Feijóo, a 24 horas de que se vote la amnistía: "Ni el más radical imaginó que Sánchez llegaría tan lejos"

Quedan 24 horas para que la Ley de Amnistía supere el examen final en el Congreso de los Diputados. Una línea roja que el presidente del Gobierno se resistía a traspasar antes del 23-J. "Ni el independentista más radical podía imaginar hace un año que Pedro Sánchez llegaría tan lejos", ha denunciado este lunes Alberto Núñez Feijóo.

Durante su intervención en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, el líder de la oposición ha hecho énfasis en las "mentiras del presidente", algunas, ha dicho, "pasarán a la historia". Para corroborar esta teoría, ha contrapuesto al Sánchez de hogaño con el de antaño.

"El mismo Pedro Sánchez que veía rebelión en el procés ahora no ve violencia en los hechos de 2017 y 2019; el mismo Pedro Sánchez que visitó a los policías heridos va a amnistiar a los que produjeron el daño a esos policías".

Una vez más, Feijóo ha calificado de "muy grave" el último pacto del PSOE con Junts y ERC para ampliar la amnistía a los delitos de terrorismo. Según ha confesado, sólo por el hecho de rebajar "rebajar a una pena de gamberrada un acto vandálico" a su partido le "merece la pena hacer frente a este Gobierno".

En su discurso de este lunes, Feijóo también se ha pronunciado sobre los continuos ataques por parte del Gobierno al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón: "El PSOE es más crítico con los jueces que investigan el terrorismo que con los políticos que lo justifican y que están siendo investigados por ello".

Con el eco de la última movilización protagonizada por su partido este domingo en Madrid, donde se dieron cita 70.000 personas, Feijóo ha señalado ante los suyos que "el PP siempre va a estar del lado de la España que no se conforma". Una España que, ha augurado, "no va a olvidar lo que el PSOE está haciendo sin su consentimiento", que "no va a callar ni va a agachar la cabeza"; y que, en definitiva, "no va a amnistiar al PSOE".

Frente a un PSOE que lo fía todo a la "amnesia colectiva de la sociedad", el líder del PP ha garantizado que su partido seguirá "del lado de la mayoría social". En este punto, ha lamentado el término con las que el presidente del Gobierno, en una entrevista, calificó a los ciudadanos que están en contra de la Amnistía: "Fachosfera".

"No voy a insultar a las personas que han votado al PSOE y, por eso, mañana voy a exigir a Pedro Sánchez el mismo respeto a la España que no entiende la sumisión del Gobierno y a los españoles que no están dispuestos a ser menos que los demás", ha advertido.

En su opinión, el apelativo de Sánchez evidencia que "el nerviosismo le está llevando a cometer error tras error". Aunque, ha criticado: "Descalificar de una forma tan grosera a millones de españoles no lo había hecho nunca ningún presidente del Gobierno en la historia de nuestro país".

Sigue los temas que te interesan