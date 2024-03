'Aberri Eguna': el PNV dice que Euskadi quiere ser "una nación europea", no "un barrio de las afueras"

La celebración del Aberri Eguna ha abierto este domingo la pugna entre el PNV y Bildu, de cara a las elecciones vascas del 21 de abril. El coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, ha presumido de que ya "ha trazado el camino" a la independencia, aunque para ello será condición indispensable que Bildu llegue al Gobierno vasco.

Por su parte, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha indicado que el País Vasco quiere ser "una nación europea pujante y reconocida", no "un barrio desconocido de las afueras de no sé qué sitio".

Ortuzar ha recurrido a otra metáfora para marcar distancias entre ambas formaciones políticas. Según ha dicho, Bildu quiere hacer yogur light con "la leche que ha ordeñado el PNV". Ha aludido así a la versión más edulcorada que muestra ahora el partido de Otegi, que a su juicio pretende aprovecharse de los logros económicos que ha obtenido el PNV en el Ejecutivo vasco.

Ortuzar pide movilizar el voto y sugiere que Bildu "oculta" sus verdaderas intenciones.

Íñigo Urkullu ha celebrado su último Aberri Eguna como lehendakari, en un acto multitudinario organizado por el PNV en la Plaza Nueva de Bilbao. Durante su intervención, ha advertido contra los que buscan sólo "desestabilizar y alientan una conflictividad permanente, quienes confunden y niegan el progreso de Euskadi y provocan el malestar colectivo con exigencias imposibles".

También ha aprovechado el acto para hacer balance de sus doce años en el palacio de Ajuria Enea. Según ha asegurado, hoy "Euskadi es más nación, con más y mejor autogobierno, con más y mejores servicios públicos. Somos", ha añadido, "una sociedad más cohesionada, con más personas trabajando y cotizando que nunca, con menos pobreza, más igualdad y mejor convivencia que nunca", ha enumerado.

De este modo, ha dicho Íñigo Urkullu, el PNV ha construido en el Gobierno vasco una Euskadi "abierta, plural, ambiciosa e integradora, que garantiza las oportunidades y el bienestar".

El lehendakari ha contrapuesto estos logros frente a la estrategia de "quienes, de forma intencionada, alientan el populismo, la demagogia y la insatisfacción permanente", ha dicho en alusión a Bildu, sin citar expresamente a este partido.

El acto convocado por el PNV con motivo del Aberri Eguna ha contado con la participación de la secretaria del Consejo Nacional de EGI, Beatriz Berlanga; la candidata de PNV a las próximas elecciones europeas, Oihane Agirregoitia; el candidato a lehendakari, Imanol Pradales; y el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar.

Por su parte, Bildu ha elegido Pamplona para celebrar el Aberri Eguna, en un acto en el que han participado cerca de 15.000 personas. Entre los asistentes se encontraba la eurodiputada de ERC Diana Riba y el responsable de relaciones internacionales del BNG, Rubén Cela, formaciones que concurren a las elecciones europeas junto a Bildu a través la coalición Ahora Repúblicas.

Arnaldo Otegi ha sostenido que "la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos" y ha asegurado que su partido no tiene "prisas" ni "ansiedad" para culminar este proyecto.

Otegi ha dicho que el Aberri Eguna no es una fiesta trasnochada, sino que Bildu aprovecha esta celebración "para hacer una negación radical, democrática y popular" a que "haya dos Estados que pretendan decidir por nosotros", ha dicho en alusión a España y Francia.

"Imponer la 'txapela' a rosca"

"No alcanzaremos la independencia de un día para otro si no existen escenarios intermedios", ha argumentado el coordinador general de Bildu, "ese es el camino que tenemos trazado y ese es el camino que junto al pueblo trabajador vasco recorreremos hasta alcanzar la República vasca. Que no le quepa la menor duda a nadie".

El PP ha difundido un vídeo en el que su candidato a lehendakari, Javier De Andrés, denuncia que los nacionalistas intentan "imponer la txapela a rosca, lo que, sin duda, limita nuestra libertad y rehúye el talento".

Frente a ese modelo, De Andrés defiende la necesidad de promover una Euskadi abierta en la que "el mérito, el esfuerzo, la formación y la igualdad de oportunidades se abran paso frente al clientelismo, el dogmatismo ideológico, lingüístico e identitario, y el nacionalismo obligatorio", informa Europa Press.

También ha celebrado el Aberri Eguna la candidata de Sumar, Alba García, quien ha reclamado "un pacto con el Estado" para lograr el encaje del País Vasco, junto con otras nacionalidades, en una España federal o plurinacional.