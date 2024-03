Segismundo, dueño de Sargadelos: 'Merezco que la señora que habla como una metralleta se disculpe'

Segismundo García tiene 72 años, cursó los estudios de Ciencias de la Información y vive en A Mariña lucense, un oasis gallego en el que apenas llega el ruido que emana de las Cortes, cada vez con más decibelios, cada vez más insoportable.

Pero esta semana, de forma inesperada, se ha visto salpicado ni más ni menos que por las acusaciones de una vicepresidenta del Gobierno en el Senado. El martes, en la sesión de control, María Jesús Montero pidió explicaciones al PP por "una ayuda de más de cien mil euros" que la Xunta de Galicia concedió "a una empresa en la que trabajaba" Eva Cárdenas, novia de Alberto Núñez Feijóo.

El miércoles, en el Congreso, Montero volvió a la carga. Con Pedro Sánchez al lado, que mirando fijamente a Feijóo jaleó amenazante un "hay más". Como dando a entender que todavía se guardan en la chistera más escándalos de la pareja del líder del PP.

La empresa en cuestión es Sargadelos, una firma emblemática de cerámica que data de principios del siglo XIX y cuyo administrador único es Segismundo, que en conversación con EL ESPAÑOL no solo desmiente las citadas ayudas del Ejecutivo gallego mientras trabajaba Cárdenas, sino que reclama una rectificación a la número dos del Ejecutivo y del PSOE.

—Merezco que se disculpe, sin duda. Porque, además, fue en sede parlamentaria. La señora esta que habla tan apurado que parece una metralleta no es consciente de la responsabilidad que ostenta, como a veces no son conscientes los miembros del gabinete ministerial. Son representantes de todo el pueblo, entonces deberían cuidar su léxico y la información, y lo que opinan de las cosas, porque tiene trascendencia. Ellos tienen equipos, asesores y abogados para informarse de si lo que dice un periódico es verídico o no es verídico, antes de lanzar la lengua a pacer.

La polémica surgió justo después de acudir los populares a la Oficina de Conflictos de Intereses para dirimir responsabilidades políticas por las ayudas millonarias que aprobó el Consejo de Ministros durante la pandemia para rescatar a Air Europa, empresa vinculada con Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.

Tras una información periodística que parecía alumbrar un caso similar y que ponía en el punto de mira a la pareja del líder del PP, el Gobierno decidió contraatacar, convencido de que tenía material de calidad para disparar contra Feijóo. Al menos, para igualar el nivel de ataque de Feijóo contra Sánchez.

La relación con la Xunta

Y lo cierto es que Eva Cárdenas trabajó en Sargadelos. Lo cuenta Segismundo García: "Fue en un puesto de la dirección, era mi asesora y la encargada de las ventas internacionales". Fuentes del PP aseguran que su trabajo fue crucial para reflotar a la compañía, que llegó a atravesar más de un bache económico.

"En Sargadelos quedamos muy agradecidos con su colaboración y muy satisfechos de su trabajo", corrobora Segismundo.

No obstante, lejos de las sospechas extendidas por el Gobierno sobre un hipotético conflicto de intereses o tráfico de influencias perpetrado por Feijóo, el administrador de Sargadelos confiesa que el fichaje de Eva Cárdenas supuso un punto de inflexión en la relación con la Xunta. A peor.

—Cuando fichamos a Eva Cárdenas en Sargadelos teníamos una relación muy fluida con la Xunta, de hecho, dos miembros de alto nivel de la Xunta eran patronos de una fundación de la que yo soy presidente. Bueno, pues el señor Feijóo es tan quisquilloso que les exigió la dimisión. Tuvimos que optar entre colaborar y que trabajase con nosotros Eva Cárdenas o tener una relación muy fluida con la política y la Xunta. Y preferí trabajar con Eva Cárdenas, de lo que no me arrepiento.

Segismundo, que conoce el periodismo, se muestra indignado con el enredo que se ha generado en torno a su empresa. Se queja de que todo surja a raíz de "un bulo, o una noticia fake, que es como se dice ahora". Lo que pasa, lamenta, es que "todas estas cosas" acaban pasando factura, por eso del "calumnia que algo queda".

El empresario gallego, que asegura ser "correoso", advierte de que está dispuesto a llegar hasta el final para zanjar cualquier insidia, venga de donde venga. No obstante, reconoce que es poco amigo de los tribunales. "Dios te maldiga con los pleitos y los ganes".

Admite llevar "mal" los chismorreos sobre su empresa, la novia de Feijóo y la relación con la Xunta. "Porque yo en eso soy bastante cuidadoso, para mí las empresas son un medio para hacer cosas, nosotros no rechazamos para nada ni ayudas ni subvenciones, pero tampoco las buscamos de una manera irregular o con tráfico de influencias, no es mi estilo", concluye.