Moncloa dará el 'mando único' de migraciones a Política Territorial, pese a que tiene un Ministerio

El Consejo de Ministros aprobará próximamente la creación de una Comisión Interministerial de Migraciones, después de cerrar el año 2023 con un alza alarmante del 82,1% en la llegada de migrantes irregulares a nuestro país. Curiosamente, el nuevo mando único no recaerá en el Ministerio de Migraciones, que lleva Elma Saiz. La persona que coordinará a los seis miembros del Gobierno con competencias en la materia será el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Se rompía en 2023 una tendencia a la baja desde el récord absoluto de 2018, primer año de Pedro Sánchez en el Gobierno (en realidad, medio año). Y esencialmente, todo por Canarias, que fue de largo la Comunidad Autónoma que más sufrió el repunte migratorio: 39.910 de los 56.852 irregulares llegados a España lo hicieron en pateras a las islas.

La cifra superaba incluso la de la crisis de los cayucos de 2006. Torres fue presidente de Canarias hasta el pasado verano: entonces, lamentaba algunas "respuestas deficientes" de Moncloa, y ahora agradece al presidente su "confianza" para coordinar una respuesta que, sostiene, "está siendo la adecuada". Así se expresaba este martes en Toledo, en una comparecencia ante la prensa tras el anuncio de Moncloa.

Canarias celebra la decisión

Sin embargo, su sucesor al frente del Ejecutivo autonómico de Canarias, Fernando Clavijo, no opina igual. Hasta ahora, se ha sentido "abandonado" y recuerda que llevaba meses reclamando "tener un solo interlocutor" en el Gobierno "para coordinar las actuaciones", en un año en el que la crisis migratoria en las islas fue la mayor de la historia.

En conversación con este diario, Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo autonómico abunda en esa idea y celebra la designación del ministro Torres, canario y expresidente de la Comunidad: "Es una persona que conoce la problemática".

Clavijo advirtió del "desastre migratorio" calificándolo de "bomba de relojería" el pasado mes de octubre, en una entrevista con EL ESPAÑOL: "Tras reunirme con los presidentes de los cabildos", nada más llegar al cargo tras las elecciones del 28-M, "le hice llegar a Sánchez la necesidad de contar con una sola voz en el Gobierno. Porque tenemos ahí a Migraciones, Exteriores, Interior, Defensa, Transportes, y para los menores no acompañados, el de Infancia...". Es decir, hasta seis departamentos.

El portavoz del Ejecutivo autonómico reitera, tras el anuncio de su homóloga en Moncloa, Pilar Alegría, que esta necesidad es una urgencia. "Valoramos positivamente que por fin se haya puesto un mando único para atender los temas que tienen que ver con la inmigración en Canarias", asegura.

Sin embargo, esta comisión interministerial aún no tiene fecha de creación. Y el hecho de que se anticipara públicamente su creación, podría tener relación con la necesidad de amarrar el voto de Coalición Canaria en el Congreso, en la víspera del debate sobre la convalidación de los tres reales decretos para los que Sánchez no tiene aún amarrados los apoyos, dado que Junts afirma que sus siete diputados votarán "no".

Lo cierto es que, preguntado por este extremo, otro portavoz del Gobierno canario prefirió no hacer comentarios. Y que la diputada nacionalista canaria, Cristina Valido, entregó su voto tanto a la investidura de Alberto Núñez Feijóo, fallida, como a la de la reelección de Pedro Sánchez. En ambas ocasiones, la dirección de CC alegó que se hizo porque tanto el PP (con quien gobierna las islas en coalición) como el PSOE habían asumido "la agenda canaria".

Es más, en el caso de los socialistas, a pesar de que los canarios están en contra de la Ley de Amnistía y de que se habían comprometido a rechazar "cualquier Gobierno con extremistas dentro, ya sean de Vox o de Sumar".

La exigencia de coordinación en migraciones formaba parte de esa "agenda canaria". Tanto como la asignación de más recursos económicos y de personal, tanto como la presencia del Gobierno autonómico en las relaciones con Marruecos, y en la negociación del espacio aéreo y de las aguas territoriales con el régimen de Mohamed VI.

Los votos en el Congreso

"Este Ejecutivo autonómico", continúa Cabello, "llevaba desde el mes de agosto reclamando este 'mando único' y parece que por fin el Estado se ha dado cuenta de una obviedad: que no se puede gestionar el problema migratorio con seis ministerios diferentes a golpe de llamadas".

Otro indicio de que este anuncio ha sido acordado con CC es que precisamente este martes era el día elegido por el Consejo de Ministros para formalizar la creación de estos organismos. Alegría daba cuenta, al inicio de la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, de la aprobación, vía real decreto, de "las cinco comisiones delegadas del Gobierno en materia de Economía, Seguridad Nacional, Inteligencia, Reto Demográfico y Agenda 2030".

E inmediatamente, anticipó que "en posteriores Consejos de Ministros" se aprobará la creación la de migraciones, "presidida por el ministro de Política Territorial" e integrada por los departamentos de Interior, Asuntos Exteriores, Migraciones y Juventud e Infancia.

"Hacemos también una valoración positiva de que la persona designada haya sido alguien que conoce bien la tierra", explica el portavoz del Ejecutivo insular, "además de que hay buena sintonía" con él, añade Alfonso Cabello.

El expresidente de Canarias asumirá una responsabilidad similar a aquélla de la que ya se hizo cargo la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, en el año 2006. Aquel fue el año del anterior récord de llegada de migrantes irregulares a las islas, durante la llamada "crisis de los cayucos".

Entonces, el Ejecutivo de Adán Martín le hizo la misma petición a José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del Gobierno designó a su vicepresidenta al frente de esta comisión, y fruto de esos trabajos llegaron incluso los primeros acuerdos bilaterales con Mauritania y Senegal para el control de la salida de cayucos desde sus costas hacia Canarias, a través de patrullas conjuntas financiadas por España.

Ése es el objetivo real, ahora, del Gobierno de coalición entre CC y PP, presidido por Clavijo en las islas: tener en Torres a quién responda "con una sola voz" en las crisis, desde Madrid. Y que sea él quien coordine los esfuerzos que realizan los diferentes ministerios en este campo, en el que también están implicados Transportes (por Salvamento Marítimo), y Derechos Sociales (por la gestión administrativa de los menores desplazados).

La última clave que abunda en un acuerdo de última hora para apuntalar apoyos parlamentarios es que aún nadie sabe qué competencias tendrá la comisión de nueva creación. Tampoco su funcionamiento, la periodicidad de sus reuniones, ni si se dotará de una estructura permanente. Aun así, el portavoz del Ejecutivo insular insiste en que "esto se puede traducir en algunas mejoras y en acortar plazos de respuesta a muchos de los problemas que se plantean".

Fuentes gubernamentales aseguran a este diario que "cuando se apruebe en uno de los próximos Consejos de Ministros, ya veremos el Reglamento que la regule y qué recoge". De momento, Torres afronta el trabajo presumiendo de que el suyo es el Ministerio más "transversal", y de su experiencia en la gestión migratoria como expresidente de las islas... aunque fuentes de su entorno no desmienten que el anuncio se deba más a cuestiones de aritmética parlamentaria.

