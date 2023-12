El PP dice que el Gobierno "sube la luz a los que menos tienen y abarata el transporte" a los más ricos

El PP ha mostrado su rechazo al decreto de medidas económicas aprobado este viernes por el Consejo de Ministros porque sube el precio de la luz y el gas "a los que menos tienen", mientras abarata el transporte "a los que más tienen".

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, se ha referido así a la decisión del Gobierno de subir el IVA de la luz y el gas al 10%, mientras extiende la gratuidad de los trenes de cercanías a toda la población, sin discriminar por nivel de renta.

Carmen Fúnez ha recordado que el PP pidió el martes una reunión con las vicepresidentas María Jesús Montero y Teresa Ribera para plantearle dos propuestas, que finalmente no han sido incluidas en el decreto: mantener el IVA reducido del 5% a la luz y el gas, y extender el IVA del 0% a la carne, el pescado y las conservas.

La portavoz popular ha señalado que el 26% de las familias españolas "pasan verdaderas dificultades para poder pagar la luz y el gas y tienen problemas de pobreza energética. No entendemos que el Gobierno no sea sensible a esas necesidades. No tiene sentido este afán recaudatorio", después de que el Estado recaudara este año 10.000 millones de euros más en impuestos, en buena medida gracias a la inflación.

"Pedimos a Pedro Sánchez que abandone sectarismo y copie las medidas que propone el PP", ha dicho Fúnez, quien ha recordado que la rebaja del IVA de la luz, el gas y los alimentos fue planteada por su partido el año pasado, antes de que fuera asumida por el Gobierno en su plan contra las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Sin embargo, ha lamentado, Pedro Sánchez "no ha querido tener ningún contacto PP para hablar de medidas económicas", sino que ha preferido pactar el impuesto a las eléctricas con el PNV, las medidas sobre vivienda con Bildu y en cuanto al transporte "se pliega a Sumar".

Pese a todo, Carmen Fúnez no ha querido adelantar el sentido del voto del PP, cuando el real decreto llegue al Congreso para su convalidación, a la espera de estudiar con más detalle todas las medidas incluidas.

Por otro lado, Fúnez ha considerado que, tras la moción de censura de Pamplona que se vota mañana jueves, "se abre un tiempo nuevo en el que el único partido constitucionalista de ámbito nacional es el PP".

La portavoz popular ha excluido de este modo a Vox, que todavía no ha obtenido representación en todos los Parlamentos autonómicos, y que cuestiona algunas competencias de los gobiernos autonómicos previstas en la Constitución.

Respecto a la renuncia de dos candidatos socialistas a ocupar su acta de concejal en Pamplona, la vicesecretaria de Organización Territorial del PP ha celebrado que "aún quedan dirigentes del PSOE con dignidad que se rebelan contra las imposiciones" de Pedro Sánchez. "Si es un ataque de dignidad", ha añadido, "esperamos que se contagie al resto de miembros del PSOE y mañana no apoyen a Bildu".

Fúnez ha considerado que esta moción de censura no es contra la alcaldesa de UPN, sino "contra los pamploneses y su dignidad". Por ello, ha pedido al presidente Pedro Sánchez que llame al líder de UPN, Javier Esparza, y paralice la moción de censura.

"Pedimos al PSOE dé marcha atrás", ha recalcado la portavoz popular, "no se puede consolidar la mentira en política, ni premiar a los que llevan asesinos en sus listas", ha dicho en alusión a Bildu.

En su reunión del pasado viernes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo acordaron registrar antes del 31 de diciembre una proposición de ley conjunta del PP y del PSOE, para modificar el artículo 49 de la Constitución, con el fin de sustituir el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad".

Aunque sólo quedan cuatro días para que concluya este plazo, Fúnez ha reconocido que no ha habido más contactos entre ambos partidos para cumplir dicho compromiso. Y ha recordado que el PP exige garantías de que ningún socio de Pedro Sánchez aprovechará esta reforma para intentar modificar otros aspectos de la Constitucióm.

