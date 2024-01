Ayuso, Moreno y Page, los presidentes mejor valorados. Aragonés y Chivite, en el vagón de cola

Isabel Díaz Ayuso (8) es la presidenta autonómica mejor valorada de toda España. Le siguen el presidente de Andalucía, Juanma Moreno (7); y el de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page (6,2). Los tres, muy críticos con Pedro Sánchez.

Así se desprende del último barómetro elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que sitúa a los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo (4), de Navarra, María Chivite (3,1), y de Cataluña, Pere Aragonès (1,6) como los peor calificados.

Entre quienes logran el aprobado, además de los tres mencionados, figuran el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (5,7), el del País Vasco, Iñigo Urkullu (5,3), la presidenta de Baleares, Marga Prohens (5,2), el de Asturias, Adrián Barbón (5,1), el de Aragón, Jorge Azcón (5), y el de Galicia, Alfonso Rueda (5).

Los suspensos, según este sondeo, son para el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (4,7), el de Murcia, Fernando López Miras (4,5), la de Extremadura, María Guardiola (4,5), el de La Rioja, Gonzalo Capellán (4,3), y la de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (4,3). Tampoco logran el 5 los máximos responsables de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas (4,4) y Juan José Imbroda (4,3).

Como puede verse, el aprobado y el suspenso resultan transversales. El PP cuenta con trece presidencias si se anotan las de Ceuta y Melilla. Los de Feijóo acumulan seis éxitos y siete fracasos. Al otro lado de la balanza, ocurre algo similar. El PSOE rasca dos aprobados –los de Page y Barbón– y cosecha un suspenso –el de Chivite–.

Ayuso comenzó a dibujarse como oposición directa a Sánchez durante la pandemia del coronavirus y ha seguido manteniendo ese papel desde entonces. A ello hay que sumar que ha ido consiguiendo un mayor peso orgánico dentro del PP como uno de sus barones más poderosos. Los encuestados le ponen un notable, logrando un apoyo especialmente efusivo entre los votantes de PP y Vox.

Como muestra de ese apoyo popular con el que cuenta Ayuso, cabe destacar que convirtiera su insulto a Sánchez en el Congreso en un eslogan de tirón popular. Cambió el "hijo de puta" por "me gusta la fruta". La frase fue coreada en el acto contra la Ley de Amnistía que el PP celebró el pasado 3 de diciembre en el madrileño Templo de Debod.

Le sigue Juanma Moreno con un 7. El presidente de Andalucía logró una mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas y destaca como el único presidente autonómico de toda España que recibe el aprobado de los votantes de todos los partidos, incluidos los de PSOE (6,5) y Sumar (5,3).

A Emiliano García-Page, al igual que a Ayuso, le está funcionando también la estrategia de plantarle cara a Sánchez. El presidente autonómico es el único barón socialista que se mantiene crítico con el secretario general de su partido; unas críticas que han aumentado a raíz de la Ley de Amnistía y las demás concesiones a Cataluña, reclamando que todas las Comunidades Autónomas sean tratadas por igual.

Page recibe un 6,2 de nota general, con bastante apoyo entre los votantes del PSOE, que le otorgan un 7,5, y sólo suspende para los votantes de Vox, que le dan un 4,9, al borde del aprobado.

En el caso de Ayuso, Moreno y Page se ha valorado positivamente que sus discursos políticos tienen impacto no sólo en sus territorios, sino a nivel nacional. El barómetro de SocioMétrica se ha realizado pidiendo a los encuestados que ordenen a los presidentes según el prestigio que le otorgan y ese ranking se ha ponderado con una nota.

Es llamativo que a Chivite no la aprueben ni los votantes de los partidos de izquierdas. Sólo se queda cerca entre los votantes nacionalistas (4,4). A fin de cuentas, la presidenta de Navarra fue uno de los primeros cargos del PSOE en acercarse a Bildu. La figura del partido abertzale le ha acompañado desde entonces, con los socialistas entregándoles la Alcaldía de Pamplona como última muestra de ello hace apenas una semana.

El presidente peor calificado de todos, con diferencia, es Pere Aragonès. El presidente de Cataluña y su partido, ERC, han sido junto a Carles Puigdemont y Junts los grandes protagonistas de esta nueva legislatura. Obtiene un 1,6 y sólo le aprueban los votantes de los partidos nacionalistas (5,6) y de Sumar (5,5).

Si bien los logros de Aragonès pueden ser bien valorados en la Comunidad autónoma, hay cierto desgaste por parte de la ciudadanía con respecto a que la política territorial vuelva a girar en torno al independentismo.

El próximo 18 de febrero se celebrarán elecciones en Galicia y el actual presidente, Alfonso Rueda, se enfrentará por primera vez a las urnas de manera directa tras suceder al frente de la Comunidad autónoma al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Los encuestados otorgan a Rueda un 5.

Aprobado por poco, el presidente gallego se enfrenta a la necesidad de obtener una mayoría absoluta. Vox se presentará a las elecciones autonómicas, pero difícilmente obtendrá escaños a tenor de los sondeos, por lo que el del PP tendrá que competir él solo contra el resto de partidos, con la amenaza de que la izquierda pueda sumar suficiente y dar la presidencia del territorio al BNG.

Este 2024 también habrá elecciones en el País Vasco, aunque todavía no están convocadas. El lehendakari actual, Iñigo Urkullu, obtiene buena nota y se sitúa el quinto en la clasificación total con un 5,3, pero ya ha anunciado que no repetirá. El que será candidato del PNV, Imanol Pradales, también afronta un reto importante: que un Bildu en crecimiento no le arrebate la lehendakaritza.

