Ángel Víctor Torres: "Los daños superarán los 400 millones en La Palma, será necesaria ayuda de la UE"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (Arucas, Gran Canaria, 1966), formó en junio de 2019 un Gobierno de cuatro partidos, lo cual ya le aseguraba el lío en esta legislatura autonómica. Aunque él dice venir de una tradición política de pactos transversales y no ha tenido los problemas con su socio principal, Unidas Podemos, que sí ha tenido Pedro Sánchez en Madrid.

En realidad, todo el insomnio le ha venido de la conocida ley de Murphy. Si había un incendio en Gran Canaria, era ingobernable; si se reactivaba la ruta migratoria por cayucos, venían 30.000 personas... y lo hacían tras desmantelarse todas las instalaciones de acogida; si todo el mundo sufre algún efecto del cambio climático, a Canarias llega la versión más exagerada de las calimas en 40 años; y si toca que un volcán de sus islas entre en erupción, lo hace por nueve bocas y arrasando casas, pastos y carreteras. Lo nunca visto.

Pero Torres sigue creyendo que gobierna unas "islas afortunadas". Atiende a EL ESPAÑOL desde el coche, recién aterrizado en Gran Canaria y antes de llegar a su despacho para reunirse con su gabinete de crisis hasta que entre la noche, y presume: "A estas horas, veintitantos grados y sigue habiendo luz. Imagínese qué paraíso".

La isla de La Palma vive una situación cada día más dramática. ¿Los 10,5 millones aprobados por el Consejo de Ministros serán suficientes para auxiliar a los damnificados? Mire que hubo cinco veces más para salvar una aerolínea venezolana en quiebra...

Pero es que esto es una primera medida. El presidente del Gobierno de España ya ha anunciado que habrá nuevos decretos leyes con partidas económicas para ayuda al empleo, a la agricultura y la reconstrucción. Estos 10,5 millones son una primera, inmediata y emergente ayuda, como ha hecho el Gobierno de Canarias.

¿Hay algún cálculo aproximado de los millones de euros en pérdidas y los necesarios para la reconstrucción de la isla y de su tejido socioeconómico?

En estos momentos, eso es imposible. Aún no sabemos siquiera el número de viviendas afectadas. Cuando se estiman unas 900 edificaciones, ahí se incluyen viviendas, garajes, piscinas, espacios cubiertos. Luego tenemos que tener en cuenta también los daños en las infraestructuras, carreteras, espacios públicos, colegios, centros de salud... hay que esperar para hacer una cuantificación a que esto acabe.

Pero hay un dato importante: la UE, para poder acceder a los fondos de solidaridad exige que haya daños de al menos el 1% del PIB de la Comunidad. Esto serían daños por 400 millones de euros, y estoy convencido de que van a ser muchísimos más.

¿Tantísimo?

Eso es lo que yo considero, pero tendremos que esperar.

¿Quién ha colaborado más con el Gobierno canario para facilitar su labor?

Hay que poner a todas las Administraciones en el nivel de máxima colaboración. Creo que la respuesta del Gobierno de España ha sido inmediata. Pedro Sánchez se personó el mismo domingo, y se quedó toda la semana en La Palma, excepto por su viaje a EEUU para la Asamblea de la ONU... luego regresó y, con jet lag, se incorporó a las reuniones. Su implicación ha sido absoluta.

Pero también lo ha sido del cabildo de La Palma, de los Ayuntamientos, del Gobierno de Canarias, claro, y de los representantes de las distintas fuerzas políticas, porque aquí lo que ha primado es la unión.

¿Para cuándo prevé usted que todos los palmeros tengan sus ayudas y se pueda hablar de normalidad en la isla?

Tenemos que diferenciar las fases. Está la inmediata, que es la respuesta habitacional urgente. Que nadie se quede sin un techo bajo el que dormir. Hemos habilitado espacios para cerca de 200 personas. Otras han preferido ir con amigos y familiares. Después, viene otra respuesta habitacional rápida, es decir, las viviendas que vamos a entregar en diciembre desde el Gobierno de Canarias, que pueden ser unas 100. Además, tenemos detectadas ya terminadas o a punto de hacerlo, otras 300 viviendas para adquirirlas. Ésa es la máxima prioridad.

En una segunda fase, pero en la que ya estamos trabajando, vienen los planes de empleo, que son clave. El Gobierno de España ya ha aprobado los ERTE de exoneración a las empresas que han suspendido su actividad.

Finalmente, a medio y largo plazo, tendremos la reconstrucción. Hay unidades poblacionales completas, como Todoque y otras, que han desaparecido y muchos vecinos, por arraigo, quieren quedarse en el entorno. Se está preparando un decreto ley para poder calificar urbanizables esos suelos y reconstruir de manera ordenada los espacios que han sido devastados.

Efectivamente, todo eso es mucho.

Sí, corto, medio y largo plazo. Evidentemente, reconstruir pueblos enteros no se puede hacer de la noche a la mañana.

¿Y la atención psicológica a los afectados? ¿Cómo están afrontándola?

Estamos dando una respuesta psicosocial. Están en estado de shock. Muchos han perdido su casa y también su sustento vital, porque trabajaban la tierra aledaña a sus viviendas. Y por eso hay que hacer un plan integral y sectorial completo.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, entrevistado por EL ESPAÑOL. Carmen Suarez.

El sustento, la economía primaria... el principal elemento de la economía palmera es el plátano. Y muchos cultivos han desaparecido.

Va a haber un plan de infraestructuras agrarias que tendrán que reponer todo el daño tremendo al regadío. Hoy tenemos dificultad para suministrar agua a toda la zona cultivada y cultivable. También seguros que podrán cubrir el daño de las lavas en los invernaderos de plataneras. Y luego habrá que reconstruir todo ese espacio desde el punto de vista agrícola. La isla de La Palma aporta un tercio de la producción de todo el sector platanero de Canarias. Y esa zona, Puerto Naos, Tazacorte... es especialmente fértil para el cultivo esencial de Canarias.

A medio plazo, eso sí, habrá que buscar otros nichos de generación económica en la isla de La Palma. Por eso es un acierto la declaración de zona catastrófica para el conjunto de la isla. Porque el shock se produce en toda la estructura económica.

Lleva dos años y medio de presidente y está usted haciendo un máster en gestión de crisis... cayucos, Covid, incendios, erupción volcánica... ¿qué lecciones ha aprendido?

Así es [resopla]. Lo primero es el impacto de la Covid, una cosa desconocida: los confinamientos, la crisis social y económica por una crisis sanitaria. Las imágenes escabrosas que hemos visto o el alto número de fallecidos en todo el mundo. La Covid entró en España por La Gomera. Pero antes que eso, como dice usted, sufrimos incendios, calimas que no teníamos en 40 años, el fenómeno migratorio con un repunte que tampoco conocíamos...

Y ahora este volcán, que en nada se parece al del Teneguía [1971] ni al de San Juan [1949], ambos en La Palma. Éste tiene más potencia, y encima devasta zonas urbanas. Los anteriores discurrían por zonas rurales, no afectó a viviendas ni zonas agrícolas.

¿Estaba la Administración canaria preparada para todo esto?

Canarias vive del turismo, y la generación económica por esta vía ha sido la principal afectada por la Covid, así que nos hemos tenido que enfrentar a situaciones económicas adversas. Lo importante es que hubo una gran altura por parte del Parlamento y de la sociedad canarios y ahora vamos a hacer lo mismo.

Usted gobierna con Unidas Podemos, como Pedro Sánchez. ¿Le hacen a usted la misma oposición interna? ¿Considera esa actitud como una deslealtad?

Nosotros somos un gobierno cuatripartito, con Unidas Podemos, Nueva Canarias, la Agrupación Socialista Gomera. El PSOE es el más importante, con 25 diputados, pero no hemos tenido problemas con UP en Canarias, al contrario, sólo cuestiones sencillas de resolver. En las cosas de gran envergadura hemos tenido sintonía.

En estos momentos de crisis económica, además, tener un gobierno progresista da una respuesta de mayor justicia social que cuando estuvimos en manos de gobiernos conservadores. No obstante, hay que saber que los gobiernos de alianzas son distintos a los monocolor, Pero yo siempre he gobernado en pactos y quizá eso me ha podido valer para tener una mejor relación en Canarias que Pedro Sánchez en Madrid.

Repasemos sus crisis: las Islas inauguraron la pandemia con el primer caso el año pasado. ¿Cómo valora la situación pasado este tiempo?

Empezaré por el final, y con alivio. Hemos ido bajando la incidencia acumulada después del tremendo repunte que tuvimos en verano, gracias a la responsabilidad y a las restricciones que hemos tenido que poner. Pero indudablemente, la vacuna ha sido esencial. Sin ella y con los datos de agosto, habríamos estado confinados durante mucho tiempo.

"La nueva financiación autonómica debe corregir injusticias, Canarias exige su propio tratamiento por el índice de pobreza y la ultraperiferia"

El gran éxito es que España lo ha hecho bien. Y Canarias también. Ahí están los datos, hemos sido la comunidad más favorable en el transcurso de la pandemia, con menor número de afectados, de fallecidos, con la menor incidencia en las residencias de mayores.

Eso es en lo sanitario, ¿pero en lo social y económico?

Gracias a la apuesta solidaria de la UE y a la pelea de los gobiernos afectados, entre ellos el de España, tenemos fondos que podemos utilizar de manera inmediata para endeudarnos y mantener las estructuras del Estado del bienestar y proyectar un país distinto. Para que apostemos por la sostenibilidad y por la educación de los jóvenes para el reto del siglo XXI, un modelo distinto y verde. Tenemos una oportunidad de aquí al año 2030 que no podemos desperdiciar.

En esta década, Canarias va a recibir, entre los fondos europeos ordinarios y extraordinarios, entre 5.000 y 7.000 millones de euros. Y esto tiene que servir para que tengamos un turismo mucho más sostenible y ecológico. Y para que tengamos infraestructuras que aprovechen, por ejemplo, la energía solar y la eólica. Fíjese hoy con el recibo de la luz, que no para de subir. Es innegable el impacto que tendrá la entrada masiva de las energías limpias, más baratas.

Fue el turismo el que 'trajo' la pandemia a la isla, pero Canarias no puede renunciar a su primera industria. ¿Cómo va a afrontar Canarias el cambio de su modelo turístico?

Lo primero, seamos realistas. Nosotros seguiremos dependiendo del turismo por las características geográficas y de climatología que tiene Canarias. Es octubre, son las ocho de la tarde y estoy a veintipico grados...

Menuda maravilla.

Imagínese. Tenemos grandes infraestructuras turísticas, tenemos seguridad sanitaria, buenas dotaciones en conectividad y, sobre todo, ocho islas distintas. Ocho escenarios naturales diferentes, porque nada tiene que ver la isla de Fuerteventura con la de La Palma o La Gomera... el vergel o las grandes playas, ¿no? Somos un atractivo indudable.

Pero el modelo cambiará. Todo lo que ha ocurrido hará que quien salga de su casa para buscar ocio, lo primero que mire sea la seguridad sanitaria. Y en eso, España y Canarias pueden mostrar una hoja de servicios magnífica. Y otra cosa, la tendencia será hacia más días de estancia en el destino. Es decir, es posible que en el futuro tengamos un menor número de turistas pero que estén más tiempo.

¿Ése es su modelo, por el que usted apuesta?

Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Un turismo muchísimo más exigente en lo sanitario y en lo ecológico, con los ciclos naturales del agua, de la energía y de todo lo que significa la sostenibilidad.

Pero habrá más sectores que desarrollar. La pandemia también ha enseñado que depender sólo del turismo es un riesgo enorme.

Hay otros nichos de empleo, como el sector audiovisual. Esta Comunidad tiene una política fiscal diferenciada no porque seamos más guapos, sino porque estamos más lejos y todo nos cuesta muchísimo más. Y si aplicamos esos beneficios fiscales al sector audiovisual, unido a que ofrecemos muchísimas horas de luz, escenarios naturales únicos en el mundo... tenemos que formar a los jóvenes para lo que va a ser un gran nicho de economía: la grabación de películas y series.

También debemos formarlos en las nuevas tecnologías, las energías limpias y el cambio de estructuras para modernizar la producción.

De hecho, Canarias es el destino mundial favorito de los nómadas digitales, ¿no? Los auténticos teletrabajadores de año completo...

Exactamente, porque estamos en un espacio tricontinental, tenemos muy buena conectividad a través de internet, muchas horas de luz, y un clima que te permite trabajar desde casa todo el año, prácticamente. En ese sentido, tenemos grandes proyectos de conectividad, en digitalización para convertirnos en un hub tricontinental.

El presidente de Canarias, ángel Víctor Torres. Carmen Suarez.

¿Y cuál es la explicación de que el desempleo siempre sea mucho mayor (24%) en las islas que en el resto de España, donde ya es muy alto (15%)? En el juvenil la cosa es aún más catastrófica (38% frente a 52%)

Lo primero, nosotros tenemos una situación de pobreza estructural. En los últimos 40 años, hemos ido perdiendo PIB, renta per cápita y productividad continuamente... y todo eso se manifiesta en el momento presente. Además, hay que añadir que Canarias es la Comunidad Autónoma en donde ha aumentado más la población. A diferencia de otras regiones, en estos 20 o 30 años casi hemos doblado los habitantes, generando mucha población activa. Y si no todos consiguen un puesto de trabajo eso aumenta el desempleo.

¿La salida de ese círculo, depende de una financiación autonómica mejor? En el debate que ya ha comenzado... ¿en qué grupo de presión autonómica están ustedes, con los infrapoblados como Asturias, con los infrafinanciados como la Comunidad Valenciana, o con los locomotora como Baleares?

Para nosotros, quizás habría que abrir un lobby porque somos la única región ultraperiférica. Así que Canarias debe tener su propio cajón. ¿Por qué? Porque política y judicialmente -ya que así lo dictamina el Tratado de la UE-, Canarias tiene el agua más cara, las distancias son mayores, no hay conexión terrestre, las energías cuesta más traerlas... todo eso lleva a que obligatoriamente tengamos que tener beneficios fiscales para contrarrestar la desigualdad con el resto de territorios.

Por tanto, en la financiación hay que introducir la renta per cápita, el índice de pobreza, la lejanía... cuestiones para que seamos justamente financiados.

¿Hoy se cumple, usted se siente satisfecho con su pedazo de la tarta?

Hay cuestiones que tenemos que acordar. A nosotros nos cuestan mucho más las infraestructuras educativas y sanitarias. Hay islas en las que hay que coger un avión para ir al médico, lo que se llama la tercera insularidad. Así que sí, hay muchas cosas que tenemos que corregir.

Lo tiene usted ya hablado con la ministra de Hacienda, supongo, porque habrán hablado y aún más estos días...

Sí, tenemos una relación permanente y fluida. Es verdad que hay cuestiones que ya hemos conseguido. Por ejemplo, Canarias fue una de las Comunidades que antes reclamó usar el superávit para financiar servicios básicos esenciales. Y lo conseguimos antes de que Europa suspendiera las reglas fiscales. Hemos logrado un plan para inversión especial para las islas. Y hemos recibido más fondos React y de ayudas directas que otras Comunidades porque la afección económica que sufrimos es objetivamente superior.

Mire, la prueba: nosotros recibimos 1.144 millones y entregaremos 1.144 millones a los ciudadanos. Para entregarlas, es necesario que las empresas tengan al menos un 30% de pérdidas de ingresos. En otras CCAA han recibido muchísimo menos y me consta que tienen más dificultades para asignar los fondos porque no encuentran empresas que tengan ese índice de pérdidas.

"No hay representantes de Vox en el Parlamento canario y yo me alegro, sus discursos están cerca del totalitarismo"

El reparto de los fondos europeos, ¿ya se hizo como reclama usted para la nueva financiación autonómica?

Nosotros, lo que hemos defendido es que se tenga en cuenta el daño económico para que haya una distribución correcta de esos fondos europeos. En su momento, por ejemplo, estuvimos de acuerdo en que los Fondos Covid tuvieran en cuenta el número de personas que estaban en UCI... ¡aunque que perdíamos porque ese dato en Canarias era de los más favorables! Ahora, debe corregirse teniendo en cuenta el impacto social y económico para una justa distribución de la financiación. No me cabe ninguna duda de que así va a ser.

Cambiemos de tema y vayamos a otra de las grandes crisis de Canarias: este año hemos visto un enorme repunte de la inmigración irregular. ¿Evalúan como suficiente el apoyo del Gobierno estatal?

Este repunte llegó cuando no había infraestructuras, porque en los años anteriores se desmantelaron hasta 11 recursos que había en distintas islas. Y no hay que quitarle toda la culpa al Gobierno actual, porque eso ocurrió entre los años 2018 y 2021. Así que sí, la primera respuesta fue deficitaria. El presidente del Gobierno reconoció que tenían que hacerlo mejor y luego se activaron mecanismos y espacios militares diversos y hasta hoteles, cerrados por la pandemia, para alojar a los inmigrantes recién llegados.

Estábamos en cero turístico y el Gobierno de Canarias cedió sus infraestructuras educativas al de España. Fuimos nosotros los que asistimos al Gobierno central para acoger a los inmigrantes. Pero cuando empezaron las clases tras el confinamiento, claro, tuvimos que requerir esas instalaciones. Y se dio una situación lamentable, como la de Arguineguín, que no debió pasar. Hubo hacinamiento y falta de espacio para acoger dignamente a estas personas.

¿Eso ya se ha arreglado?

Tenemos un repunte migratorio que va a seguir, por lo que sabemos, al menos los próximos diez años. Lo estamos viendo en otros puntos de España y de Europa. Así que tenemos que tener una respuesta conjunta en el conjunto del país y de la Unión Europea.

Mire, Canarias tiene ahora mismo cerca de 3.000 menores no acompañados, es la CCAA que más tiene. Hemos pedido la solidaridad de otras CCAA. Y algunas han respondido de manera solidaria, pero insuficiente. Por tanto, aunque sea una competencia autonómica, no es justo que nos quedemos en el territorio frontera. Tenemos que hablar de inmigración para que esa distribución sea acorde con el conjunto del Estado y de la propia UE.

Es decir, que la cosa no está arreglada ni por asomo.

Estamos preocupados por el nuevo Pacto de Asilo, y eso que nos apoya el propio Gobierno de España. Porque se pretende que la respuesta sea "solidaria" y nosotros hablamos de "solidaridad obligatoria". Y puede parecer una contradicción, pero no lo es. Si un inmigrante llega a Canarias, a Italia o a Grecia, está llegando a Europa. Si llega a las islas de esos países, eso es Europa aunque estamos a 80 kilómetros de África.

Éste es un problema que ya padecieron otros presidentes autonómicos. Y está sin resolverse, desde la primera crisis de los cayucos y desde antes. Porque el primer inmigrante irregular que llegó a Canarias fue en el año 1994, a la isla de Fuerteventura. ¡Año 1994! Desde entonces, no han dejado de llegar, fuera con más o menos intensidad. Y Europa no da una respuesta... Del mismo modo que la UE ha dado una respuesta mucho más que ejemplar en los fondos de reconstrucción -solidarios, repartidos con más a quien más ha padecido-, tiene una cuenta pendiente muy grande en la crisis migratoria.

¿Teme usted que Canarias se convierta en la Lampedusa española?

La realidad es que llegaron más de 30.000 inmigrantes y en este momento quedan en Canarias no sé si más de 1.000. No son islas cárcel, pero hemos tenido problemas con el cierre del espacio aéreo con el confinamiento de otras CCAA. Ahí sí que hubo un tapón que afectó de manera importante al día a día de las islas, pero hoy, la situación no es la que teníamos. Aunque eso no evita la preocupación por el presente y por el futuro. No puede darse de nuevo lo que sufrimos este año y el pasado.

¿Qué debe hacer el país con los inmigrantes irregulares que están en Canarias y cometen delitos? ¿Deportarlos, encarcelarlos, mandarlos a la Península?

Yo he dicho claramente que el inmigrante que viene buscando una oportunidad, huyendo del hambre, los totalitarismos, las guerras e incluso la Covid, si se convierte en un delincuente, tiene que ser inmediatamente deportado. Canarias es una comunidad generosa, somos también un pueblo migrante. Hemos ido a América y nos hemos formado por la migración de quienes venían de la Península en su momento. Pero lo que está claro es que no debe alterar la convivencia básica quien sobra en Canarias.

¿Dónde está la frontera de la xenofobia? Se ha convertido en un debate social y político decir que España sufre un problema de discursos de odio.

Este odio se difunde a través de noticias falsas y de bulos. Ésos son los mensajes que son verdaderamente xenófobos y racistas. Y le pondré el ejemplo mismo de la erupción en La Palma. En la isla, desde la explosión del volcán, nadie ha dormido al raso, hemos buscado recursos para todos. Pero ningún inmigrante en la isla de La Palma estuvo en un hotel, como se ha dicho.

Sin embargo, hubo noticias falsas diciendo que hospedábamos en un recinto militar y de mala manera a los palmeros mientras llevábamos a los inmigrantes a hoteles de cuatro estrellas con todo pagado. Eso hace daño porque crea confusión. Y crea xenofobia porque la gente lo está pasando muy mal. Así que hace falta un Gobierno que sea valiente.

Ángel Víctor Torres, líder del Partido Socialista Canario y presidente autonómico. Carmen Suárez

¿En qué sentido?

Mire, en Canarias no hay ni un solo diputado de Vox. Ni en el Parlamento autonómico, ni en ningún ayuntamiento de los 88 que tenemos, ni en los cabildos insulares. Nada. Y eso se nota, por ejemplo, cuando llevábamos una iniciativa para que pudiera acogerse en hoteles a menores inmigrantes y esas medidas se aprueban por unanimidad.

Que no haya ningún representante de Vox en las instituciones canarias, ¿usted lo vive como un éxito de su gestión?

Lo dije en mi discurso de investidura. Creo que aquéllos que utilizan la democracia con un mensaje excluyente, los que quieren cargarse el Estado de las autonomías, quienes no son contundentes contra la violencia machista, aquéllos que pretenden imponer su mensaje exclusivista, yo me alegro cuando están fuera de las instituciones.

Por supuesto, eso lo tiene que decidir la ciudadanía. Yo soy un demócrata absoluto. Pero del mismo modo que lo soy, también exijo democracia a los demás partidos. España recuperó la libertad, ha avanzado en derechos y en logros importantes que pueden estar en riesgo con algunos que tienen pensamientos y discursos que están cerca del totalitarismo.

Las relaciones con Marruecos se están reconduciendo gracias al trabajo del nuevo ministro, José Manuel Albares. ¿Ha notado usted ya alguno de los efectos beneficiosos de esa "nueva relación"?

Marruecos es un país fronterizo, y las relaciones con Canarias deben ser las mejores posibles. Aunque eso no va a significar en ningún momento que no defendamos desde las islas, por ejemplo, la democracia y la autodeterminación del Sáhara, tal como establece la ONU. O todo aquello que significa la integridad e idiosincrasia de Canarias. Para salir de la crisis y allanar las relaciones, no podemos cambiar nuestro posicionamiento en algunas cuestiones.

Como la disputa por las aguas territoriales, por ejemplo.

Sí. En ese sentido hemos sido contundentes. Y tenemos el compromiso cerrado del Gobierno de España de que no se toca un milímetro de las aguas de Canarias. Y por tanto, si Marruecos toma una decisión unilateral, debe saber desde el primer momento que está abocado al fracaso. Porque se va a encontrar toda la contundencia de mi Gobierno y el de Pedro Sánchez.

Ese conflicto comenzó cuando comenzaron a hacerse prospecciones petrolíferas en las aguas que los separan de la costa africana. ¿Usted es partidario de intentar desarrollar la economía canaria de esa manera?

Bueno, Marruecos ha tenido conflicto territorial por las aguas también con otros países limítrofes, como Argelia... Yo he pedido al Reino de Marruecos una visita como presidente de Canarias. Espero que sea pronto, una vez que se normalice todo, para que las relaciones vuelvan a ser las correctas.

Sí, pero le preguntaba por buscar petróleo frente a las costas canarias. Su Gobierno rechaza esa posible riqueza que impulsó el último Gobierno del PP.

Nosotros nos opusimos absolutamente a las prospecciones petrolíferas. De hecho, mayoritariamente lo hizo la sociedad canaria. Lo propuso un ministro canario del Gobierno del Partido Popular, José Manuel Soria, pero se levantó en masa toda Canarias diciendo que no. Que ése no era el futuro. En las islas tenemos magníficas opciones de desarrollar energías con hidrógeno, con la solar, la eólica y la geomotriz. No queremos apostar por las energías fósiles que están abocadas a pasar a la Historia. No queremos explotaciones petrolíferas en las inmediaciones de Canarias.

"Nos negamos a buscar petróleo frente a las islas, las energías fósiles están abocadas a pasar a la Historia"

Oiga, sobre el Salario Mínimo. El Banco de España ha señalado que seguirlo subiendo puede mandar a la economía sumergida muchos empleos. Y en Canarias, saben mucho de esto.

No comparto ese diagnóstico. La subida del SMI es un logro de justicia social. Yo digo que genera economía, frente a quienes opinen lo contrario. Y era una asignatura pendiente que durante muchos años estuvo por debajo de lo admisible. Es verdad que hay economía sumergida, y nosotros hemos dado ayudas precisamente para emergerla. Fundamentalmente, porque hemos visto sus consecuencias con la pandemia.

Sí, pero se lo decía porque si no es lo mismo cobrar 1.000 euros en Canarias que hacerlo en Madrid, donde la vida es más cara... tampoco es lo mismo afrontar esas nóminas para un autónomo canario que uno de Madrid.

El empresario podrá tener una visión distinta. Pero lo que se está aprobando es dignificar los salarios más bajos, genera economía, produce mayor productividad y a la larga es incluso mejor para el emplelador. Lo tengo absolutamente claro. Cuando usted me preguntaba cómo Canarias con 18 millones de turistas tiene ese nivel de paro, yo le digo que la redistribución de la riqueza pasa por esta corrección de justicia social.

Déjeme que termine con una última pregunta, casi personal, porque en la Península somos tan ultraperiféricos de las Canarias como ustedes de nosotros. ¿Qué es lo que más le cuesta a un presidente de Canarias hacerle entender a un presidente de España?

Quizá nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF)... y me explico. Con la conquista de los Reyes Católicos, cuando Canarias pasó a la Corona de Castilla, desde ese mismo momento ya hubo un trato específico para Canarias, entendiendo que todo aquí es más caro. Incluso, en los últimos años de la dictadura se hizo el primer documento del REF, que tenía ocho folios.

Hay quien cree que Canarias es un paraíso fiscal, y no lo es en absoluto. Tenemos una Zona Especial Canaria, que tiene unos tributos que son más benevolentes que en otras CCAA de España y que en otros países. Esto logra traer empresas a un lugar ultraperiférico. Son islas preciosas y maravillosas, pero tienen una estructura social compleja que exige este régimen para que haya equidad. Es una cosa que cuesta explicar, especialmente a los funcionarios, más que a los políticos.

