El PSC reconoce que ha dado alas a Puigdemont: "Es como ir al quirófano, no gusta pero lo haces"

Al PSOE ya no le queda otra opción que reconocer que la Ley de Amnistía y las negociaciones con Junts han servido para dar alas al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Así lo aseguran destacados dirigentes del PSC, la filial del Partido Socialista en Cataluña, cuando afirman que "Puigdemont ha ganado notoriedad en las últimas semanas". Sobre todo, cuando antes de iniciar la legislatura era un personaje político en los márgenes.

Sin embargo, y a pesar de este contratiempo, entre los socialistas cunde la sensación de que no había otra opción que la de sacar adelante dicha ley para hacerse con el Gobierno y tener una legislatura en la que poder implementar sus políticas. "Es como ir al quirófano. No es algo que entusiasme, pero si hay que ir, hay que ir", aseguran las fuentes.

La fuerza que tiene y tendrá Junts en la legislatura se vio perfectamente esta semana en el Congreso con el pulso que los de Puigdemont tendieron al Gobierno para la ratificación de los tres decretos. Pero, según fuentes del partido, los sondeos internos del PSOE muestran que la amnistía no les ha perjudicado en territorios como Cataluña. "No nos ha catapultado, nos ha permitido subir un poco", aseguran.

"Lo importante es que a los socialistas no nos ha desgastado", aseguran las fuentes. "A la gente, de momento, le da más miedo el avance de Santiago Abascal que el de Puigdemont", añaden, en referencia a que el crecimiento del PSOE se debe en parte al rechazo a Vox, como se vio el pasado 23-J.

Es en ese contexto en el que el partido está celebrando, a lo largo de este fin de semana en la ciudad de La Coruña, su convención política. El objetivo es establecer las líneas políticas con las que abordar las elecciones de 2024 y la legislatura e incluirá por primera vez en su ideario la defensa de la Ley de Amnistía.

Salvador Illa, durante la última sesión de control al Govern catalán. Europa Press

Aunque las elecciones más inmediatas son las de Galicia, País Vasco y las europeas, los socialistas miran con importancia las catalanas, que se celebrarán a finales de este año o principios del siguiente. Esperan que el exministro de Sanidad Salvador Illa llegue por fin a presidir la Generalitat, pero tienen que tener en cuenta qué sucede con los demás actores.

Según las encuestas que maneja el PSOE, Junts ha conseguido gracias a ese impulso de Puigdemont subir un poco en los sondeos e igualar a ERC en un empate técnico. Aunque la formación liderada por Pere Aragonès es un socio preferible para el PSC de Illa, fuentes del partido no dan por hecho la posibilidad de un bipartito al frente de la Generalitat.

Errores de Junts

Para los socialistas, Junts ha cometido varios "errores garrafales" en las últimas semanas al hablar de sancionar a empresas que no quieran regresar a Cataluña o al acercarse al discurso xenófobo cuando la formación independentista reclama las competencias en materia de inmigración para la Generalitat.

"Para que las empresas vuelvan tienes que dar certezas, no decir que las vas a multar. Hay que establecer un marco de estabilidad. Prueba de que se han equivocado con eso es que se han callado y no han vuelto a hablar más del tema", aseguran las fuentes.

Y sobre la inmigración, consideran que si Junts quiere contener el avance de Aliança Catalana, lo que tiene que hacer es "contener, no elevar" el asunto de la inmigración. "Perjudica a Junts por cómo ha salido el tema. ¿Para qué quieren las competencias? ¿Para decir que los inmigrantes son unos delincuentes? Eso no lleva a ningún lado", añaden.

Sin embargo, las perspectivas de Pere Aragonès tampoco parecen demasiado halagadoras. Los socialistas interpretan que tiene intención de alargar la legislatura al máximo y celebrar las elecciones a principios de 2025, pero aseguran que "tiene mucha debilidad interna en su partido" y que por eso ya se perfila como candidato electoral a pesar de que falta un año para los comicios.

Galicia y País Vasco

Si bien los socialistas se muestran confiados en cuanto a los resultados que podría obtener Salvador Illa en Cataluña, el ánimo no es lo mismo para las elecciones que se celebrarán en Galicia el próximo 18 de febrero y que habrá en País Vasco en primavera, previsiblemente el 21 de abril.

Sus dos candidatos, José Ramón Besteiro y Eneko Andueza han sido los grandes protagonistas de la convención política del PSOE este fin de semana en La Coruña. El objetivo de las jornadas, además de establecer las líneas políticas de la legislatura, ha sido el de impulsarles y por eso se han celebrado en la ciudad gallega.

Los socialistas consideran que si el PP acaba por nacionalizar la campaña gallega con la presencia de Alberto Núñez Feijóo, a ellos les podría acabar viniendo bien. "Se nos dan bien las generales", aseguran. Según sus encuestas, hay tres puntos en disputa con el PP y los socialistas aspiran a movilizar cuatro puntos de voto socialista.

En el País Vasco también están de acuerdo con nacionalizar la campaña y que Pedro Sánchez sea un factor. "Ahí, cosas como la amnistía no sientan mal, no es casualidad el resultado del PSOE en Cataluña y País Vasco el pasado 23-J", aseguran fuentes del PSE. "Pedro Sánchez es un activo importantísimo y estará en nuestra campaña. La gente tiene mejor opinión del Gobierno de España que del gobierno vasco", añaden.

Esperan desde el PSE que la cesión de Pamplona a Bildu no afecte demasiado y aseguran que ellos jamás pactarán con Bildu. "La gente sabe cómo somos los socialistas vascos y si hay algo que hacemos siempre es cumplir nuestra palabra. Si decimos que no pactamos con Bildu, es que no lo vamos a hacer", aseguran.

Con todo esto, el PSE espera robar algunos votos al PNV y aprovechar la fractura de Sumar y Podemos para crecer electoralmente. Sin embargo, tanto en Galicia como en País Vasco es casi imposible que lleguen a obtener la presidencia autonómica, ya que en ambos territorios están en tercera posición.

