El PP no romperá con Abascal tras sus palabras: "Nuestra estrategia es con los ciudadanos"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha descartado que su partido vaya a romper con Vox en aquellas comunidades y ayuntamientos en los que gobiernan juntos a pesar de las palabras de Santiago Abascal en las que aseguraba que "habrá un momento dado en el que el pueblo querrá colgar de los pies" a Pedro Sánchez.

Sémper ha censurado este martes estas palabras del líder de la ultraderecha española y se ha limitado a decir, al ser preguntado por su relación con Vox allí donde el PP les necesita, que "cuando discrepemos de nuestros socios se lo diremos". De esta forma, separa este tipo de declaraciones, que achaca a "los tiempos de furia que vivimos", de la "estabilidad" que ofrecen los pactos de gobernabilidad de PP y Vox.

"Nosotros con quienes aspiramos a trazar una estrategia es con los ciudadanos", ha dejado claro el dirigente popular, que se aleja de la actitud de Abascal pero sin ser motivo para romper todos los pactos que mantiene con su partido, como le exige el Gobierno.

[Vox se reafirma en que "el pueblo querrá colgar" a Sánchez y alimenta su justificación de la amnistía]

"Nuestro objetivo era gobernar en solitario y eso no ha sido posible. La clave es que no te arrastren -Vox- a un lugar en el que no estás, como sí le está pasando a Sánchez", ha explicado en una entrevista en RNE.

Precisamente sobre las duras declaraciones de Abascal, Borja Sémper ha lamentado que "vivimos tiempos de furia de un tiempo a esta parte", aunque ha admitido que "hay responsabilidades compartidas" en el tono que se emplea en la política actual. También ha reconocido que le "preocupa mucho" que este tipo de declaraciones por parte de Vox "vaya a ser la tónica". "Existe una vocación de dividir la política con manifestaciones salidas de tono", ha añadido.

Sin embargo, Sémper ha recordado que este mal ambiente en la política "ya nos lo anunció Sánchez en su investidura diciendo que su intención es levantar un muro". "Y a esa estrategia se suma otro muro", ha dicho, en clara referencia a Vox.

[El vicepresidente de Aragón cree que Abascal no dijo 'ninguna barbaridad' sobre Sánchez]

Frente a esto, el vicesecretario de Cultura del PP pone en valor que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ofrece "todo lo contrario" que es "demostrar que hay otra forma de entender la política".

