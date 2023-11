Junts avisa: si un juez no aplica la Amnistía el PSOE deberá "activar acciones judiciales" por prevaricar

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha denunciado que existe "una cúpula judicial que se cree el amo del Estado" y advierte al PSOE que cualquier juez "que se invente cualquier cosa" para no aplicar la Ley de Amnistía "estará prevaricando" y, por tanto, se deberá "activar las acciones judicales" que sean necesarias para evitarlo.

Turull considera que el Poder Judicial "cree que puede marcar la agenda política" y censura que hayan criticado la Ley de Amnistía antes de conocer el texto. Por ello, ha dejado claro que esta norma, que debe aplicarse "de manera inmediata" en cuanto se publique en el BOE, cuenta con "todas las garantías" para evitar que los jueces "pongan todas las argucias" posibles para que la amnistía no se aplique.

El dirigente de Junts ha explicado que su partido no firmó la proposición del Ley de Amnistía a petición del PSOE, que la presentó en solitario y por vía telemática. "No la firmamos porque nos lo pidió el PSOE y porque no la firmaban todos los grupos", ha explicado este martes en TV3, en clara referencia a ERC, que frenó la firma por una discrepancia sobre el articulado relativos a los casos de terrorismo que afectarían a los CDR y a Tsunami Democràtic.

De hecho, ERC tiene revisto enmendar la ley durante su tramitación para blindar la amnistía a estos dos grupos, cuestión que descarta hacer Junts. "Es una ley y un texto que compartimos. Si hay enmiendas, las miraremos, pero nosotros no las presentaremos. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí", ha admitido Turull, que ha añadido que "casi la mitad del texto" es aportación de Junts y que cumple con "todas" sus expectativas. "Todo se ha hecho para que nadie se quede al margen", ha afirmado.

El 'lawfare' en la Ley de Amnistía

Sobre el concepto de lawfare, Turull ha reconocido que esta palabra como tal no aparece en la Ley de Amnistía al ser "un concepto político" pero aclara que "en el artículo 1.a se ha incluido a toda la gente perseguida por la cúpula judicial desbocada".

En este punto ha matizado, y en hasta tres ocasiones, que esta ley "no va de personas, va de actos" ya que "sobre todo lo que no queremos es que se criminalicen tantas acciones y a tanta gente a la que se ha vinculado con el independentismo".

