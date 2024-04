PP y Vox apoyan sus leyes de 'concordia' frente a las de Memoria: "Derogamos una norma sectaria"

El anuncio del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional las leyes autonómicas de Memoria Democrática de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana ha desatado una ola de reacciones por parte de PP y Vox, las dos fuerzas que han impulsado dichas normas en estas comunidades.

Mientras los populares ven "sorprendente" que los socialistas se opongan a "ampliar la consideración de víctimas", los de Santiago Abascal consideran "paradójico" que el "Gobierno que más ha incumplido la Constitución" recurra al TC, además de defender que en Aragon lo que se ha hecho es derogar una "ley sectaria y liberticida".

El ministro de Memoria Democrática considera que estas normas regionales van contra la Ley estatal que regula esta materia y en el caso de la de Aragón, incluso, vulnera el "derecho internacional", porque "retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón, que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria" y además "retira la condena del franquismo".

En Aragón la ley ya fue aprobada, por lo que el Gobierno, según ha anunciado Torres, intentará convocar una reunión bilateral con este ejecutivo autonómico para llegar a un acuerdo y si no es posible presentarán un recurso ante el TC. En Castilla y León y Comunidad Valenciana, estas normas aún no han sido aprobadas y todavía son proposiciones de ley, pero el Gobierno advierte de que si salen adelante en los términos actuales, también acudirán al Constitucional.



El anuncio de Torres "ha sorprendido" al PP, en palabras de su portavoz nacional Borja Sémper. "Todo lo que sea avanzar, ensanchar y llegar a más gente nos parece muy bien y nos parece razonable. ¿Es que hay alguien en este país que no quiere resarcir a ninguna víctima de ninguna justicia?", ha señalado en rueda de prensa. Para el portavoz del PP "llama mucho la atención que ante el anuncio de leyes de memoria democrática que pretenden ensanchar y ampliar la consideración de víctimas, el Partido Socialista se niegue".

PP ve lógico "ensanchar el concepto de víctima" que busca la Ley de Concordia de PP y Vox.

Sémper ha aprovechado la cuestión de la calificación de víctimas para recomendarle a Torres que lea, al menos, a Julián Marías, Chaves Nogales y Clara Campoamor, lo que sería "extraordinariamente interesante también para evidenciar la necesidad de resarcir a todas las víctimas".

Tras asegurar que "por supuesto" que el régimen franquista "fue una dictadura", algo que no recoge la norma de Aragón, el portavoz del PP ha subrayado que "afortunadamente" los españoles viven en "una democracia" y dejaron atrás "una época en blanco y negro".

"El Gobierno que más incumple la Constitución"

Más duro se ha mostrado Vox para el que es "paradójico" que el "Gobierno que más ha incumplido la Constitución" haya recurrido al Tribunal Constitucional las diferentes normas autonómicas que sustituyen a las leyes de Memoria Democrática por las 'leyes de concordia' en estos tres territorios donde gobiernan con los populares.

Como ejemplos de estos "incumplimientos" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha citado que "nos está colando una ley de amnistía completamente inconstitucional" o un "estado de alarma completamente inconstitucional". Y ha denunciado que este mismo Ejecutivo "nos lleve al Tribunal Constitucional por defender la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de investigación".

Para Vox, estas 'leyes de concordia' promueven "la libertad de conciencia para todos los españoles" y procuran "la reconciliación" de los ciudadanos por medio de estas leyes. Además, ha admitido que les gustaría "hacer más con respecto a todas estas leyes que son auténticamente totalitarias".

Desde el Gobierno de Aragón, el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco de Vox, ha avisado al Gobierno de que "no dará un paso atrás" en la derogación de la ley de Memoria en esta comunidad."Podemos hablar de lo que quiera, desde la cordialidad más absoluta, pero que tenga la convicción de que no vamos a rebajar o a dar un paso atrás ni a quitar un ápice de lo que hemos hecho", ha señalado.

"Hemos derogado una ley sectaria, liberticida y creo que ha sido un hito en la libertad de Aragón. Estaremos siempre en contra de la gente que vaya en contra de la libertad, como es el caso del Gobierno de España", ha asegurado el también consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia.

En cualquier caso, Nolasco cree que "será difícil un entendimiento" con el Gobierno de España sobre la regulación de la Memoria Democrática, porque ellos pretenden "mantener, difundir, promover y alentar una visión distorsionada de la historia que sólo ampara a ciertas víctimas y no a todas". En cualquier caso, se ha mostrado "abierto a llegar a acuerdos y al diálogo con todos".

Desde el Gobierno de Alfonso Mañueco, por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha señalado que "el Gobierno tiene que hacer lo que crea oportuno", aunque ha acusado también al Ejecutivo de Sánchez como quien se "salta" las "reglas del juego".

"Es a lo que estamos acostumbrados con este Gobierno, con decisiones que vulneran claramente la Constitución y que, bueno, tendrán la respuesta también que, por parte de otro sector del Estado, va a tratar de obtener a través de las reglas del juego de España y de Europa y de las instituciones españolas y europeas", ha afirmado.

En el mismo sentido, el portavoz del Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, ha considerado "hipócrita" que el Gobierno "más inconstitucional de la democracia" anuncie que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Proposición de Ley de Concordia presentada en esta comunidad por PP y Vox.

De este modo, Menéndez ha destacado que el Ejecutivo presidido por Sánchez cuenta con dos resoluciones en contra por parte del Tribunal Constitucional por un "recorte de derechos y libertades a los españoles" denunciado por Vox por el Estado de Alarma durante la pandemia.

Además, el portavoz de los de Abascal en las Cortes, ha afeado que el Gobierno quiera ahora tramitar una Ley de Amnistía que, "a la vista de todas las asociaciones de juristas y los propios letrados del Senado, es un texto anticonstitucional, que rompe la convivencia, el Estado de derecho y ataca la separación de poderes".

Un "pago a Vox" del PP para Ferraz

El PSOE, por su parte, ha acusado al PP de querer "enterrar la memoria" con estas 'leyes de concordia' que considera un pago a Vox por sus apoyos en comunidades autónomas y ayuntamientos.

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado que el único objetivo de estas iniciativas es derogar la normativa sobre Memoria Democrática y eliminar cualquier política pública en esta materia.

"Nunca avanzar y siempre retroceder, tirar por tierra todo consenso alcanzado en los últimos 40 años todo lo avanzado juntos. El PP y Vox hoy con estas proposiciones vuelven a insultar a miles de familias en este país pero lo peor de todo es que disparan al corazón de nuestra Constitución", ha denunciado.

En el caso de Castilla y León, la portavoz socialista ha ido un paso más allá y ha señalado que su presidente Alfonso Mañueco se sentirá "cómodo" con esta norma porque su padre fue alcalde franquista.