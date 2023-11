Juanma Moreno sacará el presupuesto andaluz con el veto de la izquierda pese al gasto récord en Sanidad

Todo apunta a que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sacará los presupuestos de 2024 con los únicos votos de su bancada, 58 de los 109 diputados de todo el arco parlamentario.

Pese a las partidas récord que el Gobierno andaluz destinará a los sectores más criticados por la oposición, la Sanidad y la Educación, el bloque de la izquierda, conformado por el PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, ha registrado enmiendas a la totalidad de las cuentas.

En total, el Gobierno de Moreno prevé destinar 14.246 millones de euros exclusivamente a sanidad, unas cifras que suponen el 30,5 % de un presupuesto récord que ascenderá a 46.753 millones y un 7,5% del PIB andaluz.



En concreto, esta dotación aumentará un 3% respecto a 2023 y supone un 45 % más, concretamente 4.402 millones más, desde que los populares cogieron las riendas del Gobierno andaluz a finales de 2018. Esa ha sido la principal baza de este segundo presupuesto monocolor andaluz.

Sin embargo, es el flanco por el que llueven más críticas a Juanma Moreno por parte de la oposición y de los sindicatos. Hace un par de semanas, los partidos de izquierdas se manifestaron de nuevo junto a los movimientos de 'mareas blancas' en defensa de la sanidad pública.

Las críticas arreciaron además después de que el Gobierno andaluz sacara a licitación el pasado mes de octubre dos acuerdos marco por un valor total de 734 millones para derivar consultas y operaciones a clínicas privadas, con el fin de reducir las listas de espera. Sin embargo, la oposición lo ve como "una maniobra para privatizar la sanidad".

Presupuesto para Educación

Por otro lado, en cuanto a Educación, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional concentra el 18,9% del gasto. En total, recibirá 8.866,2 millones de euros, un 4,1% más que en 2023 y un 40,1% más que lo fijado en las cuentas de 2018. Sin embargo, Por Andalucía cree que con estas cuentas la Junta apuesta "decididamente por la privada-concertada".

Por su parte Vox no ha presentado una enmienda a la totalidad, pero sí elevará parciales. No obstante, alertan de que eso no significa de que vayan a apoyar estos presupuestos.

Estas mismas circunstancias se dieron el pasado, de las 500 que presentaron, los populares apenas tomaron en consideración una decena y finalmente acabaron votando en contra.

El debate de totalidad del proyecto de ley del presupuesto se celebrará este jueves y la mayoría absoluta del PP le garantiza a Juanma Moreno que saldrán adelante. No ocurría así en sus primeros años de gobierno cuando tuvo que negociar con Vox hasta tres presupuestos.

Sin embargo, a pesar de conseguir en las últimas elecciones autonómicas 58 de los 109 diputados, en su discurso de investidura Moreno insistió en que esta legislatura debía ser la "del diálogo".

Incluso instauró la ronda de contactos que lleva a cabo con los líderes de los grupos al inicio del curso político y de continuas reuniones anuales que encabeza el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

No obstante, la oposición critica en cada sesión de control al Gobierno ese "cambio de actitud" desde que se Moreno asentó en una holgada mayoría absoluta, una suma que los populares siguen llamando mayoría suficiente.