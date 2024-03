Actualidad política, en directo | El Congreso debate hoy la comisión de investigación del PSOE por los contratos en pandemia

Aprovechando que es president y candidato, Pere Aragonès ha advertido a Moncloa que no volverá a sentarse con el resto de comunidades autónomas para negociar la reforma de la financiación autonómica. Cataluña es "singular" en lo financiero respecto al resto de regiones del régimen común, le ha comunicado, y ERC dinamita así, no sólo la precampaña, sino la propia arquitectura económica del Estado.

"Éste es el punto de singularidad: la relación bilateral, de tú a tú, con el Estado", apuntaba este miércoles a los periodistas, después de un desayuno informativo. "Yo no voy a decirle a otros territorios lo que deben hacer, pero no voy a aceptar que otros me digan lo que va a tener Cataluña".