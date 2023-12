Abascal insiste en "colgar de los pies" a Sánchez y ve "inaceptable" comparar a Vox con el nazismo

El líder de Vox, Santiago Abascal, no se retracta de sus palabras de "colgar por los pies" a Pedro Sánchez y ha calificado de "insulto inaceptable" que el presidente del Gobierno haya comparado los pactos de PP y Vox con enaltecer el nazismo este miércoles en el Parlamento Europeo.

Abascal ha señalado que el nazismo y el comunismo "son los dos regímenes que más crímenes han cometido" y que Sánchez "debería reprocharse a sí mismo" porque "el comunismo está dentro de su Gobierno", en referencia a Sumar.

"Tratar de comparar a Vox con uno de los peores regímenes de la humanidad junto al comunismo es un insulto inaceptable", ha criticado este jueves en una entrevista en La mirada crítica de Telecinco.

"Pero qué va a decir él, que pacta con terroristas y prófugos de la Justicia, que hace leyes que sueltan a peligrosos violadores y es aplaudido por la peor banda terrorista que hay ahora, Hamás", ha añadido el líder de la formación de extrema derecha.

Sobre sus polémicas declaraciones en las que afirmaba que "habrá un momento en el que el pueblo querrá colgar por los pies" a Pedro Sánchez, Abascal se reafirma y ha descartado pedir disculpas después de que el PSOE le haya denunciado por un delito de odio ante la Fiscalía.

"No pido perdón a la izquierda"

"Yo no ando pidiendo perdón a la izquierda, no somos como Feijóo", ha afirmado en referencia a las críticas del líder del PP a estas declaraciones. "Yo he usado esa expresión coloquial y asumo que pongan mi declaración todas las veces que quieran. Estoy muy tranquilo con eso", apunta el dirigente de ultraderecha.

De hecho, ha insistido en al menos tres ocasiones en que "no voy a pedir perdón por usar el castellano y la lengua española" equiparando la expresión con "echar por la ventana" o "correr a gorrazos" porque "no es una amenaza" y "yo eso -pedir perdón- no lo haré nunca".

"Yo insisto, las palabras que dije las mantengo punto por punto, yo lo que dije es que, cuando un político miente a la gente, cuando traiciona a los españoles, cuando estafa a los electores, al final ese político paga ante la sociedad y la gente se cansará de ese político y lo echará por la ventana, utilicemos la expresión que queramos, pero eso va a pasar y yo lo mantengo", ha explicado.

Así, ha recalcado que "no va a rectificar por absolutamente nada y menos" ante el PSOE, que "ha planteado amenazas o incitan a la violencia", en alusión a la fotografía que ya mostró el martes en el Congreso y que mostraba a un grupo de las Juventudes Socialistas con el expresidente Mariano Rajoy y una guillotina. Abascal también ha apuntado a que él ha padecido amenazas y violencia, por lo que está "muy tranquilo" con sus declaraciones.

Pide "explicaciones" a Feijóo

Abascal ha aprovechado su intervención para pedir "explicaciones" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por, según él, "utilizar palabras gruesas" para condenar al Gobierno de Pedro Sánchez, que el líder de Vox ha dicho que son "certeras", pero después pactar con el PSOE y Sumar las comisiones en el Congreso.

La relación entre PP y Vox se ha tensado por la negativa del primero a armar una respuesta conjunta contra el Gobierno de Sánchez y la amnistía, pero la gota que colmó el vaso fue el acuerdo alcanzado por los 'populares' con PSOE y Sumar para las comisiones en el Congreso y las del Senado. A raíz del mismo, Vox se ha desligado de Génova y sólo colaborará con el PP a nivel autonómico y local, donde comparten multitud de gobiernos.

Cuestionado sobre por qué no romper con el PP en todos los ámbitos, Abascal, que ha insistido en que Vox ha puesto "todo de su parte" para apoyar a los 'populares', ha explicado que "una cosa es lo que hace Feijóo y otra los líderes autonómicos del PP". Aunque ha reconocido que "hay tiras y aflojas" en las coaliciones territoriales, ha defendido no tomar "una decisión a tontas y a locas" para "represaliar a Feijóo" y "castigar" a murcianos o valencianos porque el líder popular "no esté a la altura".

