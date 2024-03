El PP sale en tromba contra Armengol para que dimita por "avalar" el caso Koldo: "Está involucrada"

La cúpula del PP ha salido en tromba este viernes contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y ha exigido su dimisión inmediata por "avalar" a la trama del llamado caso Koldo para que siguiera contratando cuando era presidenta del Gobierno de Baleares.

Los populares consideran que su situación es "insostenible" porque la tercera autoridad del Estado no puede estar bajo sospecha ni "cada día más involucrada en un escándalo de estas características". "Esto es una situación insostenible. Lo primero que tiene que hacer es dimitir. Si Armengol no dimite debe de ser su partido quien actúe", ha declarado Cuca Gamarra en Telecinco.

Gamarra ha recalcado que las informaciones que se están conociendo muestran que Armengol "avaló" a la trama para que siguieran contratando y haciendo negocios y "no reclamó el dinero", pese a que sabía que las mascarillas que le vendieron "no eran válidas y no podían utilizarse".

[¿Ábalos? Un simple aficionado al lado de Francina Armengol]

"Esto cerca al PSOE y a Sánchez"

Por todo ello, Gamarra ha recalcado que Armengol no puede "mantenerse ni un minuto más como la tercera autoridad del Estado" tras las informaciones sobre "irregularidades que cada día van a más".

A su entender, la reacción desde su propia responsabilidad debería ser dimitir porque "no reclamó el dinero y avaló que siguieran contratando", pero si no lo hace el PSOE debería "actuar". "Y si no, pues evidentemente seremos nosotros los que también impulsaremos iniciativas, por lo menos, para seguir políticamente exigiendo esta dimisión", ha avisado Gamarra, para añadir que esta trama ya afecta a la presidenta del Congreso y "cerca al PSOE y a Pedro Sánchez".

Francina Armengol no puede mantenerse ni un minuto más como la tercera autoridad del Estado.



@cucagamarra en @miradacriticat5

También se ha pronunciado sobre Armengol el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que ha sostenido que la expresidenta de Baleares "no ha sido engañada" por una empresa que vendió un producto defectuoso, sino que colaboró "con esta trama" al no reclamar el dinero y que además emitió "informes falsos a sabiendas".

[Editorial: Las explicaciones pendientes de Armengol y Ángel Víctor Torres]

"Armengol no puede seguir ni un minuto más al frente del Congreso. Es un disparate porque esta señora no está capacitada ni ética, ni política, ni moralmente para seguir ni un solo día más", ha incidido en una entrevista en Es Radio en la que ha vuelto a decir que "es muy poco creíble" que él pudiera prestar cualquier tipo de ayuda a la dirigente socialista.

"Concatenación de ilegalidades"

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha criticado en una entrevista en RNE que Armengol presentara una reclamación por las mascarillas defectuosas "el día que se iba", cuando debería haberlo hecho "tres años antes".

En su opinión, la actuación de Armengol fue "una concatenación" de "ilegalidades" porque solo tomó cartas en el asunto cuando sabía que llegaba "otro Gobierno que era el de la señora (Marga) Prohens, del PP".

Por ello, y como ahora es "la tercera autoridad del Estado", ha remarcado la necesidad de que dimita por no representar "el rigor y la seriedad" que requiere el cargo.

"El Gobierno está en descomposición"

De la misma manera, en otra entrevista en Antena 3, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha exigido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez y ha criticado que no se estén produciendo.

[La Fiscalía Europea investigará los contratos de Armengol con la trama de Koldo en Baleares]

"Lejos de dar respuestas y transparencia, quien llegó como presidente de la dignidad y un Gobierno digno, hoy se evidencia como el presidente de la indignidad", ha enfatizado, para acusar además al PSOE de poner una "especie de ventilador absurdo" para "no dar cuenta de lo que está sucediendo y de qué sabía él".

Quien llegó hablando de dignidad hoy se evidencia como el presidente de la indignidad.



Es incapaz de dar respuestas y de explicar qué sabía él.



@bsemper en @EspejoPublico.

Sémper ha indicado que las informaciones que se están conociendo evidencian que están ante "una forma de funcionar absolutamente irregular, inaceptable y asquerosa" porque "en los peores momentos de la pandemia, cuando los españoles estaban encerrados en casa", había políticos que "se comportaban de una manera absolutamente irresponsable" y se producían "mordidas" para "enriquecer a unos pocos".

"Es un Gobierno en absoluta descomposición", ha enfatizado, para añadir que las declaraciones que están haciendo evidencian el "pánico" en el que está inmerso el PSOE y "la incapacidad de dar respuestas sensatas y creíbles".

También la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha pedido -en la red social X- la dimisión de Armengol asegurando que "es una más de la trama PSOE", dado que "sabía que las mascarillas eran defectuosas y mintió".

"Es inadmisible que siga un minuto más al frente del Congreso de los Diputados. Al igual que Sánchez, lo sabía y lo tapó", ha afirmado García, para agregar que "la ministra 23 debería dimitir inmediatamente.