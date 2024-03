El PP investigará en el Senado las reuniones de Begoña Gómez y podría llamarla a declarar

El Partido Popular investigará en el Senado el papel de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa por parte del Gobierno. Tal y como se ha ido conociendo estos meses, la mujer del presidente se reunió con Javier Hidalgo en varias ocasiones durante fechas colindantes con la ayuda concedida por Moncloa a esta empresa.

La Oficina de Conflicto de Intereses –dependiente del Ejecutivo– ha archivado la denuncia presentada por Génova. Sin embargo, los populares conciben que hay indicios suficientes para percutir en esa causa. De ahí que Borja Sémper, tras el comité de dirección del PP, haya anunciado en rueda de prensa que aprovecharán su mayoría absoluta en el Senado para lanzar una comisión de investigación que analice "el entorno del presidente". Cuando le han preguntado si llamarán directamente a declarar a Begoña Gómez, no ha querido desvelar tal incógnita.

"No descarten ustedes a nadie, nadie va a librarse de comparecer". Una frase de la que podría deducirse que llamarán a Begoña Gómez. Acto seguido, ha incidido en la idea de que quien tiene que comparecer es Pedro Sánchez. Una frase de la que se podría deducir que llamarán a Sánchez para aclarar el papel de su mujer, pero no a ella directamente. Ante las repreguntas, Sémper no ha querido ir más allá.

El vicesecretario del PP ha dicho que la oposición no investiga a "las parejas", sino la acción del Gobierno. Y en esa función –ha reiterado– está la de exigir "más información" sobre algo que merece "más explicaciones". El "mutismo" del presidente les genera "más desconfianza". "Queremos saber qué hace Sánchez en relación a los negocios de su entorno. Es Sánchez el que tiene que responder", ha remachado Sémper.

Fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien deslizó la posibilidad de orquestar una comisión de investigación en el Senado sobre las reuniones de Begoña Gómez con Javier Hidalgo. Sémper ha empleado la fórmula "no descartamos ninguna posibilidad" para insistir en ese punto. Y acto seguido ha desarrollado las dudas que, según el PP, merece el papel de la mujer del presidente en todo lo que tiene que ver con Globalia y Air Europa.

En una clave más general, Sémper se ha referido al caso Koldo como una "vergüenza nacional", una "turbia trama que ensucia el nombre de todo el PSOE": "Lo más sorprendente que estamos viendo es la actitud del presidente, que permanece impasible. Su silencio es intolerable".

En el Congreso, el diputado del PP que actuará como portavoz en la comisión de investigación sobre los contratos suscritos en pandemia por las distintas Administraciones será Elías Bendodo. En el Senado, hará lo propio Luis Santamaría.

En definitiva, el PP "investigará en el Senado todas las ramificaciones de la trama": seis ministerios, dos secretarios de Organización, dos expresidentes autonómicos y el "rescate a empresas investigadas por sus posibles vínculos con el entorno del presidente".

Aunque la sombra de Begoña Gómez ha planeado sobre toda la rueda de prensa, Sémper no la ha citado por su nombre en ninguna ocasión.

En cuanto a Cataluña, sigue sin haber novedades sobre la candidatura que desplegará el PP. Tal y como ha informado Sémper, el líder del partido, Feijóo, está recabando "opiniones" de los "compañeros que trabajan a pie del terreno" sobre el candidato ideal.