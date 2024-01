El PSOE dirá que "las ideas socialistas se persiguen en España" para intentar justificar el delito de odio

El PSOE sigue adelante con su denuncia por delito de odio tras la piñata de la pasada Nochevieja en Ferraz. Según ha sabido este periódico, los de Sánchez intentarán justificarlo arguyendo que "las ideas socialistas se persiguen en España" en multitud de protestas como la citada ante la sede central del partido y casi 200 ataques a locales del partido en toda España en los últimos meses, todo ello incitado de forma organizada e intencionada.

De esta manera, tratarán de aplicar el artículo 510 del Código Penal, que regula esta clase de infracciones y que cuenta entre ellas las que se cometen para incitar odio con motivo de la "ideología" de la víctima.

Este "clima", aducen las fuentes del partido, se está manifestando en declaraciones y proclamas que son vertidas desde medios "ultras y marginales". La materialización de todo ello, según esta versión, "se demuestra" con los casi 200 ataques a sedes socialistas en todo el país acaecidas en los últimos meses.

Además, esos hechos demuestran, según esta versión, que las amenazas que se vierten contra el presidente del Gobierno son creíbles porque se materializan en esos ataques a las sedes y en actos de violencia como los de la Nochevieja en Ferraz y se producen en ese clima de hostilidad a unas ideas determinadas, en este caso, las del PSOE.

Según fuentes de Ferraz, la denuncia, que ya prepara el equipo jurídico, no va a hacer referencia exclusivamente a la piñata que representaba a Pedro Sánchez y que fue apaleada durante las protestas de Nochevieja en Ferraz, donde se congregaron unas 300 personas para tomar las uvas.

Estas fuentes aseguran que se van a incluir en la denuncia las imágenes de las sedes vandalizadas, algo que lleva ocurriendo desde que a raíz del 23-J el PSOE se abrió a negociar una Ley de Amnistía con los independentistas catalanes. Además, según trasladan a EL ESPAÑOL, se están revisando todos los vídeos difundidos por los ultras en los que se aprecie dicha "incitación al odio".

Ponen el ejemplo de InfoVlogger, el youtuber que formó parte de la organización del acto de Nochevieja y que en la retransmisión de las uvas fue preguntado por una presentadora acerca de qué le pedía a 2024. "A tomar por culo Pedro Sánchez, Pedro Sánchez hijo de puta", respondió.

En otro vídeo, esta vez en su canal de YouTube, Infovlogger –que se hizo conocido en el ámbito político por cantar en un acto de Vox una canción en la que pedía "volver al 36"– llegó a definir al PSOE como un partido "terrorista y criminal" y a sus militantes como una "banda de puteros y delincuentes que lo único que saben es gastarse el dinero público en cocaína".

"Es la única forma que hay de pertenecer a ese partido: ir puesto hasta el culo de toda la mierda que te dé el camello más premium que te encuentres", añadía en el vídeo. Todos estos elementos ahora sirven de "pruebas" para el PSOE y con ellos están preparando su denuncia, según las fuentes consultadas.

Artículo 510 del CP

De esa forma, los socialistas quieren superar algunas de las dudas expresadas por juristas sobre la aplicación del artículo 510 del Código Penal, que habla de "incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia".

El punto clave, según los socialistas, es que ese artículo habla de persecución por motivos "referentes a la ideología". Por contra, hay juristas que entienden que la jurisprudencia limita el delito de incitación de odio al ataque contra colectivos vulnerables o necesitados de especial protección, como judíos, gitanos, extranjeros, etcétera.

De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó en 2018 que quemar fotos del jefe de Estado está enmarcado en la libertad de expresión cuando se trate de una crítica política. Lo hizo después de que dos ciudadanos catalanes fueran condenados por un delito de incitación al odio por quemar una foto de los reyes en 2008.

Además, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mostró este martes sus discrepancias con respecto a la interpretación que está haciendo el PSOE del asunto. "Yo pienso, si me lo permiten como jurista, que no es un delito. Odiar no es un delito. Es un sentimiento que es grave, pero no soy partidaria de acudir a la vía jurídica en estos supuestos", aseguró en una entrevista en RNE.

Los juristas del PSOE creen, en cambio, que sí cabría la aplicación del artículo 510 del Código Penal si demuestran que hay una "persecución de las ideas socialistas". Desde el partido, además, recuerdan a Díaz que los insultos muchas veces van dirigidos a todo el Gobierno, también a Sumar.

"Estamos ante una cuestión organizada, por organizaciones políticas, y otro tipo de asociaciones, youtubers y demás, para incitar al odio ideológico. Se persigue a los socialistas, sus sedes, a sus líderes, y al presidente del gobierno. Y todos reman en el mismo sentido. También los pseudomedios que han proliferado en el ámbito ultra, que figuran en el cartel oficial del evento" de Nochevieja, aseguran fuentes de Ferraz.

La demanda a Vox

Desde el PSOE consideran, además, que hay una vinculación de estos hechos con Vox. Por ejemplo, recuerdan que las siglas de Noviembre Nacional son usadas en esas protestas y pintadas en algunos de los ataques a sus sedes y que han sido utilizadas también por dirigentes del partido de Santiago Abascal, como el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

También hay que tener en cuenta que la organización de las uvas en Ferraz en Nochevieja corrió a cargo de Revuelta, las juventudes oficiosas de Vox. Además, se incluirá en la denuncia una referencia a la demanda que ya presentaron los socialistas ante la Fiscalía el pasado 12 de diciembre después de que Abascal dijera en el periódico argentino Clarín que llegará un momento "en el que el pueblo querrá colgarlo [a Sánchez] de los pies".

La demanda ya presentada, en la que se acusaba a Abascal de "incitación al odio e incluso a la violencia", sirve como ejemplo de la que está preparando actualmente el PSOE. En el mismo, no sólo se limitaron a censurar las palabras del líder de Vox, sino que también argumentaron que se atacaba al "pensamiento político socialista".

Entonces ya se argumentó que se actuaba a favor del "señalamiento público de un colectivo, en este caso mediante el ataque a quien lo representa, por razones de carácter ideológico, colocando a este, al PSOE que representa, y sus miembros y afiliados, en el centro de ataques fruto de ese señalamiento".

Ambas demandas pueden tramitarse por separado o acumularse, ya que se trata de hechos que, según el PSOE, tienen una coherencia desde el origen cuando son alentados hasta su materialización.

