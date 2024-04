Bildu vuelve a otro lugar del crimen. Maixabel, ante el mitin donde ETA mató a su marido: "No me gusta"

El día que ETA mató al periodista e intelectual José Luis López de Lacalle, el 7 de mayo del año 2000, el exgobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui sintió un profundo dolor. No sólo perdía a un compañero en lo político, también le quitaban a un amigo en lo personal. Era una amistad a prueba de décadas: en 1975, Lacalle había acudido a la boda de Jáuregui con Maixabel Lasa.

Días después del asesinato, en la casa de Jáuregui apareció una pintada en la que se leía "PSOE asesino". Nadie sabe con certeza si pensó que él podía ser el siguiente. Si lo hizo, no se lo dijo ni a los suyos. Pero apenas dos meses después, el 29 de julio, un comando de ETA se le acercó por la espalda mientras tomaba algo en el Frontón de Tolosa y le descerrajó dos tiros en la nuca.

Una línea macabra unió entonces a los dos amigos, José Luis y Juan Mari. Ahora, 24 años después, la campaña electoral de las elecciones vascas del 21 de abril les ha vuelto a unir.

El pasado lunes, el candidato de Bildu, Pello Otxandiano, celebró un mitin en Andoáin, a 200 metros de donde ETA mató a Lacalle.

Este sábado, Otxandiano estará celebrando otro mitin en Tolosa junto a Arnaldo Otegi. Y no será a 200 metros, sino en el mismo lugar en el que ETA asesinó a Jáuregui. Aunque el sitio ha sido reformado y no se parece a lo que fue, para muchos aún tiene memoria.

"Así que Bildu tiene un acto ahí… qué le vamos a hacer si están en campaña", reflexiona Maixabel Lasa, viuda de Jáuregui, en conversación con EL ESPAÑOL. "Pues no es que me encante, ni mucho menos. El mitin será justo detrás de la cafetería donde mataron a Juan Mari. No me agrada, no me gusta. Pero tienen la oportunidad, si quieren, de decir algunas cosas que todavía no les hemos oído decir", añade, en referencia a una condena sin ambages de la violencia.

Cartel de Bildu anunciando el mitin en Tolosa este sábado. E.E.

La historia de Maixabel se hizo muy popular en 2021 a raíz de la película de Icíar Bollaín que lleva su nombre y que ganó tres Goyas. Protagonizada por Blanca Portillo y Luis Tosar, relata cómo algunos etarras que se acogieron a la vía Nanclares participaron en conversaciones restaurativas con sus víctimas.

Maixabel pudo hablar con los asesinos de su marido y eso le da entereza para afrontar una campaña electoral en la que tantas cosas se están removiendo. "Aunque le mataron ahí, tengo la suerte de que las dos personas que participaron en el atentado se arrepienten y, si volvieran a nacer, no lo habrían hecho", subraya. "Creo que las personas tenemos derecho a cambiar", añade.

Para muchos, el asesinato de Juan María Jáuregui fue toda una paradoja. Había militado en ETA durante el franquismo y fue clave en el caso del asesinato, a manos de los GAL, de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. En la película, Maixabel cuenta que al salir del juicio, Jáuregui dijo que no sabía quién le mataría antes, si ETA o el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.

La banda terrorista se acabó apuntando el tanto porque no perdonaron que abandonara la organización al no compartir la lucha armada y que se acercara al PSOE. Jáuregui fue gobernador civil de Guipúzcoa nombrado por el Gobierno de Felipe González. En el momento de su asesinato estaba de vacaciones, porque residía en Chile, a donde había huido por las amenazas de ETA.

Pero el asesinato de Jáuregui no es el único que resuena este sábado. A 200 metros del lugar en el que Bildu celebra el acto, ETA mató en 1981 a Ignacio Ibarguchi Erostarbe y los hermanos Juan Manuel y Pedro Conrado Martínez. Los tres eran jóvenes que trabajaban como agentes comerciales y que los terroristas les confundieron con agentes de la policía. Cuando les dispararon, los jóvenes no tenían armas para devolver los disparos.

ETA negó en un principio que ellos fueran los autores del atentado. Sin embargo, cuando las pruebas ya eran irrefutables, la banda terrorista emitió un comunicado asegurando que se había tratado de "un error".

Reivindicar a los presos

En el mitin que Bildu celebró el pasado lunes en Andoáin, su candidato a lehendakari mandó "un abrazo a los presos" de ETA y no hizo ningún tipo de referencia a Lacalle. De hecho, tras el atentado, Arnaldo Otegi dijo que la banda estaba poniendo "encima de la mesa el papel de determinados profesionales de los medios de comunicación que, a juicio de ETA, están planteando una estrategia informativa de manipulación y de guerra en el conflicto entre Euskal Herria y el Estado".

No hubo condena entonces y no hubo recuerdo hoy. Maixabel Lasa no sabe si, en el acto de este sábado, los de Bildu harán una referencia expresa a su marido, reivindicando su memoria, pero lo ve difícil.

"Creo que en Bildu, poco a poco, algunos sí que van cambiando su predicamento y su forma de ver las cosas. Otros no. Pero algunos sí que dan unos poquitos de pasos. Aunque, a mí me gustaría que hicieran un poco más. La verdad es que es un trabajo muy lento", dice Maixabel.

Retrato de Juan María Jáuregui. E.E.

Lo cierto es que Bildu sigue considerando a los presos de ETA como "presos políticos", según se refleja en su programa electoral para el 21-A. La formación, liderada por Otegi aunque él no sea el candidato, celebra el "fin de la dispersión aplicada a los presos por motivos políticos" y reivindica que deben tener mayores facilidades para acceder al tercer grado y que, una vez hayan salido de prisión, se les debe ayudar a encontrar trabajo.

Bildu, aunque ha hecho algunas declaraciones maquilladas, no ha llegado en ningún momento a renegar de su pasado y no oculta que está en un momento de "paciencia estratégica" para conseguir el que siempre ha sido su fin: la independencia del País Vasco.

A pesar de ello, pueden ganar las elecciones. El CIS publicó este jueves un barómetro en el que daba la victoria, por primera vez, a la formación liderada por Otegi. Entre el 34,2% y el 35,1% de los votantes elegiría su papeleta, seguido por el PNV en una horquilla de entre el 32,6% y el 33,5%.

Una de las claves de la hipotética victoria de los bildutarras es el inmenso apoyo que tiene entre los jóvenes, aquellas personas que no recuerdan o que a duras penas vivieron la violencia. El 36,7% de los jóvenes de 18 a 24 años respondieron en el CIS que votarían a Bildu.

"No sé si es un ejercicio de desmemoria", reflexiona Maixabel. "Lo que sí sé es que los chavales no saben lo que pasó porque nunca hemos hablado del tema. Ni ahora, ni antes. Y lo que hay que hacer es lo contrario: hablar de ello. Hay una cantidad enorme de material al alcance que se puede aprovechar", añade.

Maixabel Lasa (centro) en un homenaje a Juan María Jáuregui. A su derecha, Ibon Etxezarreta , quien participó en el asesinato. Araba Press

Maixabel cuenta que, de todas formas, prefiere que los de Bildu estén ahí, dando mítines en sitios como el Frontón de Tolosa, "a lo que hacían antes". Les prefiere dentro de la política que bajo el pasamontañas. Cree que por ahí se puede avanzar y asegura que ve mejoría.

"A raíz de la película he estado en pueblecitos pequeños de País Vasco y se me ha acercado la gente a darme las gracias por la película", cuenta, indicando el camino.

"No me voy a poner en la mente de los que celebran el acto en el Frontón de Tolosa, pero a mí me gustaría que más gente de ese mundo se acerque al homenaje que le hacemos todos los años a Juan Mari. No por él, sino por lo que significa", comenta. A fin de cuentas, si al homenaje ya se acercaron los que apretaron el gatillo… ¿Por qué no iba a acercarse Otegi?