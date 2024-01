Cruce de reproches en la Eurocámara entre el PP y socialistas y BNG por la crisis de los 'pellets'

El pleno de la Eurocámara en Estrasburgo ha sido escenario este jueves de un intenso cruce de reproches entre el Partido Popular, por un lado; y el PSOE, BNG y Podemos por el otro, a cuenta del vertido de pellets plásticos que ha afectado fundamentalmente a las playas de Galicia. Un debate que se produce a las puertas de la campaña electoral las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero.

Los socialistas y las fuerzas de izquierda han acusado a la Xunta de Galicia de una "nefasta gestión" de la crisis, marcada por la "incompetencia, ocultación y mentiras". Por su parte, el Partido Popular sostiene que la izquierda pretende "ganar de manera miserable en esta crisis lo que ha sido incapaz de ganar desde la oposición".

En su intervención inicial, el comisario de Medio Ambiente, el lituano verde Virginijus Sinkevicius, ha vuelto a ofrecer ayuda a España, si la necesita, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. También ha explicado que nuestro país puede hacer uso del fondo de pesca o de los fondos estructurales para paliar el impacto del vertido, o solicitar la activación del fondo de solidaridad si se alcanzan los umbrales.

[Bruselas alerta del riesgo de los 'pellets' para el medio ambiente y la pesca y ofrece ayuda a España]

"Mi tierra se enfrenta a una doble marea: una marea plástica y una marea de incompetencia, ocultación y mentiras por parte del Gobierno autonómico del PP", ha dicho el eurodiputado del PSOE, Nicolás González Casares, en un debate en la que la mayoría de las intervenciones han corrido a cargo de parlamentarios españoles. "Esto lo vamos a solucionar los gallegos votando", ha insistido Casares.

Por su parte, la representante del BNG, Ana Miranda, ha denunciado la "improvisación, manipulación, negligencia en la gestión y falta de transparencia" por parte del Gobierno de la Xunta. "No es algo nuevo, recuerda al desastre del Prestige: no han aprendido nada", sostiene Miranda. "Galicia no puede ser el vertedero de Europa, merece más, sobre todo un Gobierno responsable", ha dicho.

La portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha replicado que en la izquierda están "nerviosos" por las perspectivas de "cosechar otra derrota electoral". Montserrat ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser "lentos e irresponsables para arrimar el hombro en una crisis que afecta a todos". "Abandonen el oportunismo político, la mentira y la manipulación", ha reclamado.

"En las últimas semanas asistimos, hoy también, a una maquinaria de desinformación, un auténtico vertido de bulos por parte del Gobierno de España y también del Partido Socialista y el BNG, haciendo pasar por gallegas fotos de Sri Lanka y de Texas. Abandonen ya las maniobras electorales y las falsedades que pueden dañar la imagen de Galicia y nuestra prestigiosa cadena mar-industria", ha clamado el eurodiputado popular Francisco Millán Mon.

Por parte de Vox, el eurodiputado Hermann Tertsch ha negado que el vertido de pellets en las playas gallegas sea una "catástrofe ecológica" y lo ha calificado de "un problema más". "El Gobierno socialista está dando un golpe de Estado y cualquier cosa les viene bien para hablar de otra cosa (...) En algunas playas es más fácil encontrar monedas de dos euros que los pellets esos", ha afirmado.

Sigue los temas que te interesan