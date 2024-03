Rovira dice que negocia con el PSOE "cada semana" y que ya hablan de un referéndum en Cataluña

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, asegura que "nunca" han dejado de negociar con el PSOE y que lo siguen haciendo "cada semana" con la participación de mediadores internacionales, aunque no lo publiciten tanto como Junts. En estas conversaciones, además, dice que ya se está hablando de referéndum de autodeterminación en Cataluña.

"ERC negocia cada semana con el PSOE con la participación de mediadores internacionales. Negocia cada semana casi desde hace cuatro años y no hemos dejado de hacerlo nunca ni en elecciones", ha defendido la número 2 de ERC durante una entrevista con El Periódico. Respecto a su posible participación en los comicios del próximo 12 de mayo, ha descartado estar en la lista electoral.

Dice Rovira que "no se dan las condiciones" para que sea candidata, dado que no podría hacer campaña "por las calles y los mercados". "Lo que más añoras es el contacto con la gente, pero no estaré en la lista porque pienso que los que estén tienen que salir a la calle", asevera en clara referencia a Carles Puigdemont, que hará campaña desde Waterloo.

[Puigdemont anuncia su candidatura al 12-M y volverá a España si tiene la mayoría para ser investido]

Rovira, quien este fin de semana cumple seis años de residencia en Suiza tras el procés de 2017, asegura también que sólo volverá a Cataluña cuando se cierre la causa por la que se le acusa de terrorismo. La Guardia Civil la sitúa como "coordinadora" del Tsunami Democràtic, el grupo independentista que fomentó el colapso del Aeropuerto del Prat y que, sí, está acusado de terrorismo.

"Es un delito que ni he cometido ni cometeré nunca. Espero que esta causa se cierre con la ley de amnistía", agrega la dirigente republicana. "Hace tiempo que trabajamos para que termine la represión política para todos. Empezamos con los indultos, consiguiendo la libertad personal, y seguimos para que ellos, muchos de Junts, consiguieran recuperar sus derechos políticos [...] y no hemos mirado siglas".

Una cosa es cierta sobre el discurso de Rovira, y es que ERC es quien puso la primera piedra para todo esto que se avecina, lo que ellos llaman "resolución del conflicto político". Ellos hicieron presidente a Pedro Sánchez en 2018 y abrieron la vía de diálogo con el Gobierno "a pesar de que unos nos ponían en prisión y los otros nos llamaban traidores".

Rovira sostiene que la amnistía "es una ley política que cierra causas judiciales de carácter político" y que "está bien hecha", aunque "seguramente no es perfecta, porque hay jueces que están buscando cómo hacerle un agujero y alargar la represión. Como Manuel García-Castellón".

La dirigente republicana destaca, no obstante, que "si se encalla" la ley de amnistía, hay "opciones" porque tienen pensadas "algunas salidas". "No las explicaremos, no daremos ventaja a los magistrados que ya exhiben que no la aplicarán", remarca.