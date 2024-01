Yolanda Díaz anuncia la asamblea fundacional de Sumar para el 23 de marzo

Movimiento Sumar, el partido instrumental de Yolanda Díaz, ya tiene fecha para su congreso fundacional: 23 de marzo. Se tratará de la primera asamblea de la formación, un proceso orgánico que aspira a rearmar todo el espacio a la izquierda del PSOE bajo unas solas siglas y superar a la antigua alianza de Unidas Podemos, actualmente fragmentada.

Aunque la idea original era hacer la asamblea en septiembre, la tensión parlamentaria con los socios de Gobierno obligó a posponerla varias veces. En contraparte, Yolanda Díaz ganó tiempo para formar una Ejecutiva (20 personas) y un "grupo promotor" (100) que ideasen la forma de organizar el partido y transitar hacia el congreso.

"Vamos a pensar movimiento democrático, ciudadano y transformador. Los cien y las cien del grupo promotor de Sumar vamos a pensar una herramienta organizativa diferente… y a los que venís de formaciones políticas diferentes os doy las gracias", ha dicho este domingo ante un Teatro Goya (Madrid) lleno hasta la bandera y acompañada por los ministros Sira Rego, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Mónica García.

La mera organización del acto era toda una declaración de fuerza para Sumar, que esta semana ha sufrido su primer gran varapalo desde que ha entrado en el Gobierno: la caída de la reforma del subsidio por desempleo a manos de Podemos.

"Sumemos nuestros futuros porque la gente nos está esperando", ha avanzado la vicepresidenta en el Teatro Goya, donde se encontraban representantes de todos los partidos de la coalición como Más Madrid, los comuns o Izquierda Unida. No así Compromís, quienes esta semana recordaban que no forman parte de ningún proyecto común.

Entre los nombres destacados del grupo promotor de Sumar están la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y diputada de los comuns, Aina Vidal; el ex líder de Podemos en la Comunidad de Madrid y teniente de alcalde de Alcorcón, Jesús Santos; o el exalcalde de Rivas y dirigente de Izquierda Unida, Pedro del Cura.

"A todos los compañeros que venís de formaciones diferentes, os doy las gracias y os digo que por encima de nuestros pasados, sumemos nuestros futuros", ha defendido.

La portavoz de Más Madrid y heredera de Mónica García en Madrid, Manuela Berguerot, fue la encargada de presentar a los ministros y reivindicó la "política útil" de Sumar frente a otras opciones, en un mensaje velado a Podemos. "Quien se ponga de perfil cuando se trata de mejorar la vida de los trabajadores, que se lo haga mirar. No estamos aquí para nuestros propios intereses, sino para ser útiles".

No fue la única. La propia Yolanda Díaz dejó caer que "defender la política útil es defender a la gente; el resto no contribuye nada a la democracia". "Hay quien prioriza intereses partidistas sobre defender a los que no tienen nada", ha dejado caer, relacionándolo con la derecha pero dando a entender que también a los morados.

"Sumar no es una ministra de Trabajo; no son cinco magníficos ministros y ministras. Sumar es mucho más que todo esto, tiene que ser más que los millones de votos que obtuvimos porque no son suficientes. Necesitamos, y eso es lo que lanzamos hoy, raíces profundas para cambiar la vida de cada rincón de nuestro país", ha reivindicado Díaz.

