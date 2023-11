Carmen Calvo, "la más contenta" con la salida de Irene Montero del Ministerio de Igualdad

La exvicepresidenta del Gobierno y diputada socialista Carmen Calvo se ha definido este lunes como "la segunda (persona) más contenta de toda España" porque el Ministerio de Igualdad lo tenga "la batuta del feminismo socialista" y no Irene Montero.



Calvo se ha referido así, a preguntas de los periodistas, a la conformación del nuevo Gobierno y, en particular, al nombramiento de Ana Redondo, hasta este lunes concejala socialista en Valladolid, como nueva ministra de Igualdad en sustitución de Montero, con quien había mantenido profundas diferencias.



"Creo que soy la segunda más contenta de toda España, para no ser la primera, que nunca debe una postularse como la primera-, porque el feminismo desde el que se va a mover el PSOE y el Gobierno sea el feminismo de la igualdad", ha dicho.

"Feminismo de la igualdad"

Un "feminismo de la igualdad", ha continuado, que sigue avanzando en los "problemas reales" de las mujeres, entre los que ha citado las tasas de desempleo y la escasa participación en los niveles de poder en el mundo laboral, y que debe a su juicio continuar en dos líneas legislativas: la abolición de la prostitución y de los vientres de alquiler.



Para Calvo, que existan prostíbulos "a la vuelta de la esquina" es incompatible con hablar de derechos humanos. Se ha opuesto también a que los vientres de alquiler entren "por la puerta falsa".



"Con que compren a una simbólicamente nos pueden comprar a todas. Hay mucho tajo por hacer y soy la segunda más contenta de España porque el Ministerio de Igualdad lo tenga la batuta del feminismo socialista, y sobre todo el feminismo de la igualdad, que es en el que está el movimiento feminista de este país", ha continuado.

Calvo, para quien el feminismo que avanza es el que no pone en duda "lo que las mujeres somos", ha opinado en líneas generales sobre el nuevo Ejecutivo que es un Gobierno "preparado" para afrontar las políticas que "mantienen unida a España", entre las que ha citado las de vivienda, igualdad o las encaminadas a la industrialización del país.

Mensaje para Feijóo

Sobre las advertencias de una posible ruptura de España, ha dicho que "España se le rompió al PP el 1 de octubre con aquel referéndum ilegal", y ha recriminado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no haya "salido a defender que dejen de acosar a las sedes socialistas" de todo el país, pero particularmente, a la de Ferraz.



"Dice muy poco de Feijóo y de su liderazgo" y le va a costar "muy caro políticamente", ha aventurado Calvo, que ha dicho no obstante entender que la gente se manifieste "pacíficamente".

