Feministas del PSOE piden cambiar la Ley Trans en vísperas del 8-M con la cabo Roberto de ejemplo

Feministas vinculadas al PSOE están pidiendo al partido que se atreva a dar el paso y que reforme la Ley Trans. Lo hacen a la luz de las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL, en las que se demuestran diversos casos de fraude a la norma en Ceuta, y ponen como ejemplo la entrevista a la cabo Roberto Perdigones, publicada este martes.

"Lo que estamos viendo son las primeras consecuencias de aquello que veníamos alertando, nada distinto", asegura en conversación con este diario Alicia Miyares, filósofa e integrante del colectivo Feministas Socialistas (Femes). "La reforma es volver a la ley de 2007, la norma actual es una ley absolutamente fallida", añade.

Según adelantó este diario, el 75,5% de los cambios de sexo que se han realizado en Ceuta desde que entró en vigor la Ley Trans –hace ahora un año– son hombres que han pasado a ser mujeres y que no han cambiado su nombre masculino. La mayoría, además, son miembros del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El hecho de que sean funcionarios de los cuerpos policiales y militares apunta a que muchos estarían aprovechándose de la ley para conseguir beneficios. La cabo Roberto Perdigones explicó a este diario que se cambió de sexo después de que entrase en vigor la norma y que desde entonces ha obtenido numerosos beneficios.

Desde que consta como mujer, Perdigones asegura que tiene habitación propia en el cuartel, puede dejarse el pelo largo, le ha subido la jubilación y puede ascender con más facilidad. Además, está peleando la custodia de su hijo como madre no gestante.

"Es el mundo sinrazón de nuevos oportunistas", censura una ex alto cargo de un Gobierno del PSOE que ha pedido permanecer en el anonimato. "Hay que hacer un informe evaluando estas sinrazones para hacer ver los absurdos de una ley que no construye", añade.

"Se llevaba alertando de que los fraudes iban a existir en esta ley, como en otras [en referencia a la de sólo sí es sí]", explica Miyares. "Pasa porque una ley no se puede sostener en un criterio subjetivo, como lo es que alguien se identifica como mujer porque así lo siente. Al hacer esto, abres la puerta a cualquier tipo de fraude", añade.

"Avalista de un fraude"

"La reforma tiene que ser volver a la casilla de salida. No se pueden mantener conceptos jurídicos tan indeterminados como la identidad de género o la identidad sexual, basados en un sentimiento", comenta Miyares.

Opina parecido Ángeles Álvarez, portavoz de Alianza Contra el Borrado de las Mujeres y exportavoz del PSOE en el área de Igualdad del Congreso de los Diputados. "Es indiscutible que la autodeterminación registral de sexo es una figura jurídica insegura y, por tanto, la ley que la incorpora se convierte en un avalista de un fraude", explica.

"Sería bueno que el Gobierno no espere, como ocurrió con la ley del sólo sí es sí, a que estallen miles de casos que pongan de manifiesto todas y cada una de las alertas que hemos hecho desde el feminismo, sea en el ámbito deportivo, de representación, de protección a la infancia o de protección de espacios de intimidad para las mujeres", apuntala Álvarez.

A pesar de las peticiones, que en realidad no son nuevas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, no ha mostrado de momento ninguna intención de modificar la Ley Trans al asegurar al respecto que no habrá "retrocesos de derechos". La norma fue una de las más conflictivas en el seno del Gobierno la pasada legislatura y Redondo tiene la orden por parte de Pedro Sánchez de apaciguar a un feminismo muy dividido.

"Desde mi punto de vista", considera Miyares, "la ministra forma parte de la confusión generalizada que cree que hay dos vertientes de feminismo". "El feminismo no está roto, el problema es que hay partidos que dan carta de naturaleza a una agenda que es contraria a la feminista. La agenda LGTBI no es agenda feminista, es de identidades, y no tiene nada que ver, no hay canales de armonización entre agendas", añade.

De hecho, Redondo ha anunciado que este 8 de marzo, día de la mujer, apoyará las dos manifestaciones que se celebran. Una es abolicionista de la prostitución –donde Redondo se sitúa ideológicamente– y otras es a favor de la regularización. "No puedes ir a una manifestación a favor de la prostitución con tu partido en contra de la misma", zanja Miyares.