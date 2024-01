Actualidad política, en directo | Pedro Sánchez participa en un acto del PSOE en Lugo

La Zaida (Zaragoza) amanece este jueves completamente cubierta por la niebla. Por las calles de este pueblo de la España vaciada (no alcanza el medio millar de habitantes), no hay prácticamente nadie. El patio del Colegio Rural Agrupado del Ebro es un solar. Solo algunas voces de niños retumban muy de vez en cuando tras las ventanas, pero la mayor parte del tiempo no logran romper el silencio.

Mientras tanto, en Madrid, una exalumna del centro anuncia una medida legislativa que concierne a estos profesores y niños. En torno al mediodía, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes da luz verde a una medida que podría cambiar el rumbo de la escuela: se prohíben los móviles en colegios e institutos.