Torres tacha a Feijóo de ser 'cómplice' de los actos en Ferraz: 'Sus actitudes le dejan en mal lugar'

Ángel Víctor Torres Pérez, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha acusado a Feijóo de "no aceptar la mayoría parlamentaria" y de ser "cómplice" de los actos ocurridos en Ferraz durante la noche de fin de año. "Sus actitudes, sus acciones y sus afirmaciones son ejemplo para miles y millones de personas", ha denunciado, "le dejan en muy mal lugar".

Durante su entrevista en Radio Nacional, Torres ha mostrado su desacuerdo "absoluto" con la ilegalización de partidos que piden el PP y Vox en sus enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía. El ministro asegura que "estamos hablando de amnistía, no de autodeterminación ni de referéndum", considerando que la medida lanzada por la oposición es una "lucha para ver quien hace más ruido: si la derecha o la ultraderecha". Además, ha denunciado en el programa de radio que "el PP debería mostrar una responsabilidad más alta de la que tiene".

En el ámbito internacional Torres Pérez ha celebrado el cambio de postura de Israel con el Gobierno de España. "Sánchez fue el primero en Europa que con carácter contundente dijo que no había cabida para lo que estaba pasando en la Franja", añadiendo que -tras el anuncio del retorno de la embajada israelí a España-, "eso debe ser entendido por Israel". Se ha mostrado contundente, "España no ha cambiado de postura. No cabe ningún acto terrorista y condena tanto las actuaciones de Hamás como el resto de muerte de civiles".

🔴 ENTREVISTA | Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, sobre la vuelta de la embajadora de Israel a España



🗣️ "El Gobierno ha sido contundente y coherente. Me alegra que volvamos a la normalidad"



▶️ https://t.co/xtWmkCIOwy pic.twitter.com/S2RUIdpq8H — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) January 5, 2024

El problema de la inmigración también ha sido un tema tratado durante la entrevista en 'Las Mañanas de RNE'. "Pedimos que, con los menores no acompañados que llegan en pateras a España, haya una distribución autonómica y en Europa", pero ha mostrado sus "serias dudas" sobre la postura de la oposición, "la derecha y la ultraderecha en el Congreso están desacuerdo pero piden financiación".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, instó el pasado miércoles en una entrevista en el mismo medio, a que "Feijóo y el PP condenen estos actos -en referencia al apaleamiento del muñeco de Pedro Sánchez en Ferraz- que incitan a la violencia y al odio".

Sin embargo, la vicepresidenta mostró su postura contraria al PSOE, quien estudia las opciones legales contra los protagonistas de los actos en Ferraz. Díaz no es partidaria de emprender acciones legales, ya que considera que "odiar no es delito".

Torres Pérez considera que la decisión la "deberán decidir los tribunales" pero que su partido "quiere condenar la violencia, ya que el ámbito político debe ser ejemplar", algo que considera no está sucediendo "al avivar y proteger" los actos violentos "hasta que haya una desgracia", ha lamentado.

