar antes al no saber qué iba a pasar con los Presupuestos.

El Gobierno se puso a trabajar en las cuentas de 2024 en noviembre del año pasado. Sin embargo, la inestabilidad política retrasó su aprobación y el anuncio del adelanto electoral en Cataluña a mediados de marzo llevó al Ejecutivo a dejar caer los de este año, prorrogar los del año pasado y trabajar directamente en los de 2025.

Las fuentes alegan que, a pesar de estar ya presupuestados esos fondos, no se podía hacer el reparto antes si no se sabía si había nuevos Presupuestos o si se prorrogaban los anteriores. Aseguran que no se puede repartir sin conocer los fondos con los que se cuenta.

Esta inestabilidad política ha llevado al Gobierno a estar atado de manos para responder a una emergencia de violencia de género. En lo que va de 2024, 10 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y siete menores han sido víctimas de violencia vicaria.

La cifra de menores asesinados es especialmente preocupante porque convierte 2024 en el segundo año con más asesinatos desde que hay registros, a pesar de que el año sólo va por abril.

Según el Gobierno, tras prorrogarse los Presupuestos de 2023, Igualdad se puso a trabajar en reuniones técnicas con las Comunidades Autónomas para preparar la Conferencia Sectorial de Igualdad, el paso previo a la activación del Consejo de Ministros de este martes.

El próximo 29 de abril se reunirá la Conferencia Sectorial para concretar y ratificar el reparto de los fondos y su ejecución será efectiva a partir de mayo.

Actualización del Pacto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió este martes la reunión del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en el complejo de la Moncloa. El líder del Ejecutivo señaló en la misma la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género como una "prioridad absoluta a corto plazo".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, compareció tras la reunión y aseguró que, además, hay que "revisar las medidas del pacto, así como reforzar e incorporar algunas nuevas en relación con la violencia vicaria".

Igualdad se va a poner a trabajar a partir de ahora en nuevas medidas para abordar este problema, aunque fuentes del Ministerio aseguran que todavía no hay nada decidido sobre en qué se concretarán las acciones. Necesitarán el consenso de otras fuerzas políticas para sacar adelante estos proyectos.

La semana pasada, Redondo ya pidió a los jueces que no concedan regímenes de visita a los padres denunciados por violencia de género. Con sus palabras, respaldaba la posición del Tribunal Constitucional que, el pasado miércoles, avaló la ley de protección a la infancia que permite a los jueces retirar la custodia.

La ministra también apostó este martes por incidir en "la formación de los agentes que trabajan en materia de violencia de género" porque su Ministerio había detectado "falta de formación" en algunos casos. Además, asegura que hay que mejorar la coordinación entre las distintas unidades que se dedican a la prevención y atención de la violencia de género.

Tras la reunión de este martes, el PP emitió un comunicado en el que acusaba a Sánchez de utilizar el Observatorio "como herramienta electoral". "El Gobierno ha sido absolutamente incapaz de coordinarse internamente y de liderar a Comunidades Autónomas y ayuntamientos en esta lucha", aseguraban.

Los populares, además, denunciaban que en el Observatorio no se permitió hablar a nadie que no fuera de su partido o del Gobierno. Sin embargo, sí que acudieron distintas fundaciones que no están ligadas al Gobierno y también acudieron y hablaron la directora del Instituto de las Mujeres de Aragón, del PP, y una representante de la Federación Española de Municipios y Provincias, presidida por el PP.