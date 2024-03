Montero apoya a Armengol en el 'caso Koldo' por su gestión en Baleares y exige "explicaciones" al PP

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la actuación de la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, de quien ha dicho que siguió "escrupulosamente el procedimiento", y ha rebatido que es el PP el que debe dar explicaciones.

En declaraciones a los periodistas antes de visitar el DFactory del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Montero ha acusado al PP de estar "sobreactuando" y ha subrayado que fue el gobierno que dirigía Armengol el que pidió el reintegro de las mascarillas adquiridas "por creer que la calidad no se correspondía con la adjudicación", algo que, según ha señalado, fue "común" durante la crisis sanitaria.

"No sé muy bien cuál es la petición de responsabilidad que pide el PP: es durante su mandato cuando no se han producido las actuaciones que se habían intentado instar en la administración anterior", ha dicho Montero, que ha añadido, en alusión a los populares: "Muchas veces riñes para que no te riñan. Intentas sacudirte tu responsabilidad mirando para atrás".

[La UCO sitúa a un "súper jefe" al que "no se menta por teléfono" por encima de Cueto en la trama Koldo]

Así ha reaccionado la vicepresidenta después de que el PP haya exigido este mismo viernes la dimisión inmediata de Armengol por entender que el Govern balear que presidía durante la pandemia fue conocedor y colaborador activo de una presunta estafa en la compra de mascarillas vinculada al asesor del entonces ministro José Luis Ábalos.

La reclamación que efectuó el Govern balear por un lote de mascarillas defectuosas generó muchos quebraderos de cabeza a la trama del 'caso Koldo', hasta el punto de que uno de los empresarios llegó a afirmar que "el problema es 'la señora", que "en su día era presidenta de aquí", previsiblemente en alusión a Francina Armengol.

Asimismo, Montero ha sostenido que es el PP el que "debe dar explicaciones", ya que también ha salido a la luz una conversación telefónica en la que el exasesor de Ábalos asegura haber hablado con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, con la intención de reunirse con él y con "Alberto".

"¿Quién es Alberto? Hay muchas preguntas en el aire que el PP debe responder", ha advertido Montero antes de acusar a los populares de "señalar a personas que siguieron escrupulosamente el procedimiento".

[Armengol pagó a la trama de Koldo 3,7 M antes de declarar la emergencia y de forma "contraria a ley"]

La vicepresidenta también ha recordado que "el juez no cuestiona que los contratos fueron legales y los procedimientos correctos", sino que investiga si "hubo personas que se aprovecharon de sacar rédito personal a costa de mordidas a la empresa adjudicataria".

Ha resuelto, finalmente, que el Gobierno va a seguir trabajando en tres direcciones: colaborando con la justicia, asumiendo responsabilidades políticas y con transparencia.