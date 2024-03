El PNV alerta a su 'patio de butacas' de la agenda oculta tras el 'graderío' de Bildu: 'Romperán el balde'

El empate técnico entre PNV y Bildu que algunas encuestas auguran para las elecciones vascas del 21 de abril llevó a ambas formaciones a intercambiar sus papeles este domingo, con motivo de la celebración del Aberri Eguna, el día de la Patria vasca.

Mientras Arnaldo Otegi aseguraba en Pamplona que su partido no tiene "prisa" ni "ansiedad" por alcanzar la independencia, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, alertaba de la agenda que Bildu "oculta", tras el tono más moderado que emplea ahora para alcanzar el poder.

Los dos actos convocados con motivo del Aberri Eguna permitieron constatar el abismo generacional entre ambos partidos, que puede inclinar la balanza en las elecciones vascas. Bildu reunió a 15.000 personas, en su mayoría jóvenes, bajo la lluvia. El PNV congregó a sus incondicionales, de edad más avanzada, acomodados en sillas y bajo los soportales de la Plaza Nueva de Bilbao.

En el acto organizado por el PNV, Andoni Ortuzar recurrió a la ironía para retratar el cambio de actitud de Bildu. "No ha pasado tanto tiempo", relató Ortuzar, "desde que os comparaba a la izquierda abertzale con una vaca de mi aitite [abuelo], que daba mucha leche, pero luego le pegaba una patada al balde y adiós, no servía para nada".

"Ahora les escuchas", continuó Ortuzar en alusión a los dirigentes de Bildu, "pero sustancialmente son los de antes. Ahora se han apuntado al yogur light, cero calorías, parecen de Vitalinea, ¿se puede cambiar tanto, y en tan poco tiempo? ¿Lo de ahora es sincero, es de vedad?"

El presidente del PNV remató su anécdota para retratar a Bildu: "Tenemos derecho a expresar nuestras dudas. Igual ahora dicen que quieren hacer yogur sin calorías, eso sí, con la leche que ha ordeñado el PNV, pero si consiguen el poder volverán a dar patadas al balde".

Ortuzar sugirió así que Bildu ha moderado su discurso para hacerse con el Gobierno vasco, donde espera aprovechar los logros económicos del PNV, que puede malograr luego recuperando sus políticas más radicales para abrir una etapa de inestabilidad.

Pero el empuje de Bildu en las encuestas también ha llevado al PNV a acentuar su discurso soberanista, casi enterrado durante la etapa de Íñigo Urkullu en el palacio de Ajuria Enea.

En el mismo acto celebrado en la Plaza Nueva de Bilbao, Ortuzar aseguró que el País Vasco quiere ser "una nación europea reconocida y pujante", no "un barrio de las afueras, dependiente" de España.

Mientras tanto, Bildu reunía a 15.000 personas para celebrar el Aberri Eguna en Pamplona, donde Arnaldo Otegi presumió de que su partido tiene bien "trazado el camino" hacia la independencia, que sólo se alcanzará si su partido se hace con el Gobierno vasco.

"Formamos parte de un proyecto nacional", recalcó Otegi, "que tiene vocación de Estado soberano, de Estado independiente y de República Vasca". Bildu eligió precisamente para celebrar el Día de la Patria vasca la ciudad de Pamplona, cuyo ayuntamiento gobierna gracias al apoyo del PSOE.

Mandaba así un mensaje nítido a su electorado, pues el partido de Otegi pretende incorporar la región de Navarra para constituir la gran nación vasca: Euskal Herria. En el acto de Pamplona también han estado presentes la eurodiputada de ERC Diana Riba y el responsable de relaciones internacionales del BNG, Rubén Cela, formaciones que concurren a las elecciones europeas junto a Bildu a través la coalición Ahora Repúblicas.

El discurso de Bildu basado en las políticas sociales ha permitido a su candidato, Pello Otxandiano, escalar en las encuestas hasta disputar el liderazgo al PNV. Y ha obligado al candidato socialista, Eneko Andueza, a desmentir constantemente que vaya a apoyar la elección de Otxandiano como lehendakari, en caso de que gane los comicios del 21 de abril.

La alianza del PSOE con los partidos separatistas ha permitido al PP presentase como la "única opción constitucionalista" ante las elecciones vascas y catalanas.

La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, aseguró este domingo que Pedro Sánchez es "la mayor garantía para el blanqueamiento de Bildu y el fortalecimiento del independentismo" en España.

El presidente del PP en el País Vasco y candidato a lehendakari, Javier De Andrés, difundió este domingo un vídeo en el que denuncia que los nacionalistas intentan "imponer la txapela a rosca, lo que, sin duda, limita nuestra libertad y rehúye el talento".

Frente a ese modelo, De Andrés defiende la necesidad de promover una Euskadi abierta en la que "el mérito, el esfuerzo, la formación y la igualdad de oportunidades se abran paso frente al clientelismo, el dogmatismo ideológico, lingüístico e identitario, y el nacionalismo obligatorio".

La dirección del PP da por hecho que, si suman la mayoría necesaria, el PSOE reeditará su pacto con el PNV en Ajuria Enea tras los comicios del 21-A. No en vano, ambas formaciones mantienen esta alianza en varias diputaciones y en los principales ayuntamientos del País Vasco.

Sin embargo, si ambos partidos no suman, los populares no descartan que finalmente se forme un pacto de gobierno entre el PNV y Bildu en el Gobierno vasco. Una opción que no rechazó expresamente el presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso: "Es posible, aunque mucho menos probable", indicó el pasado 5 de marzo al ser preguntado al respecto.

En ese escenario, el PP teme que PNV y Bildu entren en una deriva independentista de desafío al Estado, como la que protagonizaron Junts y ERC en 2017.