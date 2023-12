Sarkozy presenta su libro en Madrid entre halagos a Ayuso: "Me gusta la gente que no agacha la cabeza"

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ha presentado este lunes su nuevo libro, Los años de las luchas, sobre los tres últimos años de su Presidencia, donde rescata anécdotas y reparte consejos políticos. Pero también ha tenido palabras para elogiar a España, a Madrid y a los políticos que tienen "fuertes convicciones y flexibilidad".

A la presentación, que ha tenido lugar en el Hotel Ritz de Madrid, han asistido la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el expresidente del Gobierno José María Aznar junto a su mujer y exalcaldesa madrileña, Ana Botella, y todos han recibido elogios por parte de Sarkozy.

En el acto, el exmandatario ha rescatado anécdotas personales y políticas sobre el embarazo de su mujer Carla Bruni y la vacuidad del presidente Barack Obama -"Era tan frío y estaba tan preocupado por su imagen que me decepcionó"-; ha dado consejos políticos como que "hay que hablar cara a cara con tus enemigos", y también se ha atrevido con los espirituales, "hay que alimentar el alma diariamente" con cultura, lectura y música.

[La Fiscalía francesa pide juzgar a Sarkozy por la posible financiación libia de su campaña de 2007]

Pero Sarkozy, se guardaba una felicitación sorpresa y esa ha sido para Díaz Ayuso por su "coraje y arrojo": "Señora, me gustan los luchadores, los que no bajan la cabeza y en la política no es donde hay que luchar, sino en la vida". También Aznar ha recibido elogios mezclados con la experiencia política de dos hombres que conocen la Unión Europea al asegurar que "en sus tiempos, a nadie se le ocurría tomar una decisión en Europa sin contar con él".

Ha dado un sinfín de consejos políticos como, por ejemplo, que muchos de los que hacen política "no han entendido que el secreto es la verticalidad: un jefe, un programa y un equipo". "La política solo es legítima si se ve con altura de miras, a lo grande, no a lo pequeño, si se lidera con pasión y con una visión" y ha subrayado que "lo más importante en política es tener fuertes convicciones y flexibilidad".

[Sarkozy pide a la UE que combata al separatismo porque "pagaría el precio de una España destruida"]

El expresidente francés también ha tenido palabras para España al advertir que "es fuerte cuando está unida, dividida será débil". No ha eludido tampoco hablar de algunas medidas 'estrella' del Gobierno de coalición como la reducción de la jornada laboral que propone Yolanda Díaz, al asegurar que "nosotros hemos experimentado las jornadas de 35 horas y todavía no nos hemos recuperado. El teletrabajo es televisión, no es trabajo".

"Olvidamos en Europa que si trabajamos menos que los demás, ganamos menos, si no combatimos por nuestra seguridad nadie lo hará por nosotros. Miramos mucho al pasado y hemos olvidado trabajar para el futuro, tenemos que despertar ya", ha dicho Sarkozy acompañado por Ana Blanco como maestra de ceremonias.

Actualidad internacional

Sarkozy también ha advertido de que el verdadero reto de la humanidad no es climático sino demográfico, que Occidente se está "quedando atrás" y afronta un "riesgo monumental de desaparición" frente al empuje de Oriente y ha pedido "modernizar y reestructurar" las instituciones internacionales, como la ONU, que, a su juicio, ha quedado obsoleta por reflejar el mundo del finales de la II Guerra Mundial y no el actual.

Sobre la guerra de Ucrania, Sarkozy dijo que para hablar del presidente de Rusia, Vladimir Putin, hay que conocerle. "Cuando se le conoce se puede hablar con él", sentenció.

También reconoció que en 2008 Rusia decidió enviar carros de combate a Georgia. "Putin se equivocó con Georgia y se equivocó con Ucrania, pero no se puede arreglar un problema sin hablar con el adversario", apuntó. "No se puede encontrar una solución haciéndose el listo en la tele", agregó, haciendo referencia al líder ucraniano, Volodímir Zelenski. "Esta guerra es inútil y tiene que parar y Ucrania no debe integrarse en la OTAN", concluyó.

Respecto a la situación en Oriente Próximo, considera que Europa no puede aceptar que nadie cuestione la existencia del Estado de Israel y que la única solución posible es la de los dos estados, una de las medidas por las que ha abogado Pedro Sánchez.

"No aceptaré nunca que sea quien sea cuestione la existencia de Israel", recalcó Sarkozy que matizó que "porque defienda la existencia de Israel no quiere decir que defienda a Netanyahu".

Sigue los temas que te interesan