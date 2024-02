La trama de Koldo nunca contactó con Tellado: el PP denuncia "un montaje tras el chivatazo de Interior"

La conversación en la que Koldo García Izaguirre (asesor estrella de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes) asegura al empresario Juan Carlos Cueto (dueño de Soluciones de Gestión) que tiene pendiente una reunión con dos dirigentes del PP, Miguel Tellado y un tal "Alberto" (en alusión, se supone, a Feijóo), es "un montaje" a ojos de los populares.

Nadie del Partido Popular ha mantenido un encuentro o, siquiera, un contacto telefónico con algunn de los detenidos en el caso Koldo, según aseguran fuentes de la dirección de Génova a EL ESPAÑOL.

El diálogo entre Koldo y el dueño de Soluciones de Gestión, que viene recogido en uno de los autos del juez que instruye el caso de corrupción por la adquisición de material sanitario durante la pandemia por parte de Administraciones controladas por el PSOE, fue explotado de inmediato desde las filas socialistas.

En Ferraz dieron total credibilidad al caso y pidieron explicaciones a los populares. "¿Llegaron a reunirse en la sede de Génova?, ¿Por qué se reúne el número dos de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular con los investigados? ¿Conoce Alberto Núñez Feijóo esta u otras reuniones que podrían haberse producido?", fueron algunas de las preguntas que lanzaron los socialistas.

No obstante, en la cúpula popular señalan a EL ESPAÑOL que todo es fruto de "un montaje", consecuencia de que los investigados habían tenido conocimiento de que tenían los teléfonos pinchados en la llamada operación Delorme y buscaban así enmarañar el asunto y crear confusión.

[Ábalos sabía que estaban investigando a Koldo: el juez le señala como intermediario en Baleares]

En el PP no tienen dudas de que hubo un "chivatazo por parte del Ministerio del Interior" a los miembros de la trama y, a partir de ahí, alguien indujo a Koldo a fingir contactos con Tellado y Feijóo, para desviar la atención.

Los populares constatan que ninguno de los encuentros a los que hizo referencia Koldo en sus llamadas a Cueto se llegaron a producir. En una parte del sumario del caso, a la que ha tenido acceso este periódico, el exasesor del Ministerio asegura concertar una cita en la sede nacional del PP en Madrid el día 11 de enero a las 10:15 de la mañana.

Pero ese mismo día, a esa misma hora, los principales dirigentes del partido, empezando por Feijóo y terminando por Tellado, se encontraban en el Senado, donde se celebró de forma el Pleno del Congreso de los Diputados que sometió a votación los tres primeros decretos de la legislatura. Una jornada surrealista que ya forma parte de la historia del parlamentarismo español.

La cita del 3 de diciembre

Un mes antes, Koldo dio cuenta a Cueto de un acercamiento a los dirigentes populares para frenar una reclamación del Gobierno de Baleares -ahora controlado por el PP- a la empresa Soluciones de Gestión, que en la pandemia le endosó al Ejecutivo de Francina Armengol un envío de mascarillas falsas por valor de 3,7 millones de euros.

El primer fin de semana de diciembre, Koldo aseguró al empresario que tenía previsto verse con Tellado y Feijóo para solucionar la reclamación. En realidad, el día que dijo que tenía el encuentro, el domingo 3 de diciembre, los dos políticos tuvieron la agenda completa. Entre otras cosas, con una manifestación contra la amnistía en el madrileño Templo de Debod que reunió a la plana mayor del PP.

Es decir, que Koldo se habría inventado las dos reuniones con el PP, como insisten en demostrar desde Génova, donde acusan a los socialistas de "poner el ventilador" y recurrir a una "cortina de humo". Lo que sea, denuncian en el entorno de Feijóo, con tal de "desviar la atención del supuesto caso de corrupción que afecta de lleno" al Gobierno de Sánchez.

Así lo aclaró este jueves el propio Tellado en el Congreso: "Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama". Eso sí, tirando de ironía matizó que con algunas de las personas que podrían estar salpicadas en este caso sí que ha tenido contactos: "Con Armengol, en la Junta de Portavoces; en el Pleno, con Ábalos, con Santos Cerdán... Esa es toda mi relación con los miembros de la trama".

Sigue los temas que te interesan