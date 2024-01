Yolanda Díaz no apoyará la denuncia del PSOE sobre la piñata de Sánchez: "Odiar no es un delito"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha calificado de "intolerable" el apaleamiento a un muñeco que simulaba ser Pedro Sánchez aunque no ve delito de odio en ello y descarta apoyar la denuncia del PSOE sobre estos hechos ocurridos en Ferraz esta Nochevieja.

"Como jurista, no es un delito. Odiar no es un delito, es un sentimiento grave que azuza comportamientos, pero no soy partidaria de acudir a la vía jurídica en estos supuestos", ha dejado claro la líder de Sumar.

Para Díaz en las últimas semanas "se está generando un estado de ánimo insoportable" y asegura que lo sucedido en Ferraz no es un espejo sobre el que los españoles deben mirarse. "España no es así, España es pacifista y tiene una democracia robusta", ha señalado este miércoles en una entrevista en RNE.

Además de condenar estos hechos, Yolanda Díaz ha exigido tanto al PP como a su líder, Alberto Núñez Feijóo, una condena firme "ante unos actos que incitan a la violencia y el odio".

La quema de fotos del rey Juan Carlos I en 2008 o la de un muñeco de Carles Puigdemont en 2019 son algunos de los casos, en los que los tribunales descartaron un presunto delito de incitación al odio, que preceden al apaleamiento a una piñata que simulaba a Sánchez la pasada Nochevieja.

Y es que sólo es posible apreciar el delito de incitación al odio cuando la actuación se dirige a una minoría protegida en situación de vulnerabilidad -un grupo discriminado por motivos raciales, religiosos, de orientación sexual, por ejemplo-. Por ello, el presidente del Gobierno no pertenece a este grupo sino a una institución del Estado.

Cabe recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya fijó en 2018 que quemar fotos no puede considerarse una manifestación de un discurso de odio, sino que se encaja en la libertad de expresión en los casos en los que se trate de una crítica política.

Estrasburgo se pronunció de esta manera al condenar a España a indemnizar a los jóvenes catalanes Jaume Roura Capellera y Enric Stern Taulats, quienes habían sido condenados por la Audiencia Nacional a 15 meses de prisión en 2008 por un delito de injurias a la Corona -una pena que fue sustituida por una multa de 2.700 euros- por quemar una foto de los Reyes tras una manifestación en Girona.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan