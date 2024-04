El Gobierno acusa al PP de “nadar en la nada con bulos e infamias” sobre Begoña Gómez

El Gobierno, a través de su portavoz, ha acusado al PP de "difundir bulos e infamias" con Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Pilar Alegría ha afirmado que el PP "está nadando en la nada" al hacer política con las informaciones sobre las actividades de Gómez y sus relaciones con empresas. La portavoz ha relacionado esa estrategia con lo que considera el origen de todo: "Que el PP no acepta el mandato de las urnas cuando no son ellos los que gobiernan. Ese mandato les entra por un oído y les sale por el otro cuando no les pone en el Gobierno".

En respuesta a una pregunta sobre la esposa del presidente del Gobierno, la ministra ha asegurado que el PP "no tiene proyecto para este país: económica, educación, sanidad o Cataluña y necesita generar esta densa tinta del calamar para no hablar de delitos confesos que anidan en su organización". No precisó, pero pareció que se refería al caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, acusado de varios delitos por la Fiscalía.

Alegría no dio explicaciones sobre el fondo. Sólo se remitió a dos resoluciones de la Oficina de Intereses y Conflictos que archivó dos veces la denuncia del PP y aseguró que si los populares lo llevan a los tribunales estarán presentando "una denuncia falsa".

"Saben desde el minuto uno que es una denuncia falsa", ha insistido.

La ministra ha hecho una disquisición sobre las comisiones de investigación creadas en el Congreso y el Senado, una propuesta por el PSOE y otra por el PP, respectivamente. Su conclusión es que la propuesta por su partido es la "verdadera", mientras que la de los populares es "fake".

"El PP genera una comisión de investigación fake en el Senado sin citar a nadie del PP", ha dicho, antes de pedirle a Alberto Núñez Feijóo que "abandonen esta forma de hacer política. Que tengan tranquilidad y calma, porque quedan tres años y medio de legislatura".

El Gobierno espera que este asunto salga a relucir en el debate de hoy del Congreso entre Sánchez y Feijóo, aunque sea una comparecencia teóricamente destinada a que el presidente informe de la última cumbre europea.