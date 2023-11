Jordi Pujol aplaude la amnistía del "muy hábil" Sánchez ante "amenazas" a la "identidad catalana"

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha alabado la capacidad negociadora de Pedro Sánchez tras sus pactos con Junts y ERC y ha destacado que es "un hombre muy hábil" teniendo en cuenta que "Cataluña no es un país sencillo" con el que "se pueda tomar decisiones alegremente".

Sobre la amnistía, Pujol ha aplaudido que "sea lo más amplia posible" y considera que "es necesaria para la concordia" y para que Cataluña y España "puedan encontrar un buen encaje". Preguntado por si él podría acogerse a ella, se ha limitado a decir que él ha sido víctima "de una actitud hostil por parte de más de un lado" pero que esta es una cuestión en la que "no debo meter mucho".

En este punto, ha admitido que le "sorprende" y le "sabe mal" la opinión contraria a la amnistía que el expresidente del Gobierno Felipe González ha manifestado en varias ocasiones. "Me ha sorprendido su actitud y lo siento", ha afirmado, para añadir que siempre ha tenido "una muy buena valoración" de él como político y pilar de la Transición.

"Debemos negociar"

En lo relativo a los pactos con Junts y ERC, el expresident, de 93 años, ha destacado que "la actitud negociadora es buena" y ha celebrado cómo ha sido el camino hacia la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno. "Como norma, debemos negociar, salvo que queramos una sublevación", ha dicho este jueves en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Pujol también ha lanzado una advertencia a los partidos independentistas, en especial a Junts al afirmar que el planteamiento del 'o todo o nada' "no lleva a ninguna parte", porque "España es un país muy importante" y la política catalana no puede ignorar cuáles son sus fuerzas y sus debilidades, sino que debe "tener en cuenta el contexto".

De hecho, considera que 'el o todo nada', es decir, las amenazas, fácilmente pueden ser un "desastre". "Siempre que no empecinamos en cuestiones que no corresponden a la realidad y a nuestras posibilidades, siempre perderemos la realidad de vista, corremos un peligro", ha avisado.

"Está amenazada nuestra identidad"

Si bien ha dado el visto bueno a la amnistía y a la capacidad de negociación de Sánchez, Jordi Pujol augura que ve un futuro "problemático" para Cataluña porque está en "peligro" la lengua catalana, que representa "una parte muy importante" de la identidad de Cataluña.

"Está amenazada nuestra identidad", ha opinado el expresident, que cree que los políticos actuales deberían hacer algo más. "No niego que les preocupe, pero no veo demasiado claro que reaccionen de una manera eficaz", ha dicho para explicar que "no es una cuestión de dinero" y que "la identidad de un país es básica", refiriéndose a los recursos económicos necesarios para tirar un país hacia adelante.

