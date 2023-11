Las 15 frases de Feijóo que señalan a Sánchez por "comprar la investidura" con la amnistía

Alberto Núñez Feijóo acudió este miércoles al Congreso con una idea-fuerza que primó sobre el resto: la investidura de Pedro Sánchez es un ejercicio de "corrupción política". Y es así porque ha conseguido amarrar los votos favorables de Junts y ERC a cambio "tomar decisiones contra el interés general".

Según censuró el líder del PP desde la Tribuna, el candidato socialista "no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado, que es muy distinto". Y el canje, denunció, es el de unos "cheques" que pagarán "todos" los españoles.

Sin poner en duda la legalidad de la reelección de Sánchez, Feijóo censuró que esta se basa en un "engaño masivo" a los ciudadanos, en un "fraude electoral". Porque, razonó, la mayoría parlamentaria que alumbrará la nueva legislatura del candidato socialista no se ajusta a la mayoría de las urnas. Entre otras cosas porque Sánchez, durante la campaña del 23-J, negó y renegó de la amnistía que ahora le mantendrá en la Moncloa.

Así pues, el líder popular, con su intervención de ayer en el Hemiciclo, señaló a Sánchez por "comprar la investidura" con la medida de gracia a los independentistas. Una teoría que desgranó con quince frases:

1.- "Señorías, nada de lo que permite que esta investidura se celebre tiene una mayoría detrás. Lo saben a la perfección. El señor Sánchez también lo sabe. Por eso no permite que los españoles se expresen en unas nuevas elecciones, ya con toda la información".

2.- "Que nadie se equivoque: hoy no acaba nada. Esto no es el trago final. No hay límites ni los habrá para satisfacer la ambición personal del señor Sánchez. No hay límites éticos porque no tiene reparos en recurrir a la mentira si cree que le beneficia. No hay límites políticos porque el fin justifica cualquier medio y socio".

3.- "Señorías, piensan que ustedes tienen la capacidad de investir al señor Sánchez, cuando llega investido a esta Cámara desde Waterloo".

4.- "Esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Repito lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Si tan seguros estuvieran de que lo que traen ahora a la Cámara sería revalidado en las urnas ¿por qué no dejan que los españoles voten en las urnas?".

5.- "Esta investidura termina en una humillación. El señor Sánchez se humilla a sí mismo. Y es su decisión. Humilla a su partido. Es la decisión del PSOE. Pero no tiene ningún derecho a humillarnos a todos los españoles. Y es lo que ha hecho. El señor Sánchez no ha conseguido el apoyo de nadie. Lo ha comprado, que es muy distinto, firmando cheques que pagaremos todos".

6.- "Dice el señor Sánchez que habla en nombre de la democracia y de España. ¡Pero hombre, si ni siquiera puede hacerlo en nombre del Pedro Sánchez de hace tres meses!".

7.- "Somos infinitamente más los españoles que creemos que nadie es más que nadie y los que no estamos dispuestos a someter nuestra democracia de ciudadanos libres e iguales a los caprichos de unas élites políticas insolidarias y excluyentes. ¡Menudo progresismo, señorías!".

8.- "El señor Sánchez es la horma perfecta del zapato que pisoteó nuestra Nación y nuestra Constitución. Las ganas de comer del independentismo se han juntado con su hambre insaciable de poder. Nadie ha hecho más por la causa separatista que el señor Sánchez".

9.- "Ha venido aquí a presentarse como un mal, como un mal menor, que ya menudo mérito tiene para defender una investidura. Pero es que usted es el mal mayor, señoría. Porque señor Sánchez, usted es el problema. Es usted con su falta de palabra, es usted con su ausencia de restricciones morales, es usted con su patológica ambición".

10.- "Mientras usted siga en la escena política, España estará condenada a la división. Y ese será su legado. Quedará el recuerdo del ex expresidente Puigdemont llegando a Cataluña sin ninguna reprobación. Y le garantizo que por ello, y por muchas cosas más, a usted la Historia no le amnistiará".

11.- "La política exterior igual se reduce a trasladar a España las decisiones que se tomen en Waterloo, aunque creo que ahora es en Ginebra. Le esperan la semana que viene en Ginebra, señor Sánchez: va a tener usted el primer control al Gobierno".

12.- "La amnistía no mejora la convivencia, eso lo han dicho los socialistas. Si fuese tan buena como dicen para la convivencia, ¿por qué no la aprobaron ustedes ya, si llevan cinco años en el gobierno?. Si es tan buena, acaso no se les ocurrió antes, o ustedes antes de las elecciones mantenían que era inconstitucional y ahora es constitucional".

13.- "El señor Sánchez no viene con un programa común. Tendrá lo único que quiere, la Presidencia, pero también un Gobierno imposible que sufriremos todos los españoles".

14.- "El señor Sánchez podrá prolongar su presidencia mes a mes. Nadie puede creer ya nada de lo que diga. Y hará o no hará lo que le dicten sus socios. Y, ante la duda, ¿a quién servirá? ¿A los ciudadanos o a sus apoyos parlamentarios? Ya lo ha demostrado. Prefiere el camino fácil de darle a 5, 6 o 7 diputados lo que quieren, que a 48 millones de ciudadanos lo que necesitan".

15.- "¿Qué proyectos para España va a sacar con el apoyo conjunto de Junts y Esquerra más allá de los que favorezcan la independencia de Cataluña? ¿Cuál es el proyecto compartido entre Bildu y PNV? Sigo esperando por esa respuesta desde mi sesión de investidura".

